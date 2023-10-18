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Коммерсантъ FM
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Бюджет и льготы потребовали точности

Минобрнауки предлагает усовершенствовать учет исследований и разработок

Минобрнауки для повышения эффективности расходов на научные исследования с привлечением бюджетных средств и налоговых льгот предлагает усовершенствовать процедуру учета научных работ. Сведения о них должны содержаться в единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР), также система будет включать отдельный перечень научных работ, налоговые расходы на которые предусмотрены повышенным коэффициентом 1,5, и отчеты об их выполнении. Оценку их соответствия заданиям Минобрнауки предлагает закрепить за Российской академией наук и проводить за счет претендентов на льготы.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минобрнауки разработало два проекта постановлений правительства в рамках подготовки нормативной базы, направленной на повышение эффективности госрасходов на науку. Первый предусматривает изменения в процессы предоставления сведений в ЕГИСУ НИОКТР и проведения экспертизы Российской академией наук (РАН) проектов научных тем. Второй устанавливает правила подтверждения соответствия заданиям выполненных научных работ, расходы на которые разрешено вычитать из налоговой базы компаний с повышенным коэффициентом 1,5. Оба документа размещены на портале regulation.gov.ru.

ЕГИСУ НИОКТР должна стать основой системы управления научными исследованиями, которые ведутся с привлечением бюджетного финансирования. Предполагается, что эта система должна обеспечить власти данными для более точного понимания нынешнего состояния российской науки и повысить эффективность ее бюджетного финансирования (см. “Ъ” от 16 января). Среди предложений Минобрнауки по изменению предоставления сведений в систему — дать федеральным органам власти право утверждать формы подачи дополнительных сведений, учитывающих отраслевые особенности работ, а также отраслевые характеристики уровней готовности технологий и рубрикаторов, чтобы приблизить заказчиков к исполнителям. Кроме того, предлагается регламентировать, кто из пользователей единой информационной системы уполномочен направлять на экспертизу в РАН проекты научных тем и сроки их предоставления. Документ также расширяет публичность госрасходов на науку — он содержит требования по размещению заключений экспертиз по проектам научных тем в отношении работ с привлечением бюджетных денег вне госзадания, а также сроки их публикации. Речь, в частности, идет о работах, планируемых в рамках соглашений о предоставлении субсидий и грантов, договоров на выполнение работ или оказание услуг и т. п. Одновременно с РАН предлагается снять обязанность ежегодной экспертизы проектов научных тем — сейчас порядок предполагает ежегодную экспертизу даже при положительном заключении в первый год реализации проекта.

Второй проект описывает порядок подтверждения соответствия выполненных научных работ и НИОКР перечню тем, для которых правительство разрешает вычитать расходы из налоговой базы с повышающим коэффициентом 1,5. Сам перечень утвержден еще постановлением правительства №988 от 24 декабря 2008 года и включает в себя широкий спектр направлений — от нанотехнологий и технологий связи до биотехнологий, экологических, космических, атомных, транспортных и энергосберегающих разработок. Экспертным органом, обеспечивающим организацию оценки отчетов о таких работах, также станет РАН, при этом процедура будет проводиться по договору с налогоплательщиком «на возмездной основе» (ссылок на тарифы проект не содержит), и для ее прохождения желающим получить налоговую льготу потребуется загрузить отчет о работе в личный кабинет ЕГИСУ НИОКТР минимум за два месяца до начала налогового периода, в котором предполагается получить льготу.

Венера Петрова

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