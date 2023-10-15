Главные новости за выходные 14–15 октября

Израиль сообщил о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа. Решение было согласовано между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Джо Байденом, сообщил министр энергетики Израиля Исраэль Кац. Блокада сектора Газа началась 9 октября. Утром 13 октября Израиль дал жителям северных районов сектора Газа 24 часа на то, чтобы покинуть дома. Подробнее.

Над Россией ночью 15 октября было уничтожено 27 беспилотников. Больше всего — в Курской области.

В Израиле в результате боевых действий погибли 16 граждан России.

США по частным каналам связи предостерегли Иран от нападения на Израиль, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По информации портала Axios, Тегеран через спецкоординатора передал Тель-Авиву предупреждение, что он вмешается в конфликт, если Израиль приступит к обещанному наземному наступлению. В постпредстве Ирана при ООН заявили, что страна не планирует вмешиваться в палестино-израильский конфликт, пока он не затрагивает ее интересы или граждан и не проходит на ее территории.

По всем полосам Крымского моста досрочно открыли движение после ремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт президента Азербайджана Фото: Сайт президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично поднял государственный флаг республики над городом Ханкенди (армянское название — Степанакерт), который ранее был столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. О развитии событий вокруг региона.

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