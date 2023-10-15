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Коммерсантъ FM
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Иранского режиссера Дариюша Мехрджуи и его жену нашли зарезанными в их доме

Вечером в субботу известный иранский режиссер Дариюш Мехрджуи и его жена Вахидех Мохаммадифар были найдены зарезанными в собственном доме в пригороде Тегерана. Об этом сегодня, 15 октября, сообщило Информационное агентство Исламской Республики (ИРНА) со ссылкой на местную полицию. По данным ИРНА, тела с несколькими ножевыми ранениями в области шеи нашла дочь господина Мехрджуи, вечером в субботу приехавшая на ужин к своим родителям. Полиция начала расследование этого дела, другие детали не сообщаются.

Дариюш Мехрджуи и Вахидех Мохаммадифар

Дариюш Мехрджуи и Вахидех Мохаммадифар

Фото: Abdolvahed Mirzazadeh, ISNA / AP

Дариюш Мехрджуи и Вахидех Мохаммадифар

Фото: Abdolvahed Mirzazadeh, ISNA / AP

83-летний Дариюш Мехрджуи был известным представителем так называемой иранской новой волны. Режиссеры этого направления в 1970-е годы снимали социальное кино про «маленького человека» и противоречия тогдашнего иранского общества. Стилистически эти фильмы были выполнены в минималистической и реалистической манере, близкой к документальному кино. Среди фильмов господина Мехрджуи — «Корова», «Мистер Наивность», «Сара». Его фильмы становились номинантами и победителями многих международных кинофестивалей. Так, в 1993 году он получил «Золотую раковину» кинофестиваля в Сан-Себастьяне за «Сару», а в 1998-м — приз «Серебряный Хьюго» Чикагского кинофестиваля за фильм «Грушевое дерево».

Яна Рождественская

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