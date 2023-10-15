Главные анонсы 16–22 октября

16 октября, понедельник

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершит визит в Пекин. Запланированы переговоры с главой МИД КНР Ван И.

В Италии, Хорватии и Средиземном море НАТО начнет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.

Банк России представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 руб.

В Москве Бабушкинский суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в хищении активов МСП-банка.

В Грузии Конституционный суд огласит свое решение по иску об импичменте президенту Саломе Зурабишвили.

17 октября, вторник

Палата депутатов парламента Чехии рассмотрит вопрос о вынесении вотума недоверия правительству республики.

18 октября, среда

В Пекине откроется Третий форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь». Ожидается участие Владимира Путина.

В Австрии начнется судебное слушание по делу бывшего канцлера Себастьяна Курца о даче ложных показаний в рамках правительственного расследования «скандала на Ивисе».

19 октября, четверг

В Брюсселе (Бельгия) объявят лауреата премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова.

20 октября, пятница

В Стамбуле (Турция) может состояться очередная международная встреча по ситуации на Украине.

22 октября, воскресенье

В Швейцарии пройдут выборы членов Национального совета и Совета кантонов.