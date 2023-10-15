Главные анонсы 16–22 октября
Важнейшие события предстоящей недели
16 октября, понедельник
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершит визит в Пекин. Запланированы переговоры с главой МИД КНР Ван И.
В Италии, Хорватии и Средиземном море НАТО начнет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.
Банк России представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 руб.
В Москве Бабушкинский суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в хищении активов МСП-банка.
В Грузии Конституционный суд огласит свое решение по иску об импичменте президенту Саломе Зурабишвили.
17 октября, вторник
Палата депутатов парламента Чехии рассмотрит вопрос о вынесении вотума недоверия правительству республики.
18 октября, среда
В Пекине откроется Третий форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь». Ожидается участие Владимира Путина.
В Австрии начнется судебное слушание по делу бывшего канцлера Себастьяна Курца о даче ложных показаний в рамках правительственного расследования «скандала на Ивисе».
19 октября, четверг
В Брюсселе (Бельгия) объявят лауреата премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова.
20 октября, пятница
В Стамбуле (Турция) может состояться очередная международная встреча по ситуации на Украине.
22 октября, воскресенье
В Швейцарии пройдут выборы членов Национального совета и Совета кантонов.