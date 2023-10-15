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Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана над столицей Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично поднял государственный флаг республики над городом Ханкенди (армянское название — Степанакерт), который ранее был столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Как сообщает азербайджанское госагентство «Азертадж», господин Алиев провел в Ханкенди церемонию поднятия флага и выступил с большой речью о недавней военной операции Баку в Карабахе. Ее текст пока не опубликован.

Также сегодня, 15 октября, Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в карабахском городе Агдере (армянское название — Мардакерт) и на территории Сарсангского водохранилища. По данным «Азертадж», все мероприятия приурочены к 20-летию избрания господина Алиева на пост президента Азербайджана.

Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Агдере

Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Агдере

Фото: Сайт президента Азербайджана

Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Агдере

Фото: Сайт президента Азербайджана

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика, которая была одним из самых проблемных вопросов в отношениях между Баку и Ереваном, фактически перестала существовать после военной операции Азербайджана в сентябре, органы власти республики будут распущены с 1 января 2024 года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территории Нагорного Карабаха за Азербайджаном. Сейчас Ереван и Баку обсуждают мирный договор.

По данным властей Армении, до военной операции Азербайджана, проходившей 19–20 сентября, в Нагорном Карабахе проживало около 120 тыс. этнических армян. К концу сентября регион покинуло свыше 100 тыс. человек, подавляющее большинство из которых отправилось в Армению.

О ходе переговоров между Ереваном и Баку — в материале «Ъ» «Никол Пашинян переходит не все границы».

Александр Кислов

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