Альпинистка Надежда Оленева: биография и достижения

15 октября спасатели обнаружили тело альпинистки Надежды Оленевой, которая упала в расщелину во время восхождения на гору Даулагири в Непале. Чем известна чемпионка России по альпинизму 2022 года — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда Оленева

Фото: Архив Надежды Оленевой Надежда Оленева

Фото: Архив Надежды Оленевой

Надежда Александровна Оленева родилась 19 ноября 1985 года в Перми. Увлеклась альпинизмом в 2006 году, после нескольких поездок в горы занялась им профессионально. В 2017-м окончила Центральную школу инструкторов альпинизма. В том же году основала клуб «Пермская школа альпинизма». В 2021 году организовала проект «Mountain Guru» — всероссийскую школу альпинизма, скалолазания и ледолазания, программы которой охватывали весь спектр альпинистской подготовки.

В 2019 году заняла третье место на чемпионате России в высотно-техническом классе, спустя год завоевала серебряную медаль в скальном классе. В 2022-м выиграла национальное первенство в высотно-техническом классе при восхождении на пик Королева по Северной стене (Киргизия) — 5816 м.

С 2006 года совершила более 200 восхождений.

Мастер спорта, входила в сборную России по альпинизму. Инструктор альпинизма 2-й категории, обладатель жетона «Спасение в горах». Лауреат премий «Стальной ангел» (2018, 2021), «Хрустальный пик» (2019) и «Золотой ледоруб России» (2022).