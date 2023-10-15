Над Россией уничтожены 27 беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 27 украинских беспилотников в ночь на 15 октября над территорией России, сообщило Минобороны РФ. Уточняется только, что были «уничтожены в воздухе» 18 БПЛА над Курской областью и 2 над Белгородской областью.

Атака наносилась ночью беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram. Другие подробности не приводятся.

Губернатор Курской области Роман Старовойт накануне ближе к ночи сообщал, что над территорией региона вечером были сбиты 12 беспилотников. Неизвестно, включает ли их Минобороны в свою сводку. Курская область накануне, 14 октября, подвергалась обстрелам как минимум трижды. В Белгородской области накануне вечером был сбит один БПЛА самолетного типа.

Леонид Уварчев