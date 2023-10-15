США предостерегли Иран от нападения на Израиль, Тегеран отрицает такой план

США провели переговоры с Ираном, Катаром и Пекином с целью не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Тегеран заявил, что не планирует вмешиваться в палестино-израильский конфликт, передает «РИА Новости».

«У нас есть средства частной связи с Ираном, и мы недавно воспользовались этими средствами, чтобы разъяснить в частном порядке то, что мы сказали публично»,–– заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Господин Салливан отметил, что США не исключают возможности вмешательства Ирана в палестино-израильский конфликт. Власти США отслеживают как возможность прямого вмешательства Тегерана, так и опосредованное участие через ливанскую «Хезболлу», сообщает Bloomberg.

Несмотря на «реальный риск эскалации на северной границе» Израиля, господин Салливан сообщил, что нет никаких конкретных новых разведданных, свидетельствующих о том, что риск эскалации со стороны Ирана увеличился.

Власти Ирана сообщили, что вооруженные силы не будут вмешиваться в случае начала наземной операции Израиля в Газе, если Тель-Авив не атакует иранскую территорию, «его интересы или граждан», сказали «РИА Новости» в постпредстве Ирана при ООН.

Кроме того, США попросили Катар передать предупреждение «Хезболле», чтобы она не открывала второй фронт войне на севере страны, сообщил анонимный источник Bloomberg. Госсекретарь США Энтони Блинкен также позвонил по этому вопросу своему китайскому коллеге, попросив министра иностранных дел Ван И использовать для достижения этой же цели влияние Пекина в регионе.

США не планируют отправлять войска в Израиль, но отправили в Восточное Средиземноморье две авианосные группы и усилили авиационную группировку. 7 октября, в день начала конфликта, президент США Джо Байден предостерег другие страны, которые могут захотеть воспользоваться «этой ситуацией».

В ответ на действия «Хамаса» Израиль устроил блокаду сектора Газа, начал подготовку к наземной операции и потребовал от 1,1 млн жителей северной части сектора Газа эвакуироваться на юг за короткий срок. По информации портала Axios, Иран через спецкоординатора передал Израилю предупреждение, что он вмешается в конфликт, если Израиль приступит к обещанному наземному наступлению.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Сектор Газа в режиме ожидания».

Александра Горошилова