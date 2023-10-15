«А с тобой дал маху»

Как стало известно “Ъ”, столичная полиция передала в прокуратуру для утверждения обвинения уголовное дело о краже у лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его жены Ольги более 5,5 млн руб. В ней обвиняется находящаяся под домашним арестом бывшая личная помощница звездной четы Анастасия Кулигина. По версии следствия, она более 60 раз переводила деньги с доверенного ей счета супруги шоумена на свою карту, а также похитила 3,5 млн руб. наличными, которые причитались самому певцу за выступление на частной вечеринке. Девушка согласилась лишь со слишком вольным обращением со счетом госпожи Шнуровой, но полностью отрицает факт хищения наличных. Защита настаивает на необходимости дополнительного расследования уголовного дела, в том числе проведении следственного эксперимента, который, по ее мнению, может доказать необоснованность части обвинения.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Сергей Шнуров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, практически одновременно с передачей полицией дела в надзорное ведомство с просьбой к Хамовническому межрайонному прокурору Всеволоду Ситникову вернуть уголовное дело для проведения дополнительного расследования обратился адвокат Анастасии Кулигиной Ярослав Пакулин. «После ознакомления с 15 томами уголовного дела мы нашли в них ряд серьезных недостатков и недоработок, которые не позволяют направить его для рассмотрения по существу в суд»,— сообщил защитник, настаивающий на проведении «ряда необходимых дополнительных следственных действий».

Само уголовное дело, по информации “Ъ”, было возбуждено 7 декабря прошлого года следователями ОМВД по району Хамовники. Поводом стало заявление Ольги Шнуровой, обвинившей помощницу семьи в краже денег со счета.

Согласно материалам дела, сам факт кражи вскрылся случайно. 32-летняя Анастасия Кулигина, являясь преподавателем иностранных языков по образованию, давно вращается в шоу-бизнесе. Она была личным помощником у нескольких известных певиц, включая одну из участниц группы «ВИА Гра». Три года назад девушка работала на RTVI в бытность Сергея Шнурова главным продюсером канала. Затем после его ухода с ТВ перешла на работу в его семью. Она пользовалась практически неограниченным доверием как самого лидера «Ленинграда», так и его нынешней, четвертой жены Ольги, в девичестве Абрамовой — дочери крупного уральского бизнесмена.

Поначалу она заведовала бытовыми вопросами, но со временем ей стали давать и более ответственные поручения, в том числе с выездом в другие города и за границу.

При этом помощница имела доступ в квартиру четы в столичном районе Хамовники, а также ведала одним из банковских счетов госпожи Шнуровой — для оплаты оказываемых семье артиста услуг и перевода зарплаты обслуживающему персоналу, в том числе самой себе.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Сергей и Ольга Шнуровы в 2018 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Анастасия регулярно оплачивала со своей карты расходы, а потом возмещала эти траты со счета Ольги Шнуровой. Скандал разразился осенью прошлого года, когда Шнуровы попросили помощницу приобрести три бутылки дорогого вина. Покупка была сделана, а с карты хозяйки списали 180 тыс. руб., хотя реальная стоимость была 150 тыс. Случайно выяснив это расхождение, Ольга Шнурова начала проверку всех банковских операций и обнаружила многочисленные переводы на карту помощницы. Госпожа Кулигина предоставила все свои расходные записи и выписки по счетам, удалив затем по требованию хозяйки все файлы, в которых могли содержаться фотографии или сведения о семье и быте Шнуровых, но не смогла предотвратить подачу заявления в полицию.

Уголовное дело было возбуждено о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), предполагающей до десяти лет заключения.

Девушка была задержана, а следователи обратились в суд с ходатайством о ее аресте. Однако Хамовнический райсуд Москвы в этом отказал, ограничившись домашним арестом в Павловом Посаде, где обвиняемая проживала с матерью и откуда ездила на работу. Интересно, что потерпевшие через своего адвоката пытались обжаловать это решение в Мосгорсуде, требуя отправить обвиняемую в СИЗО. В качестве доводов, как следует из судебных документов, указывалось наличие у нее загранпаспорта и знание «анкетных данных потерпевшей и ее родственников, в том числе места жительства». «Следовательно, обвиняемая может угрожать потерпевшей и оказать давление на свидетелей»,— говорилось в жалобе. Однако апелляционная инстанция ужесточить меру пресечения отказалась.

Анастасия Кулигина решила, что в ее положении лучше рассказать следствию обо всех случаях, когда она необоснованно пользовалась деньгами Шнуровых в своих целях.

Всего в ходе следствия был выявлен 61 эпизод переводов с карты госпожи Шнуровой. Суммы варьировалась от 1–2 тыс. до нескольких десятков тысяч рублей. При этом следствие признало большую часть переводов обоснованными, на общую сумму порядка 8–9 млн руб., поэтому общий ущерб за девять месяцев ее работы, согласно материалам дела, составил немногим более 2 млн руб. вместо изначально указанных в заявлении в полицию 11 млн. Анастасия Кулигина признала вину в этой части обвинения и заявила, что «готова приложить все силы, чтобы возместить ущерб».

Все эти хищения следствие вменило в вину девушке раздельно, квалифицировав каждое из них как кражу с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), что грозит шестью годами заключения независимо от ущерба. Ольга Шнурова, признанная потерпевшей, по некоторым данным, затруднилась сказать, является ли ущерб для нее значительным, а ее звездный супруг при даче показаний лишь посетовал, что помощница после выявленных злоупотреблений утратила доверие.

При этом Анастасия Кулигина наотрез отказалась признавать, что причастна к краже наличных 3,5 млн руб., в которой ее обвинила госпожа Шнурова.

По версии супругов, около года назад помощнице передали гонорар лидеру группы за выступление на частном мероприятии. Как считает следствие, девушка получила на улице пакет с наличными, занесла его в квартиру Шнуровых, но потом вышла оттуда с ним же. Как пояснил “Ъ” господин Пакулин, его подзащитная утверждает, что выложила пачки 5-тысячных купюр, как ей и было предписано, в гардеробной, а пустой пакет оставила себе.

Одним из доказательств, по мнению адвоката, являются видеозаписи с камер наблюдения в квартире. На них видно, как помощница с пакетом минует прихожую, заходит в гардеробную, а потом выходит оттуда, роняя его на ходу. «Видно, что заходит она с увесистым пакетом, а когда пакет выпадает из рук, в нем как будто ничего нет»,— пояснил защитник. По его словам, подтвердить версию Анастасии Кулигиной и ее невиновность по этому эпизоду могла бы видеотехническая экспертиза и следственный эксперимент. «Стоило просто сравнить, как падает пустой пакет и пакет с 700 купюрами общим весом порядка 800 г, но нам в этом простейшем эксперименте отказали в связи с тем, что следователю виднее»,— рассказал господин Пакулин. Он не исключил, что версию защиты теперь захотят проверить прокуратура и суд. Также перед ними защитник намерен поставить вопрос об «искусственном раздутии обвинения» и необходимости квалифицировать 61 эпизод кражи с банковского счета как один эпизод присвоения или растраты вверенных средств (ст. 160 УК РФ), «поскольку потерпевший один, банковская карта одна, стало быть, и преступление одно и длящееся». Защитник полагает, что на эпизоды дело разбили для улучшения статистики по раскрытию краж.

Представитель супругов Шнуровых от комментариев категорически отказался, заявив, что «стеснен адвокатской тайной».

Сергей Сергеев