Палестинцев послали на юг

Подготовка к военной операции в Газе вступила в решающую стадию. В пятницу утром Израиль дал жителям северных районов сектора Газа 24 часа на то, чтобы покинуть дома. Такое заявление вызвало неоднозначную реакцию. Палестинские власти, Россия и ряд других стран, а также международные гуманитарные организации действия и планы Израиля осудили. А, например, среди чиновников в ЕС мнения разошлись. Одни дали понять, что понимают мотивы израильских военных, стремящихся минимизировать число жертв среди гражданского населения. Другие считают, что эвакуация более одного миллиона человек нереалистична. В чем сходятся все, так это в оценках гуманитарной ситуации в Газе: ее называют не иначе как катастрофой. В пятницу эту тему обсудили среди прочих госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Палестины Махмуд Аббас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Энтони Блинкен (слева) и президент Палестины Махмуд Аббас

Фото: Reuters Госсекретарь США Энтони Блинкен (слева) и президент Палестины Махмуд Аббас

Фото: Reuters

«ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля.— “Ъ”) призывает всех мирных жителей города Газа эвакуироваться из своих домов в южном направлении в целях обеспечения собственной безопасности и защиты»,— говорится в заявлении армии, распространенном в пятницу утром по всем каналам. Отмечалось, что Газа — «место проведения военных операций» и эвакуация необходима для обеспечения безопасности населения. «Вы сможете вернуться в город Газа только после того, как будет сделано другое объявление»,— добавили израильские военные. Позднее это же повторил министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Ллойдом Остином, который прилетел в пятницу в Тель-Авив, чтобы обсудить координацию в вопросах безопасности и поставки военной помощи Израилю Вашингтоном.

По словам господина Галанта, Израиль хочет отделить «гражданское население от террористов». Однако официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что провести такую эвакуацию без «разрушительных гуманитарных последствий» будет невозможно. Он призвал Израиль отменить любые подобные указания, добавив, что они могут «превратить то, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию».

Напомним, что после субботнего нападения палестинского движения «Хамас» на израильскую территорию, в результате которого погибли, по последним данным, около 1,3 тыс. израильтян и иностранных граждан, Израиль начал наносить воздушные удары по сектору Газа, что привело к гибели 1,8 тыс. человек. Кроме того, Израиль ввел тотальную блокаду сектора, в том числе лишив население воды, электричества и топлива. Отмечалось, что поставки не возобновятся, пока «Хамас» и другое палестинское движение — «Исламский джихад» не вернут удерживаемых заложников.

Помимо ООН, раскритиковал решение Израиля и Международный Комитет Красного Креста. Там назвали это нарушением гуманитарного права. Аналогичную позицию высказал и ряд стран, в первую очередь арабских. В Москве также высказались о недопустимости «коллективного наказания» населения в секторе Газа. Так, президент РФ Владимир Путин напомнил, что в Газе проживают два с лишним миллиона человек и далеко не все из них поддерживают «Хамас». Он также предположил, что в «отношении сектора Газа могут быть приняты меры военного и невоенного характера такого же плана, как и во время блокады Ленинграда в ходе Второй мировой войны». В то же время президент РФ признал, что Израиль имеет право на обеспечение своей безопасности и гарантии этой безопасности.

Тем временем звучавшие из Брюсселя заявления оказались разными по тональности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает нереалистичной эвакуацию миллиона жителей Газы в соответствии с предупреждением Израиля. «Конечно, гражданское население должно быть предупреждено о предстоящих военных операциях, но совершенно нереально, чтобы один миллион человек мог переехать за 24 часа»,— сказал он. Вместе с тем официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, выразив обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа, подчеркнул право Израиля на самооборону при соблюдении международного гуманитарного права. В этом контексте господин Мамер одобрил решение Израиля предоставить людям возможность покинуть районы предстоящей военной операции.

В то же время палестинские власти взывают о помощи.

«Мы отвергаем насильственное перемещение населения Газы»,— заявил в пятницу президент Палестины Махмуд Аббас в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, состоявшихся в Иордании.

Мнение последнего насчет эвакуации публично представлено не было. В Госдепартаменте заявили, что господин Блинкен в очередной раз осудил действия «Хамаса», но в то же время выразил соболезнования семьям палестинских гражданских жертв этого конфликта.

Марианна Беленькая, Тель-Авив