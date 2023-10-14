Ремонт Крымского моста завершен раньше срока, движение открыто по всем полосам

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина Фото: Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

Дорожники на 18 дней раньше намеченного срока завершили восстановление Крымского моста, поврежденного в результате июльского удара беспилотников, сегодня движение автомобилей открыто по всем четырем полосам. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Вся работа длилась меньше трех месяцев! За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые. Причем для первого возвели временный мост, второй надвинули всего за 8 часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций. На дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона»,— написал он в своем Telegram-канале.

Движение по левой части было открыто 14 сентября, правую планировалось восстановить 1 ноября, но благодаря усилиям дорожников работу удалось закончить досрочно.

«Наши дорожники и мостовики под руководством Росавтодора и ФКУ Упрдор "Тамань" проявили высокий уровень профессионализма и преданность делу. Благодарю каждого за эту титаническую работу!» — добавил вице-премьер.

В июле Крымский мост атаковали украинские надводные БПЛА, повредив дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма. При этом железнодорожное полотно и опоры моста остались целы.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram