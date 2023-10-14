В горах Непала ищут упавшую в расщелину российскую альпинистку Оленеву

Российская альпинистка Надежда Оленева упала в расщелину во время группового восхождения на гору Даулагири. Посольство России в Непале сообщило, что поддерживает контакт с властями страны в связи с инцидентом.

Как сообщала Himalayan Times, альпинистка упала в расщелину с высоты примерно 6680 м около 11:25. По данным издания, команда российских альпинистов из трех человек попыталась подняться на гору без поддержки базового лагеря или шерпы.

15 октября, как сообщило посольство, на место происшествия отправят поисково-спасательный вертолет. Прежде его не могли отправить «с точки зрения безопасности в силу опустившегося сильного тумана».

Надежда Оленева — многократная чемпионка России по альпинизму. Она принимала участие в экспедиции на гору Даулагири (8167 м), организованную Министерством спорта РФ и Федерацией альпинизма России.

Лусине Баласян