Вручение Нобелевских премий, отставка Маккарти и заседание Валдайского клуба

Цитаты недели

«Будущее Украины находится в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска» (глава МИД Германии Анналена Бербок на выездном заседании министров иностранных дел в Киеве).

«Действие, как известно, рождает противодействие! Это не территориальный конфликт! И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство» (президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба).

«Мы все-таки живем в рублевой зоне, поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара, оно возможно с эмоциональной точки зрения. Но скорее это рудименты прошлого» (пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время пресс-колла).

По букве закона

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), ранее выдавшего ордер на арест Владимира Путина.

Премьер Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территории Азербайджана включая Нагорный Карабах — 86,6 тыс. кв. км.

Президент агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий получил шесть с половиной лет по делу о хищениях в банке «Кредит Экспресс».

Минздрав издал приказ о контроле за средствами для медикаментозного аборта.

Владимир Путин заявил, что глава СКР Александр Бастрыкин доложил ему о наличии осколков гранат в телах погибших при крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Правительство утвердило меры, призванные урегулировать ситуацию на топливном рынке, в том числе ослабило запрет на трубопроводный экспорт дизтоплива, разрешив его крупным нефтекомпаниям.

Инициативы недели

Нобелевский комитет объявил лауреатов в области медицины, физики, химии и литературы. Премию мира получила иранская правозащитница Наргес Мохаммади.

Президент Владимир Путин в ходе конференции в ходе заседания клуба «Валдай» допустил возможность отзыва ратификации ДВЗЯИ Россией.

МИД РФ требует арбитража в отношении США за задержку в выдаче виз российским дипломатам.

Единороссам поручено проверить цены на топливо и готовность к отопительному сезону.

«Газпром» обсуждает с «Росатомом» возможность строительства плавучих атомных энергоблоков мощностью до 116 МВт для энергоснабжения месторождений на Сахалине.

Авиакомпаниям предлагают поощрять пассажиров бонусными милями за задержки по вине перевозчика.

Российские нефтекомпании в сентябре стали основными поставщиками нефти в Гану, отправив две танкерные партии.

Правообладатели выступили против смягчения наказания за нарушение авторских прав.

Ювелирная отрасль просит отменить гибкие экспортные пошлины.

Интернет-сервисам могут предписать хранить данные о трансакциях и перемещениях пользователей.

Налоговый комитет Узбекистана потребовал от Yandex Go стать налоговым резидентом страны.

Отставки и назначения

Впервые в истории США Палата представителей сняла с поста своего спикера — Кевина Маккарти.

Парламенты регионов, чей состав обновился по итогам сентябрьских выборов, заканчивают комплектовать Совет федерации.

Андрей Калмыков покинул пост гендиректора торговой сети «Перекресток».

Цифры недели

Повышение пенсионного возраста прибавило рынку труда РФ 1,7 млн человек.

В период с января по сентябрь 2023 года компетентными органами иностранных государств было отказано в исполнении 32 запросов о правовой помощи от РФ.

За год расходы на киберобучение у российских частных и государственных организаций выросли на 20%.

Продажи смартфонов в России увеличились на 44% в натуральном и на 66% в денежном выражении.

По оценке МВФ, примерно 80% климатических инвестиций должны приходиться на частный сектор.

Правительство и ФАС обсуждают повышение норматива обязательных продаж бензина и дизтоплива на бирже — до 15% и 12,5% от производства соответственно.

В российских судах число дел с участием зарубежных бизнесменов в первом полугодии увеличилось на 60%.

Сделки недели

У «Бронницкого ювелира» сменился владелец.

Первая грузовая компания Владимира Лисина может быть продана новому собственнику.

Подконтрольная Сергею Бачину компания «Рыбинское море» получила 51% ООО НПФ «Касатка», занимающегося рыбоводством в Ярославской области.

Агрохолдинг «Таврос» может приобрести птицефабрику «Комсомольская» мощностью 650 млн яиц в год, ранее принадлежавшую экс-акционеру Бинбанка Микаилу Шишханову.