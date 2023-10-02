И его возводить пожилым

Как следует из расчетов РАНХиГС, благодаря повышению возраста выхода на пенсию в РФ число пенсионеров и коэффициент демографической нагрузки сократились до показателей почти десятилетней давности. Это решение оказало позитивное влияние и на рынок труда — за 2018–2022 годы он получил дополнительно 1,7 млн человек. При этом большая часть из них сумели найти себе работу — уровень безработицы среди россиян старшего возраста в 2022 году был ниже, чем в 2018 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Повышение пенсионного возраста позволило российскому рынку труда закрыть пожилыми сотрудниками часть кадрового дефицита

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Повышение пенсионного возраста позволило российскому рынку труда закрыть пожилыми сотрудниками часть кадрового дефицита

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Без повышения пенсионного возраста, которое Белый дом инициировал в 2018 году, российский рынок труда мог бы столкнуться с еще более заметным дефицитом рабочей силы. Такой вывод можно сделать из доклада, который в ходе Пятого Российского экономического конгресса (РЭК-2023) презентовал эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Работа основана на результатах выборочного обследования рабочей силы, которое проводит Росстат, и результатах колоритного анализа. Напомним, в 2018 году правительство объявило о поэтапном повышении пенсионного возраста на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. При этом те, кто должен был достичь пенсионного возраста по старым правилам в 2019 и 2020 годах, получили возможность оформить выход на пенсию на полгода раньше, чем по новым.

Как следует из доклада, в 2018–2023 годах численность пенсионеров по старости снизилась на 2,4 млн человек, в том числе за счет повышения пенсионного возраста, и к началу 2023 года достигла 34,2 млн человек. Это минимальный показатель с 2014 года — максимальная численность за этот период была зафиксирована в 2019 году (36,7 млн человек). Аналогичным образом до уровня 2014 года (47,9%) после 2020 года снизился и показатель коэффициента демографической нагрузки — отношение численности населения в нетрудоспособном возрасте к численности трудоспособного. С начала пенсионной реформы средний фактический возраст выхода с рынка труда вырос на 1,1 года для мужчин и на 2,1 года для женщин — до 64 лет и 62,7 года соответственно.

Повышение пенсионного возраста также способствовало росту уровня участия в рабочей силе россиян старших возрастов. Для женщин 55–59 лет этот показатель вырос на 12,8 п. п., для 60–64-летних мужчин — на 10,6 п. п. Экономическая активность 60–61-летних мужчин за последние четыре года выросла на 17–19 п. п., 55–56-летних женщин — на 17–18 п. п.

Помимо непосредственно затронутых реформой возрастных когорт, уровень участия в рабочей силе рос и в других возрастных группах. В результате в 2018–2022 годах общая численность рабочей силы увеличилась на 1,7 млн человек, или на 2,3%. При этом уровень безработицы среди населения старших возрастов снизился практически в любом возрасте в диапазоне от 50 до 65 лет — в 2022 году он составил 1,9–3% вместо 3–5% в 2018 году. Для женщин, впрочем, эффект был более сложным — если в целом для россиянок возраста 50–65 лет уровень безработицы сократился, то для отдельных возрастов в 2022 году он был выше, чем в 2018 году (например, для 55 лет — 3% вместо 2,3%, для 58 лет — 3% вместо 2,5%).

«Дефицит кадров, который сейчас складывается на российском рынке труда, постепенно принуждает работодателей отказаться от дискриминации при приеме на работу. Сейчас россияне, которые относятся к группе предпенсионеров, если им позволяет здоровье, относительно легко могут найти себе работу. Более того, они проявляют большой интерес к переобучению и являются второй категорией по уровню вовлеченности в образовательные мероприятия нацпроекта "Демография"»,— говорит глава комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко. Как отмечает автор работы Виктор Ляшок, без повышения пенсионного возраста «кадровый кризис, который мы можем наблюдать на рынке труда, сейчас был бы еще острее». «Это решение продолжит поддерживать численность рабочей силы и в будущем — за ближайшие пять лет она вырастет еще примерно на 2 млн человек»,— оценивает он.

Отметим, впрочем, что, по расчетам Центра трудовых исследований Высшей школы экономики, влияние повышения пенсионного возраста на рынок труда было несколько слабее, из-за того что большинство пожилых людей и до реформы продолжали работать после выхода на пенсию. В результате, в то время как показатели уровня участия в рабочей силе женщин в возрасте 55–56 лет и мужчин в возрасте 60–61 года выросли на 10–15 процентных пунктов (п. п.), прирост рабочей силы в 2020–2021 годах составил только 700 тыс. человек (см. “Ъ” от 18 мая).

Анастасия Мануйлова