В союзника метнули Гранаду
Перед саммитом Европейского политического сообщества в Испании Ереван понизил уровень отношений с союзной Москвой
Национальное собрание Армении 3 октября ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда (МУС), ранее выдавшего ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Армянские власти пренебрегли недовольством и предостережениями России по этому поводу. Это самый яркий, но далеко не первый — и вряд ли последний — шаг Еревана, взявшего четкий курс на отдаление от Москвы. Статут, так совпало, был ратифицирован накануне намеченного на 5 октября саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. Во встрече членов ЕС и их союзников примет участие и премьер Армении Никол Пашинян.
Армянские депутаты пренебрегли предостережениями России и ратифицировали Римский статут Международного уголовного суда
Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / AP
Ереван, подписавший Римский статут (.pdf) Международного уголовного суда еще в октябре 1999-го, спустя 24 года вышел на финишную прямую окончательного оформления своих отношений с МУС и обязательств перед этой инстанцией. Национальное собрание страны голосами правящей партии «Гражданский договор» 3 октября ратифицировало статут. Против голосовала оппозиция — фракции «Армения» и «Честь имею».
Лидер альянса «Армения» — второй президент страны Роберт Кочарян. Один из лидеров «Честь имею» — третий руководитель республики и преемник господина Кочаряна Серж Саргсян. В 2018 году господин Саргсян лишился власти не по собственной воле. Этому поспособствовал нынешний глава правительства Армении Никол Пашинян: он организовал в стране «бархатную революцию» и выбил Сержа Саргсяна из кресла премьер-министра, куда он переместился с должности президента, изменив перед этим конституцию.
В оппозиции бывшие президенты ярких успехов пока не добились. Не смогли они помешать и ратификации Римского статута.
Армянское правительство запустило процесс 29 декабря 2022 года, одобрив соответствующий проект закона.
Толчком послужили прошлогодние сентябрьские события. Тогда случилась очередная эскалация между Арменией и Азербайджаном. В боях погибли сотни военных с обеих сторон. Азербайджанские войска заняли доминирующие высоты, а потом в интернете появились кадры казни сдавшихся армянских солдат. Ереван обвинил соседа в военных преступлениях и решил форсировать ратификацию Римского статута МУС.
В России поначалу не обратили на это особого внимания. Раздражителем в российско-армянских отношениях эта тема стала после того, как в марте 2023 года судьи МУС выдали ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. На то, насколько серьезно это воспринимается российскими властями, указывает неучастие Владимира Путина в состоявшемся летом саммите БРИКС, который проходил в ЮАР, также ратифицировавшей Римский статут. Москву там представлял глава МИДа Сергей Лавров, а господин Путин выступил перед коллегами по видеосвязи.
В Москве уже много раз заявляли, что ратификацию Арменией статута считают неприемлемой. Так, 29 сентября в МИД РФ заявили: «До армянских партнеров изначально была доведена позиция о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута МУС в условиях, когда этой структурой выданы "ордера на арест" высшего руководства России». Также было сказано, что ратификация документа «будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений».
«Продвигаемый армянскими представителями тезис о том, что присоединение к МУС якобы никак не скажется на российско-армянских связях, не соответствует действительности. Как минимум трудно представить себе визит в республику руководства России, особенно когда депутаты от правящей партии призывают к аресту В. В. Путина по запросу гаагской "фемиды"»,— процитировало агентство «Интерфакс» заявление МИД РФ.
Армянские власти поначалу отвечали на предостережения в том духе, что вся история с МУС затевалась исключительно с прицелом на Азербайджан.
Но в последнее время перестали реагировать на звучащие из России заявления и в конце концов сделали то, что планировали. Теперь Народное собрание должно в течение недели направить одобренный законопроект на подпись президенту страны Ваагну Хачатуряну.
Ратификация Римского статута не первый шаг Еревана, который Москва расценивает как недружественный. В сентябре Армения проводила на своей территории совместные учения с США. Это уже после того, как в январе отказалась принимать у себя маневры Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Москве не понравилось ни одно, ни другое. Но больше, конечно, учения с американцами. Кроме того, Ереван отправил Украине гуманитарную помощь. Ее в Киев отвезла супруга премьера Пашиняна Анна Акопян.
Наконец, армянские власти не прекращают говорить о том, что ставка на Россию и ОДКБ в плане обеспечения безопасности страны была ошибкой. Критикуют они и российских миротворцев в Карабахе, из которого 24 сентября начался исход армянского населения. Выехали уже практически все.
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Как беженцы из Карабаха добираются до Армении
«По поступающей информации, Вашингтон и Брюссель убеждают руководство Армении выйти из ОДКБ, форсировать сотрудничество с НАТО, переориентировать военно-техническое сотрудничество, подписать мирный договор с Азербайджаном без учета прав и безопасности карабахских армян»,— высказалась на брифинге 27 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.
А 1 октября в Армении прошел Форум независимости. Его участники призвали власти страны начать процесс выхода из ОДКБ, Евразийского экономического союза и СНГ, а также подать заявку на членство в Евросоюзе. На следующий день Никол Пашинян по телефону поговорил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Были обсуждены вопросы, связанные со сложившейся в результате насильственного переселения армян из Нагорного Карабаха ситуацией, региональной обстановкой и повесткой сотрудничества Армения—ЕС»,— сообщается на сайте армянского премьера.
Продолжить разговор, уточняется там, Никол Пашинян и Урсула фон дер Ляйен договорились на саммите Европейского политического сообщества. Он состоится в испанском городе Гранада 5 октября. В мероприятии, кстати, примет участие и азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Планируется, что в Испании состоится первая после долгого перерыва — и после азербайджанской спецоперации в Карабахе — встреча лидеров Армении и Азербайджана.
Повестка в целом известна. Баку и Ереван, после того как Карабах для них перестал быть темой для обсуждения, планируют сосредоточиться на делимитации границы и проблеме соединения «большого» Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой — через территорию Армении. Самым же важным является мирный договор между соседними странами. В этом им помогают и одновременно конкурируют друг с другом за лавры примирителя давних врагов Россия с одной стороны и Брюссель с Вашингтоном с другой. Кто одержит верх — неочевидно с учетом глубины конфликта между Ереваном и Москвой.
«Претензии к России предъявляет не один Пашинян, а многие в Армении,— сказал в беседе с “Ъ” ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов.— Этот критицизм есть. Он есть и внутри России — среди этнических армян».
В то же время эксперт отметил, что «не стоит на этой основе кликушествовать». «Происходит переконфигурирование этого пространства. Тут и израильско-иранское противостояние, и амбиции Турции. Москва будет в меньшей степени смотреть на Кавказ в силу приоритизации Украины. Но в Армении есть и российские пограничники, и база в Гюмри, и пока еще миротворцы. Сказать, что все закончено, нельзя. Происходит усложнение повестки. Престиж (России.— “Ъ”) пострадал, есть такой момент. Но хоронить я бы не стал»,— сказал эксперт.
Старший аналитик International Crisis Group (ICG) по Южному Кавказу Олеся Вартанян отмечает, что у конфликта Еревана и Москвы есть конкретные очертания. Но куда он выведет, сказать сложно. «Мы живем в интересное время — многие вещи происходят не по тем правилам и традициям, к которым мы привыкли. У Еревана есть надежда, что он заручится поддержкой Запада. Вопрос, удастся ли ему это сделать»,— отметила госпожа Вартанян в разговоре с “Ъ”.
Как бы то ни было, на фоне конфликта с Россией армянский премьер едет обсуждать важные для него вопросы не в Москву, а в Гранаду.