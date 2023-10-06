«За борьбу против угнетения женщин»

В 2023 году Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница Наргес Мохаммади. Премию вручат за «ее борьбу против угнетения женщин», а также «борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех». Сейчас Наргес Мохаммади отбывает тюремный срок по ряду обвинений, включая распространение «пропаганды против государства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наргес Мохаммади

Фото: Reuters Наргес Мохаммади

Фото: Reuters

«Женщина — жизнь — свобода»

«Наргес Мохаммади борется за женщин против систематической дискриминации и угнетения»,— сказала председатель норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен, объявляя лауреата премии. Госпожу Мохаммади она затем назвала «бесспорным лидером» правозащитного движения в Иране. При этом в лице лауреата были, по сути, награждены сотни тысяч людей, которые в течение прошлого года проводили в исламской республике демонстрации против политики дискриминации и угнетения женщин. Как отметили в Нобелевском комитете, девиз манифестантов «Женщина — жизнь — свобода» как нельзя лучше выражает самоотверженность и работу Наргес Мохаммади: «Она борется за права женщин против систематической дискриминации и угнетения. Она поддерживает борьбу женщин за право жить полноценной и достойной жизнью… Она борется за свободу выражения мнений и право на независимость, а также против правил, требующих от женщин оставаться вне поля зрения и прикрывать свое тело».

Госпожа Мохаммади давно известна в Иране и за ее пределами.

«В общей сложности режим арестовывал ее 13 раз, 5 раз осуждал и приговорил в совокупности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью»,— отмечается в заявлении Нобелевского комитета.

Свою правозащитную деятельность Наргес Мохаммади начала в 1990-х годах, будучи студенткой. После окончания учебы работала инженером, а также журналистом в ряде газет. В 2003 году стала сотрудничать с Центром по защите прав человека в Тегеране — организацией, основанной лауреатом Нобелевской премии мира Ширин Эбади. В 2011 году Наргес Мохаммади была впервые арестована и приговорена к многолетнему тюремному заключению за усилия по оказанию помощи заключенным активистам и их семьям. Затем в разные годы она вела активную борьбу за отмену в стране смертной казни, выступала против пыток и сексуального насилия в отношении политических заключенных.

В мае 2021 года тегеранский Уголовный суд №2 приговорил активистку к двум с половиной годам тюремного заключения, 80 ударам плетью и 2 отдельным штрафам по обвинениям, включающим «распространение пропаганды против государства». В ноябре того же года Наргес Мохаммади арестовали. И сейчас она по-прежнему находится в тюрьме.

«Находясь в тюрьме, Наргес Мохаммади выражала поддержку демонстрантам (2022 года.— “Ъ”) и организовывала акции солидарности среди сокамерников. В ответ тюремные власти ввели еще более строгие условия. Госпоже Мохаммади запретили принимать звонки и посетителей. Тем не менее ей удалось передать на волю статью, которая затем была опубликована газетой The New York Times… Послание гласило: чем больше нас запирают, тем сильнее мы становимся»,— отметили в Нобелевском комитете.

351 номинант

Как следует из завещания Альфреда Нобеля, премия вручается «добившимся наибольших успехов либо сделавшим больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». По традиции церемония проходит в пятницу первой полной недели октября, уже после того как становятся известны имена лауреатов в области медицины, физики, химии и литературы. Свои предложения по кандидатам могут выдвигать члены парламентов и правительств всех стран, члены международных судов, ректоры университетов, профессора социальных наук, другие лауреаты и члены советов организаций—лауреатов премии, а также члены норвежского Нобелевского комитета.

В нынешнем году, как отмечается на сайте Нобелевского комитета, полный список номинантов состоял из 351 пункта (259 физических лиц и 92 организации). Больше было только один раз в истории — 376 кандидатов в 2016-м.

Согласно давним правилам, список будет обнародован только спустя 50 лет. Однако никто не запрещает тем, кто выдвигает своего кандидата, рассказывать об этом журналистам.

Так, известно, что три норвежских политика выдвинули кандидатуры трех российских оппозиционеров — Алексея Навального (внесен в РФ в список экстремистов и террористов), Владимира Кара-Мурзы (внесен в реестр иноагентов) и Павла Чупрунова.

Также в лонг-листе оказались, например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (за его попытки урегулировать российско-украинский конфликт), генсек НАТО Йенс Столтенберг, иранский кинорежиссер Джафар Панахи, основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж, климатическая активистка Грета Тунберг.

Среди номинированных организаций фигурировали российское молодежное движение «Весна» (признано в РФ иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещено), Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP; учредитель центра — американская Ассоциация развития журналистики — признан в РФ нежелательной организацией), Всемирный уйгурский конгресс, Национальный совет церквей Кении.

Букмекеры выделяли однозначного фаворита — президента Украины Владимира Зеленского (поставив на него доллар, можно было получить 3 доллара и 20 центов). Однако эксперты сходились во мнении, что такое решение Нобелевского комитета крайне маловероятно, если вообще возможно. «Это как если бы в 1941 году премию дали (тогдашнему премьеру Великобритании.— “Ъ”) Уинстону Черчиллю. В то время он пытался победить в войне. Зеленский пытается сделать то же самое»,— отметил в разговоре с телеканалом CNN директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит. При этом он добавил, что «в настоящее время вокруг нас не так много мира, поэтому не ясно, есть ли выдающийся миротворец, которому можно было бы вручить награду».

«Букмекеры просто попытались найти кандидатов, на которых люди хотели бы поставить деньги. Поставить и проиграть»,— сказал CNN, в свою очередь, директор Института исследований проблем мира (Осло) Хенрик Урдал.

Господин Урдал традиционно публикует свой шорт-лист претендентов на Нобеля мира.

В нынешнем году в список из пяти позиций вошли:

борцы за права коренного населения Филиппин и региона Амазонии Виктория Таули-Корпус и Хуан Карлос Хинтиач;

Международный суд ООН;

мьянманский дипломат Чьяв Мо Тун и Консультативный совет национального единства Мьянмы;

организация «Группа анализа данных о правах человека»;

а также две правозащитницы — афганка Махбуба Серадж и иранка Наргес Мохаммади.

Одна из этих «ставок» в результате и сработала.

«Решение очень традиционное для Нобелевского комитета, который, как правило, обжигается, отмечая политиков. Особенно сейчас,— написал в своем Telegram-канале главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.— Время такое, что чуть ли не любой политический лидер, удостоенный награды за мир, может вскоре оказаться в состоянии войны с кем-то. Правозащитники в этом смысле надежнее». Эксперт добавил, что «в прежние времена такое решение имело бы существенное воздействие на внутреннюю ситуацию в соответствующей стране». «Сейчас — не факт. Моральные оценки извне, которые прежде носили универсальный характер и которые невозможно было игнорировать, сейчас воспринимаются иначе. А иногда даже никак не воспринимаются. Такие вот многополярность и этический плюрализм»,— пояснил господин Лукьянов.

Напомним, что в 2022 году часть Нобелевской премии мира ушла в Россию — правозащитному центру «Мемориал» (был признан иноагентом и ликвидирован по решению суда). Тогда же премию получили украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод» и белорусский адвокат Алесь Беляцкий. А в 2021 году нобелевским лауреатом стал многолетний главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (в 2022 году Роскомнадзор отозвал у издания лицензию, а в 2023-м российские власти признали господина Муратова иноагентом).

Павел Тарасенко