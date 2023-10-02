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Коммерсантъ FM
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Зима близко

Единороссам поручено проверить цены на топливо и готовность к отопительному сезону

Депутатов Госдумы от «Единой России» (ЕР) перед началом региональной недели 2–10 октября вооружили очередными партийными рекомендациями по работе с избирателями. Кроме общения в рамках традиционных тем, связанных со специальной военной операцией (СВО) на Украине и реализацией Народной программы партии, единороссам советуют отметить с гражданами два праздника — День учителя и День пожилого человека. Также депутатам дали особое партийное задание: поучаствовать в мониторинге цен на дизельное топливо.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Думские единороссы перед каждой региональной неделей традиционно получают от партии рекомендации по темам для общения с избирателями и предложения по проведению различных мероприятий для граждан. «Ъ» ознакомился с документом, подготовленным для нынешней региональной недели, которая проходит со 2 по 8 октября.

По сложившейся с февраля 2022 года традиции на первый план для партийцев выходит тема СВО, поддержки семей военнослужащих, оказания помощи участвующим в боевых действиях землякам.

Депутатам рекомендуют встречаться с родственниками бойцов, помогать им в решении проблем, участвовать в отправке на фронт гуманитарных грузов, а также организовывать культурную программу для участников СВО, проходящих лечение в госпиталях региона. К сопровождению маломобильных граждан предлагается привлечь выпускников курсов первой медицинской помощи, организованных женским движением ЕР и партийным проектом «Здоровое будущее».

Как обычно, единороссам напоминают о необходимости выступать в соцсетях и региональных СМИ в поддержку президента, разъяснять, какие приняты меры, чтобы помочь бойцам и членам их семей, а также рассказывать о партийцах, участвующих в СВО в качестве добровольцев. В рекомендациях говорится, что рабочая группа по вопросам спецоперации по итогам августа зафиксировала «снижение числа обращении? по непредставлению отпусков мобилизованным, проблемам с банками и отсрочкам по здоровью, но при этом стало больше обращении? о сложностях с оформлением статуса участника боевых действий».

Но расслабляться не стоит, поэтому партия готовит новые предложения по поддержке бойцов и членов их семей, которые направит президенту в очередном докладе. Среди них — предоставление военнослужащим права на бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, а также введение льгот для участников СВО и их детей при поступлении в учреждения среднего профобразования.

Другая традиционная для депутатов от ЕР тема — реализация Народной программы партии. «Особенно важно продемонстрировать успехи в реализации Народной программы после завершения выборов ЕДГ-2023. Избранные депутаты “Единой России” приступили к работе незамедлительно»,— отмечается в документе. Также единороссам рекомендуют разобраться в случае, если какие-либо объекты (школы, детские сады и т. д.) не были сданы в срок, и при необходимости подготовить запросы в контрольные органы.

Как ранее пояснил «Ъ» источник в руководстве ЕР, региональная неделя всегда подразумевает какие-либо тематические мероприятия, часто связанные с праздниками.

В этот раз депутатам предлагается вместе с избирателями отметить День учителя 5 октября. Педагогов нужно будет поздравить как в соцсетях, так и лично, проводя встречи и вручая подарки. Единороссы напомнят избирателям, что партия «системно работает над улучшением условии? труда учителей и над развитием сферы образования».

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«Одним из направлении? деятельности стала “Антибюрократическая инициатива”, задача которой — снизить избыточную административную нагрузку на учителей. Как результат, в сфере образования активно внедряются цифровые технологии — электронные журналы, образовательные порталы, системы обратной связи между учениками и учителями»,— говорится в рекомендациях. Депутатам также советуют напомнить избирателям о еще одной партийной инициативе — программе «Земский учитель», которая «позволила вернуть на село молодых учителей»: за три года ей воспользовались почти 3 тыс. педагогов.

Еще один праздник — Международный день пожилого человека — отмечался 1 октября, но это не повод забывать о возрастных гражданах, полагают в партии. «Направление “Долголетие для всех” партийного проекта “Старшее поколение” объявило старт Всероссийской благотворительной акции “Забота рядом”: оказание адресной помощи одиноким пожилым людям и социальным учреждениям, работающим с пожилыми гражданами»,— разъясняется в материалах для депутатов. В рамках благотворительной акции нуждающимся будет оказана адресная помощь с привлечением депутатов и волонтеров «Молодой Гвардии Единой России», которые «помогут решить бытовые вопросы».

Еще одной актуальной темой станет проверка готовности регионов к началу отопительного сезона.

Депутатам советуют встречаться с руководством теплосетей, проверять, насколько готовы к зиме дороги и снегоуборочная техника. Кроме того, со 2 по 6 октября единороссам предложено провести приемы граждан по вопросам защиты трудовых прав. Партия планирует внедрить «формат личного поручительства депутата перед работодателем за работника, которое станет весомым аргументом в пользу трудоустройства».

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Наконец, в первую неделю октября депутатам от ЕР рекомендуют поучаствовать в мониторинге цен на автомобильное топливо в регионах. 22 сентября правительство приняло решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизеля за рубеж для стабилизации внутреннего рынка. В Думе тоже рассмотрели этот вопрос и поддержали решение кабинета министров. В связи с этим единороссам во время региональной недели предложили выяснить цены на дизельное топливо в своем регионе по состоянию на 2 и 8 октября на трех сетевых и двух несетевых автозаправках и отправить эту информацию в произвольной форме руководителям аппаратов внутрифракционных групп.

Ксения Веретенникова

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