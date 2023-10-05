Топливо вновь тянут на биржу

Как стало известно “Ъ”, в качестве одной из мер для разрешения кризиса на топливном рынке правительство может в очередной раз повысить нормативы обязательных продаж бензина и дизтоплива на бирже. Так, нефтяные компании могут заставить продавать на бирже до 15% от производимого бензина и 12,5% дизтоплива. Предполагается, что данная мера будет объявлена одновременно с частичным ослаблением запрета на экспорт дизтоплива в ближайшие дни. Однако долгосрочного эффекта, считают эксперты, можно будет добиться только после корректировки демпфера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Правительство и ФАС обсуждают повышение норматива обязательных продаж бензина и дизтоплива на бирже — до 15% и 12,5% от производства соответственно, рассказали собеседники “Ъ” в отрасли. Тема обсуждалась на совещании у вице-премьера Александр Новака, и он ее поддержал, а служба уже подготовила проект соответствующего постановления правительства.

Нормативы уже повышались летом на один процентный пункт — до 13% по бензину и 9,5% по дизтопливу. Тогда эта мера не оказала существенного влияния на оптовые цены, которые в августе—сентябре перешли к бурному росту из-за растущей привлекательности экспорта на фоне роста цен на нефть и слабого рубля. Повысить нормативы продаж по бензинам до 15% неоднократно предлагали независимые АЗС, но большинство нефтекомпаний было против, ссылаясь на необходимость обеспечения собственных заправочных сетей. Лишь «Роснефть» сейчас продает более 20% от производимых светлых нефтепродуктов на бирже.

По словам собеседников “Ъ”, повышение нормативов биржевых продаж должно стать одной из мер по стабилизации рынка, которые в правительстве обсуждают в контексте постепенной отмены запрета на экспорт нефтепродуктов.

Беспрецедентное эмбарго было введено 21 сентября, и на его фоне биржевые цены на бензин и дизтопливо резко упали на 20–25%, что улучшило ситуацию с экономикой АЗС. Однако власти активно давят на нефтяные компании и независимые заправки, пытаясь заставить их быстрее снижать розничные цены. В частности, 5 октября ФАС сообщила, что отправила нефтекомпаниям и сетям АЗС — суммарно 32 компаниям — требования снизить цены на топливо. Проблема в том, что АЗС все еще распродают оптовые партии, закупленные на пике цен в сентябре, и снижение розничных ценников в этой ситуации означает для них прямые убытки.

Хотя эмбарго на экспорт пока действует, на этой неделе, как писал “Ъ” 4 и 5 октября, регуляторы активно обсуждают его постепенную отмену — хотя бы для дизтоплива, поставляемого по продуктопроводам «Транснефти». По словам источников “Ъ”, решение о частичной отмене эмбарго может быть объявлено в ближайшие дни. Тем не менее предполагается, что экспорт дизтоплива будет регулироваться либо в ручном режиме, либо через систему квот, а запрет на вывоз бензина останется в силе.

Ключевое значение для стабилизации ситуации на топливном рынке и выправления экономики нефтепереработки имеет демпфер (субсидии, которые НПЗ получают за поставки топлива на внутренний рынок).

Инициированное Минфином сокращение демпфера вдвое с сентября стало одной из причин резкого роста оптовых цен на топливо, и теперь регуляторы обсуждают, можно ли частично отменить это решение, увеличив выплаты НПЗ. В октябре переработка может стать убыточной, поскольку цены на нефть на внутреннем рынке (рассчитываются по netback от мировых цен) в среднем сейчас выше, чем стоимость корзины производимых нефтепродуктов на внутреннем рынке в условиях, когда их экспорт невозможен.

Изменение норматива продаж на бирже может отразиться на уровне биржевых цен, но это далеко не основной фактор из динамики, считают в «Петромаркете». Там отмечают, что долгосрочной стабилизации следует ждать после принятия правительством решений по корректировке демпфера.

Дмитрий Козлов, Татьяна Дятел