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Коммерсантъ FM
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Валюта продает смартфоны

Спрос на флагманские модели вырос из-за курсовой нестабильности

В третьем квартале продажи смартфонов в России выросли на 44% в натуральном и на 66% в денежном выражении. По оценке ритейлеров, наибольшим спросом пользовались флагманские устройства дороже 80 тыс. руб. Участники рынка связывают ситуацию с нестабильностью курса валют, из-за которой россияне начали скупать гаджеты, опасаясь дальнейшего повышения цен. По оценке экспертов, по итогам года рынок может вернуться к показателям до начала военных действий на Украине.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” в МТС, в третьем квартале в РФ продано 8,1 млн смартфонов (рост на 44%) на 181 млрд руб. (рост на 66%). Доля Apple в деньгах увеличилась на 5 процентных пунктов (п. п.), до 29%, Samsung — на 4 п. п., до 17%, Tecno — на 3,2 п. п., до 8,3% (5,1%). Доля Xiaomi при этом снизилась сразу на 12 п. п., до 22%. В штуках лидером стала Xiaomi (32%), хотя ее доля упала на 9 п. п. Следом идут китайские Tecno с долей 15% и Infinix с 11%. Доля Samsung осталась без изменений (10%), доля Apple выросла на 0,7 п. п., до 7%.

Наибольшим спросом, уточняют в операторе, пользовались флагманские устройства стоимостью от 80 тыс. руб.: так, если в третьем квартале 2022 года было продано 140 тыс. таких смартфонов на 14 млрд руб., то в 2023 году — 400 тыс. на 46 млрд руб. «Рост может быть связан с изменением курса валют, которое побудило россиян скупать дорогие смартфоны»,— говорит представитель МТС.

По данным директора restore: Расима Лемберанского, в сети продажи смартфонов Apple в третьем квартале удвоились: «В июле—августе рост был связан с ожиданием дальнейшего роста курса доллара, в сентябре — с выходом iPhone 15 и в то же время с неспадающим интересом к iPhone 14».

«Вероятно, покупатели флагманов опасаются, что последующие устройства будут стоить дороже из-за роста курсов валют, нынешняя цена может казаться им последней относительно выгодной возможностью для покупки»,— соглашается бизнес-аналитик IT-холдинга Fplus Артур Махлаюк.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицина, основным фактором общего роста рынка смартфонов стал пониженный спрос на устройства в 2022 году, а также общее подорожание устройств из-за увеличения издержек поставщиков.

В январе доллар в РФ стоил 72 руб., евро — 76 руб., а к концу лета — уже 96 руб. и 106 руб. соответственно (см. “Ъ” от 4 августа). Производители уведомляли ритейлеров о повышении закупочных цен на 10–15% (см. “Ъ” от 6 июля). По итогам торгов 2 октября доллар стоил 99,77 руб., евро — 104,95 руб.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», с января по сентябрь в РФ было продано около 21,5 млн смартфонов, что на 25% больше того же периода прошлого года и сопоставимо с результатами 2021 года. По данным ритейлера, в натуральном выражении 60% рынка занимают устройства стоимостью 5–15 тыс. руб., 15% — 15–20 тыс. руб., 8% — до 5 тыс. руб., еще 7% рынка в штуках у телефонов стоимостью 30–50 тыс. руб. На флагманские модели дороже 50 тыс. руб. приходится 10% рынка в штуках и 40% в деньгах.

Директор единого департамента закупок Merlion и «Ситилинк» Олег Фоменко подтвердил оценки других игроков. По его словам, рост продаж флагманских гаджетов связан с выходом новых, более дорогих устройств, пользующихся спросом у потребителей, а также смещением спроса в пользу более функциональных моделей: «В целом мы видим, что рынок восстанавливается до уровня 2021 года».

Господин Фоменко считает, что к концу года продажи смартфонов в РФ достигнут 720–750 млрд руб. Артур Махлаюк согласен, что в четвертом квартале позитивная динамика сохранится и объем продаж составит около 8,3 млн смартфонов, а за весь год — порядка 29,6 млн штук. В 2022 году, по данным «М.Видео-Эльдорадо», в России было продано 22 млн смартфонов.

Тимофей Корнев

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