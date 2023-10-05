Валдай нам сил все это пережить

5 октября президент России Владимир Путин принял участие в работе пленарной сессии Валдайского клуба, которое следует признать одним из главных событий политического года в России. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников смотрит на это событие с высоты 1389 метров и понимает: да, оно того стоило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Федор Лукьянов не виделись год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Федор Лукьянов не виделись год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Валдайский клуб в этом году вернулся на должную высоту, то есть непосредственно в Красную Поляну, и я тут не видел ни одного человека, который был бы недоволен этим.

Организаторы счастливы, что все тут вместе и никто не уедет в Москву без разрешения. А значит, Валдайскому клубу — быть! А то в прошлом году из Подмосковья можно было без труда заказать такси, уехать в город и вряд ли вернуться.

В свою очередь, участники обнадежены тем, что вокруг них снова вечные горы, вечный покой и вечное солнце (впрочем, это, строго говоря, только 5 октября). И все это не снится. Но при этом спится.

Председатель совета фонда Валдайского клуба Андрей Быстрицкий так описал сложившуюся ситуацию:

— Здесь вокруг нас, говорят, живут еноты (а между нами, похоже, кроты.— А. К.). Они заползают в комнаты, и вот что важно. Форточку не надо приоткрывать: они застревают. Надо либо держать ее закрытой, либо уж настежь открыть!

Вот в каких эксклюзивных условиях проходит нынче Валдайский клуб. Все очень рады. Если бы еще, как говорится, не выступать…

Но они выступают. Количество участников, как поясняют организаторы, всегда ограничено количеством номерного фонда в отеле «Поляна 1389». То есть участников 140. Некоторым все-таки удается прилететь на один день. Так, вчера здесь был замечен режиссер Константин Богомолов, участвовавший в дискуссии вместе с внуком Шарля де Голля (президент Франции в 1959–1969 годах.— “Ъ”) и разъяснявший ему, что русский характер не победить.

— Бесполезно даже пытаться,— подтвердил господин Богомолов позже в разговоре со мной.— Русский — это вообще не национальность. А выбор ценностной парадигмы!

А мы-то думали…

Говорят, что внука генерала не надо было, впрочем, не только переубеждать, а даже и убеждать в этом.

Дискуссия между тем называлась «Русская цивилизация сквозь века». Интересно, что модератором дискуссии был бывший посол Шри-Ланки в России Даян Джаятиллека. Он очень напугал всех тем, что в самом начале предоставил слово самому себе и говорил 25 минут без перерыва. Господин Богомолов по сути успел лишь промолвить, что нужно уметь слышать гул большого времени, который раздается очень редко, раз в десятилетия, а то и в века, и что сейчас, очень похоже, именно такое время.

Рядом с ним на сцене сидел еще писатель Александр Проханов, который мало чего тоже успел произнести и был, наверное, раздосадован этим. Иначе он бы не вступил в яростную полемику с господином Богомоловым, когда они подошли к журналистам и беспокойный режиссер пояснил, что русский человек по природе индивидуалист.

— Я совершенно не согласен,— возмутился писатель.— Мы, русские, коллективисты!

— Да,— неожиданно согласился режиссер.— Когда мы чувствуем угрозу и опасность, мы можем и сплотиться!

И еще немного про то, что все любят комфорт и уют, но, когда такие времена, этим надо уметь поступаться.

Надо думать, режиссер рассказывал об этом со знанием дела. Впрочем, писатель смотрел на режиссера косо. Возможно, он не хотел поступаться не то что комфортом, а даже принципами.

Перед началом, которое случилось на два с половиной часа позже запланированного (но все-таки не поздно, учитывая, что запланировано было на два часа дня), особой популярностью в зале пользовался отчего-то вовсе не член Валдайского клуба, но все-таки помощник президента Максим Орешкин, которого пытали на счет курса рубля к доллару. Почему именно здесь и сейчас? «Да потому, что об этом можно спрашивать каждый день и все время будет не скучно»,— информировали меня коллеги.

Вел заседание политолог Федор Лукьянов — видимо, по привычке.

— Думаю, что вы согласитесь, что за эти 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходит за многие-многие десятилетия,— подвел Владимир Путин промежуточные итоги своего присутствия во власти и олицетворения ее.— И перемены эти — качественные, требующие коренных изменений самих принципов международных отношений.

И Владимир Путин бесстрашно погрузился в анализ свершившихся событий. Он оказался неутешительным:

— Нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые (да почти все.— А. К.) поняли превратно. Поняли как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в холодной войне... Как признание, что Россия готова следовать в чужом фарватере.

Эта тема, как и многие другие за 20 лет, чрезвычайно болезненна для российского президента. Были ведь обмануты прежде всего его собственные ожидания. По сути господин Путин признавался сейчас именно в этом.

Самонадеянность наших так называемых партнеров на Западе просто зашкаливала, по-другому и сказать невозможно!

Господин Путин намерен был дать понять, что больше ничего подобного не повторится:

— Не мы начали так называемую войну на Украине! — перешел президент к главному.

Он рассказывал, что если Россия и виновата в чем-то, то «в том, что мы пытаемся ее закончить»!

Все же Владимир Путин чувствует свою вину за происшедшее. А говорили, что нет.

И тут Владимир Путин перешел к эпическим обобщениям.

— Действие, как известно, рождает противодействие! — продолжал он.— Это не территориальный конфликт! И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство.

Жаль, что новый учебник истории для 10–11-х классов уже вышел. Но в новый учебник для 5–9-х классов эти строки еще не поздно включить.

— К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли, все возможные грани перешли. Зря! — сокрушался президент.

Если Владимир Путин говорил все это для того, чтобы продвинуться не только в осмыслении, но и в решении украинского кризиса, то напрасно он это затеял.

— Все время мы слышим, все время звучит: «Вы должны...», «Вы обязаны...», «Мы вас серьезно предупреждаем...» Да вы кто такие вообще? Какое вы имеете право о чем-то предупреждать?! Это просто удивительно! Может, это тем, кто так говорит, вам самим пора избавиться от спеси?! Хочется так и сказать: протрите глаза, эта эпоха давно закончилась и больше никогда не вернется! Никогда! — настаивал господин Путин, распаляясь чем больше, тем, похоже, и безнадежней для дела, как говорится, мира.

Тут выяснилось, что накануне не зря обсуждали тему «русской цивилизации».

— Основные качества государства-цивилизации — многообразие и самодостаточность!.. Цивилизация никому ничего не навязывает, но и не позволяет ничего навязывать себе! Если все будут придерживаться именно такого правила (налицо попытка установить некие правила.— А. К.), это обеспечит гармоничное сосуществование... Свою цивилизацию, конечно, никому нельзя предавать! — Владимир Путин, похоже, уложил еще одну фразу в новый учебник истории.— Это противоестественно и отвратительно, я бы сказал!

Разные цивилизации, объяснял господин Путин, могут сосуществовать друг с другом. Тут хотелось благодарно перевести дух.

По крайней мере больше ничего не произносится про многополярный мир (хотя нет, один раз Владимир Путин не удержался). Риторика, годившаяся с 2007 года, с момента Мюнхенской речи, кажется, изжила наконец себя. На смену идет сотрудничество цивилизаций по правилам. Предстоит найти десять отличий.

Амбиции теперь состояли в том, чтобы продемонстрировать манифест нового мира:

— Не один решает за всех,— говорил господин Путин,— и не все даже решают обо всем, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать... Гармония в этой сфере достижима, надо просто отбросить гордыню!..

А вот это вряд ли. Не для того возникали цивилизации, чтобы взять и отбросить все, на чем они строились веками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники дискуссии пользуются новыми гаджетами

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Участники дискуссии пользуются новыми гаджетами

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Между тем на фоне амбиций этой речи Мюнхенская речь господина Путина могла показаться детским лепетом. Эта речь, возможно, была призвана изменить мир. Вопрос, к чьей пользе. Ведь не ко всеобщей же. Или новые амбиции рождают новые иллюзии?

Да, речь оказалась громкой. И все-таки при желании ее можно было расценить как последнее предложение. Но и как последнее предупреждение тоже.

Федор Лукьянов начал задавать вопросы. Выяснилось, что европейские страны страдают.

— В основных экономиках Европы — минус! — рассказал президент.— Везде минус!.. А мы справляемся пока!.. Мы преодолели все проблемы, которые возникли после установления санкций... Есть проблемы. Они касаются, например, дефицита рабочей силы...

Но это же и отсутствие безработицы.

Очень быстро прозвучал вопрос на болезненную тему.

— Шарль Мишель сказал, что Россия предала армянский народ,— рассказал модератор.

— Кто сказал? — переспросил господин Путин.

— Шарль Мишель, председатель Европейского совета...— не так уверенно повторил господин Лукьянов.

— Знаете, у нас в народе говорят: чья-то кобыла мычала, а твоя бы молчала...

— Корова...— более уверенно поправил модератор.

В этом он, похоже, был специалист.

— Корова, кобыла... Неважно! — заявил президент России.— Животное, короче говоря, какое-то...

Да, было примерно понятно, кто тут какое животное.

Тема интересовала российского президента. Он рассказывал, как Армения в свое время поставила под контроль азербайджанский Карабах.

— Мы предлагали нашим армянским друзьям пойти на компромиссы последние 15 лет,— кивнул господин Путин.— Вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, два оставить за собой и сохранить таким образом связь между Арменией и Карабахом. Но наши армянские друзья говорили нам раз за разом: нет, это создаст для нас определенные угрозы... «Нет, мы на это пойти не можем». А что будете делать? «Будем сражаться».

Он добавил, что и в 2020 году, когда «дело дошло до вооруженных столкновений», в какой-то момент позвонил Ильхаму Алиеву (президенту Азербайджана.— “Ъ”) и после разговора был уверен, что азербайджанские войска остановятся.

— Позвонил в Ереван и вдруг услышал: «Нет, пусть они уходят» — с той незначительной доли территорий, куда войска Азербайджана вошли. Послушайте, говорю. Что будете делать? «Будем сражаться». Послушайте, они через несколько дней выйдут в тыл вашему укреплению в районе Агдама — и все закончится! «Будем сражаться». Ну ладно. Ну так и получилось. После выхода на линию Шуши было подписано соглашение о приостановлении боевых действий и вводе наших миротворцев... Правовой статус наших миротворцев был основан исключительно на заявлении ноября 2020 года. Никакого статуса у них так и не возникло... И права миротворцев заключались только в одном — наблюдении за соблюдением режима прекращения огня! Никаких других прав не было!.. Все!..

Господин Путин вернулся к теме Шарля Мишеля:

— В Праге собрались осенью 2022 года лидеры Армении и Азербайджана и там подписали заявление, из которого вытекает, что Армения признала Карабах частью Азербайджанской Республики!.. По сути был решен главный, абсолютно ключевой вопрос, который заключался в статусе Карабаха! А потом в начале 2023 года повторили то же самое на аналогичной встрече в Брюсселе!.. Армения совершила качественное изменение своей позиции!.. Даже статус наших миротворцев претерпел качественное изменение!.. Нам-то что делать?! И перекрытие Лачинского коридора было неизбежно после подписания этого заявления! А что тут скажешь? Армения признала, а мы не признаем?!

Владимир Путин долго не комментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. Теперь, видимо, очередь Никола Пашиняна (премьер-министра Армении.— “Ъ”).

— Сейчас азербайджанское руководство очень жестко зачищает тех, кто на службе был в Карабахе... Руководителей... И там есть разные люди, которых в России хорошо знают... Рубен Варданян (предприниматель, ранее возглавлявший правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.— “Ъ”)...

— Ну так он отказался от нашего гражданства,— перебил модератора Владимир Путин.

— Но можем призвать азербайджанское руководство проявить милосердие?..— предположил господин Лукьянов.

Из ответа президента России следовало, что можем, но решать будет Ильхам Алиев.

— Надеюсь, что руководство Азербайджана будет исходить из гуманитарных соображений,— тем не менее призвал президент России.

Не только он надеется. Свободу Рубену Варданяну, вот и все, что хочется сказать.

— Владимир Владимирович, я один из ветеранов и основателей клуба,— признался Сергей Караганов (почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политики.— “Ъ”).— Нахожусь в состоянии, близком к счастью, в день его 20-летия потому что!.. Старики, вообще говоря, должны говорить, что «при нас было лучше»... Не было при нас лучше! Сейчас лучше, веселее, интереснее, ярче, многоцветнее! Так что спасибо вам тоже за участие! Вопрос у меня вот какой…

— Что касается веселее...— перебил его господин Путин.— Мне кажется, что это звучит смело!

Не то время, чтобы говорить про него, что оно «веселее», имелось в виду.

— Когда интереснее, тогда веселее,— не разобрался Сергей Караганов.

— Вам веселее... Мне, честно говоря, не очень,— закончил Верховный главнокомандующий.

— Владимир Владимирович,— справился с собой господин Караганов,— и за пределами России, и сейчас на клубе довольно остро обсуждается один простой вопрос. Я его сформулирую следующим образом — от себя, конечно, не от всех. Не устарела ли наша доктрина применения ядерного оружия?! Мне кажется, что, безусловно, устарела!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дынкин и Сергей Караганов — старожилы Валдайского клуба

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Дынкин и Сергей Караганов — старожилы Валдайского клуба

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В этом тоже, впрочем, не было ничего веселого.

— И она,— продолжал Сергей Караганов,— даже выглядит легкомысленной, созданной в другие времена и, может быть, в другой обстановке, да и даже следует старым теориям. Сдерживание больше не работает! Не пора ли нам менять доктрину применения ядерного оружия в сторону понижения ядерного порога и идти, конечно, твердо, но достаточно быстро по лестнице эскалации сдерживания, отрезвления наших партнеров?

Ястребом господин Караганов выглядел не первый раз.

— Они обнаглели! — прямо высказался он.— Они прямо говорят, что поскольку у вас такая доктрина, что никогда не примените ядерного оружия. И мы, таким образом, невольно позволяем им расширять и проводить совершенно чудовищную агрессию!

— Мне известна ваша позиция,— кивнул господин Путин,— я читал некоторые документы, ваши статьи, записки. И я ваши чувства понимаю.

Но выяснилось, что не до конца разделяет.

— Напомню, что в российской военной доктрине существуют две причины возможного применения со стороны России ядерного оружия. Первая — применение в отношении нас, то есть это ответно-встречный удар так называемый. Но на практике что это означает? Ракеты стартовали, наша система СПРН (система предупреждения о ракетном нападении.— “Ъ”) обнаружила, зафиксировала, дала знать о том, что целью является территория Российской Федерации,— все это происходит в секунды, чтобы все понимали,— и уже понимая, зная информацию о том, что по России наносится удар, мы со своей стороны отвечаем на эту агрессию!

Он хладнокровно обрисовал перспективу:

— Хочу заверить всех, что на сегодняшний день ответ является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора, потому что с момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило, из любой точки Мирового океана либо с какой бы то ни было территории, в ответ на встречный удар в воздухе появляется такое количество, столько сотен... Сотен!.. Наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется, причем сразу на нескольких направлениях!

В голосе не чувствовалось, впрочем, удовлетворения.

— Вторая причина применения этого оружия — угроза существованию российского государства, если против России применяются даже обычные средства вооружения, но под угрозу ставится само существование России как государства. Вот две возможные причины для применения оружия, о котором вы сказали. Нужно ли нам это менять? А зачем?

Действительно, и так вроде все выглядит неплохо и убедительно.

— Все можно поменять... Я просто не вижу необходимости в этом... Нет такой ситуации, при которой, допустим, сегодня что-то угрожало бы российской государственности и существованию российского государства. Нет. Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России.

Особенно после такого рассказа.

— Тем не менее,— продолжил президент рассуждать на тему, которую, конечно, нельзя назвать сладкой. Но и особенно горькой, судя по тону, тоже.

— Другое дело, например, я слышу уже призывы, допустим, начать испытания ядерного оружия, вернуться к испытаниям,— сообщил Владимир Путин.— Здесь вот что бы сказал. Соединенные Штаты подписали соответствующий международный акт, документ, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали. Сейчас мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые я анонсировал еще несколько лет назад.

И он дополнил свой рассказ новыми красками:

— Проведено последнее успешное испытание «Буревестника» — крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой. Мы фактически закончили работу над «Сарматом», над сверхтяжелой (межконтинентальной баллистической.— “Ъ”) ракетой. Вопрос в том, что нам нужно уже просто чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. Мы сделаем это в ближайшее время.

Канадский политолог Радика Десаи подняла вопрос про историю в канадском парламенте.

— Как вы знаете, премьер-министр Трюдо (Джастин Трюдо.— “Ъ”) принес извинения, кажется, уже дважды, спикер парламента ушел в отставку. И для меня это действительно показывает масштаб того, насколько далеко дошла западная позиция! — воскликнула она.— Они настолько сосредоточены на своих невежественных понятиях, что они даже забыли, сколько Россия сделала для того, чтобы нанести поражение нацизму! Они не понимают, что если бы не вклад России, то Вторая мировая война завершилась бы по-другому: победы бы не было!

— Бог видит, мы с вами не договаривались, что этот вопрос будет, но я его ждал, честно вам скажу,— пояснил президент.— И более того, взял информацию о том, что же на самом деле произошло.

И он взял в руки справку и подробнейшим образом осветил ход событий:

— Напомню, что эта дивизия, в которой служил тот украинский нацист, о котором вы упомянули, была создана гитлеровским командованием 28 апреля 1943 года. Нюрнбергский процесс — не мы вчера или в условиях сегодняшнего дня, а Нюрнбергский трибунал объявил дивизию SS «Галичина», в которой служил этот украинский нацист, преступной и ответственной за геноцид евреев, поляков и другого мирного населения. Это решение международного Нюрнбергского суда.

Господин Путин начал читать приговор и канадскому спикеру парламента:

— Напомню и слова — я специально взял эту бумагу с информацией, чтобы она была конкретной и доказательной,— что сказал спикер канадского парламента: «Сегодня в этом зале присутствует украинско-канадский ветеран Второй мировой войны, который сражался за независимость Украины против русских. Я горжусь тем, что могу сказать, что он герой Украины и герой Канады, и мы благодарны ему за службу».

Да, это все не хотелось, честно говоря, даже слышать.

— Во-первых,— не спеша развивал свою мысль президент,— если спикер канадского парламента говорит о том, что во время Второй мировой войны этот канадско-украинский или украино-канадский нацист сражался против русских, он не может не понимать, что он сражался на стороне Гитлера, а не на стороне его собственной родины — Канады, или был фашистским коллаборационистом — в любом случае сражался на стороне нацистских войск. Допустим, он этого не знает. Я ни в коем случае не хочу обидеть чувства канадского народа. Мы относимся к Канаде, несмотря ни на что, с уважением, особенно к людям (ключевые слова — «несмотря ни на что».— А. К.). Но если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. Значит, он просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его «героем Украины» и «героем Канады», то он негодяй. Или так, или так!

Да, Владимир Путин готовился к ответу.

— Вот с такими людьми нам приходится иметь дело, таковы наши оппоненты сегодня со стороны,— он помедлил,— некоторых западных стран.

Нет, это еще было не все.

— Спикер парламента Канады говорит: он сражался с русскими, и там дальше цитата... Сегодня продолжает поддерживать украинские войска, сражающиеся против русских. Он, по сути, поставил на одну доску гитлеровских коллаборационистов, войска SS и сегодняшние украинские боевые части, сражающиеся, как он сказал, против России. Он поставил их на одну доску! Это только подтверждает наш тезис о том, что одна из наших целей на Украине — это денацификация!

Нет, Владимир Путин, очевидно, не оставил эту идею. А, видимо, укрепился.

Затем господин Путин сосредоточился на президенте Украины:

— И наконец, конечно, абсолютно отвратительным выглядит то, что все аплодировали этому нацисту, и особенно президент Украины, в жилах которого течет еврейская кровь. Еврей по национальности стоит и аплодирует нацисту — не просто «последышу» нацистов, не просто идейному последователю, а именно человеку, который своими руками уничтожал еврейское население. Это он лично уничтожал, потому что немецкие фашисты создали эту дивизию SS «Галичина» прежде всего для уничтожения мирного населения, и в решении Нюрнбергского суда так и записано... Что, разве не было этого?! Что, разве никто этого не знает? Да все знают, все знают! Разве не было холокоста?! И когда президент Украины рукоплещет человеку, который лично, своими руками уничтожал евреев на Украине, он что, хочет сказать этим, что холокоста не было? Разве это не отвратительно?!

На этом Владимир Путин посчитал свой ответ исчерпанным.

Господин Путин заверил, что он не против того, чтобы Украина вступила в Евросоюз.

— Украина пытается еще что-то производить, но мало что получается,— рассказал он.— Евросоюз готов принять такую экономику в свой состав? Флаг в руки и вперед! Это было бы очень благородно!

И он горячо вступился к тому же за бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, рядом с которым, по рассказам модератора, мало кто в зале в одном из немецких городов рисковал сесть ввиду того, что он — друг Путина.

— Герхард Шрёдер — настоящий сын немецкого народа! — это было самое нейтральное из сказанного российским президентом.

Модератор на юбилейном заседании выглядел каким-то потухшим, что ли — хотя бы по сравнению с тем, какой он одухотворенный был раньше. Возможно, он старался держать себя в руках, но вряд ли: нет, у него не вышло бы. Просто задор его, похоже, и правда со временем угасает. А может, так влияет на человека карантин.

Писатель Александр Проханов просто обязан был, судя по реакции зала, зажечь. Но увы:

— Сегодня Россия движется от великих потрясений к величию. Что для вас является величием России? — заинтересовался он.

Оказалось, что суверенитет и самодостаточность.

— Вы недавно встречались с руководством частной военной компании «Вагнер»,— вдруг ожил Федор Лукьянов.

— Я хотел на позитиве закончить...— признался Владимир Путин.

Эта история то есть не вызывает у него позитивных эмоций.

— Нужны ли нам частные военные компании? — переспросил господин Путин.— Нам нужны люди, которые хотят воевать за Родину!

Вопрос, хотят ли воевать за Родину сотрудники частных военных компаний, видимо, остается открытым.

Между тем Владимир Путин оказался готов и к вопросу, который не был задан:

— Висит в воздухе вопрос, что случилось с руководством компании... Мы знаем об авиакатастрофе... Руководитель Следственного комитета докладывал на днях. В телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это результат экспертизы, проведенной Следственным комитетом РФ... Да!.. К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических веществ в крови экспертиза не проводилась... На мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена.

Похоже, Владимир Путин имел в виду, что граната могла взорваться и в руках одного из пассажиров. По крайней мере он этого не исключал. И давал понять, что правды теперь уже не узнать: экспертиза-то не проводилась. А надо было бы...

Кажется, именно это называется дегероизацией.

После этого Владимир Путин ответил еще на два вопроса, но все-таки закончил пленарную дискуссию именно на этом.

Андрей Колесников, Красная Поляна