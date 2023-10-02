Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инвесторы закупают украшения

У «Бронницкого ювелира» появился новый владелец

Как обнаружил “Ъ”, у производственных активов «Бронницкого ювелира» — одной из старейших российских ювелирных сетей — сменился владелец. Им стала компания, связанная с собственниками аэропорта Внуково. Эксперты не исключают, что в дальнейшем новый инвестор попытается консолидировать весь бизнес компании. В последние годы «Бронницкий ювелир» сокращал долю на рынке, который и сам далек от бурного роста: аналитики отмечают снижение числа покупателей ювелирных магазинов при росте среднего чека на фоне удорожания драгметаллов.

АО «Компания "Юнокс"» 13 сентября получило 99% в ООО «Аметист», которое, в свою очередь, в конце того же месяца стало единственным владельцем двух структур розничной сети «Бронницкий ювелир» — ООО «Проминвест» и ООО «Новые концепции», следует из данных ЕГРЮЛ. В базе СПАРК конечные владельцы «Юнокса» скрыты. Но это юрлицо встречается в списке владельцев 11% аэропорта Внуково. В декабре 2021 года «Интерфакс» сообщал, что «Юнокс» связан с частными акционерами Внуково Виталием Ванцевым и Владимиром Скочем. Во Внуково и «Бронницком ювелире» “Ъ” не ответили. Телефоны «Юнокса» 29 сентября не отвечали.

В материалах «Бронницкого ювелира» «Проминвест» упоминается как лизингополучатель оборудования для Бронницкого ювелирного завода (БЮЗ), а «Новые концепции» — структура, управляющая имуществом предприятия. На сайте администрации Бронниц ООО «Новые концепции» названо владельцем ювелирного завода. Однако, по данным СПАРК, 90% БЮЗ принадлежит Камилю Нигматуллину, 10% — гендиректору предприятия Илье Чепику. Связаться с ними не удалось.

БЮЗ также развивает розничную сеть «Бронницкий ювелир», насчитывающую, по собственным данным, более 2 тыс. магазинов в России и СНГ. По данным Infoline, по итогам 2022 года сеть заняла десятое место среди продавцов ювелирных изделий с долей рынка 0,88%. За этот же период выручка компании снизилась на 14%, до 2,71 млрд руб. с НДС.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев полагает, что получение контроля над активами «Бронницкого ювелира» — первый этап более крупной сделки. По его мнению, в перспективе весь оптово-розничный бизнес БЮЗ может быть консолидирован одним инвестором.

В целом, по данным Focus Technologies, число покупателей в ювелирных магазинах Москвы в апреле—сентябре снизилось на 8%, тогда как средний чек вырос на 23%. В магазинах Sokolov в Москве трафик упал на 4%, но в июне и июле он вырос в среднем на 6%. В сети «585*Золотой» говорят, что потребители действительно покупают реже, но более дорогие товары. Гендиректор Ассоциации ювелиров Вадим Серов отмечает, что на рост среднего чека влияют спрос на тяжеловесные изделия из золота и с драгоценными камнями, а также биржевые цены металла. Но, по его мнению, текущий рост котировок на бирже не скоро скажется на розничной стоимости: у игроков есть запасы изделий.

Из-за роста цен на золото в сентябре 2023 года на 70% год к году спрос продолжает смещаться в сторону бюджетных украшений из серебра, отмечает исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков. Средняя стоимость таких украшений в начале осени 2023 года составляла около 2 тыс. руб., изделий из золота — около 13 тыс. руб., добавляет господин Серов. В «585*Золотой» говорят, что в целом по стране цены на золотые украшения выросли на 25% год к году, а средний чек — на 33,5%. Руководитель аналитического центра Sokolov Алина Колпакова отмечает, что среднерыночные розничные цены с декабря 2022 года по конец августа 2023 года увеличились на 15%. По данным аналитического центра Sokolov, за первое полугодие 2023 года ювелирный рынок России вырос на 1,2% год к году, до 141,6 млрд руб. В Ассоциации ювелиров прогнозируют рост объемов продаж по итогам 2023 года примерно на 8%.

Алина Савицкая, Айгуль Абдуллина

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...