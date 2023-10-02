Инвесторы закупают украшения

Как обнаружил “Ъ”, у производственных активов «Бронницкого ювелира» — одной из старейших российских ювелирных сетей — сменился владелец. Им стала компания, связанная с собственниками аэропорта Внуково. Эксперты не исключают, что в дальнейшем новый инвестор попытается консолидировать весь бизнес компании. В последние годы «Бронницкий ювелир» сокращал долю на рынке, который и сам далек от бурного роста: аналитики отмечают снижение числа покупателей ювелирных магазинов при росте среднего чека на фоне удорожания драгметаллов.

АО «Компания "Юнокс"» 13 сентября получило 99% в ООО «Аметист», которое, в свою очередь, в конце того же месяца стало единственным владельцем двух структур розничной сети «Бронницкий ювелир» — ООО «Проминвест» и ООО «Новые концепции», следует из данных ЕГРЮЛ. В базе СПАРК конечные владельцы «Юнокса» скрыты. Но это юрлицо встречается в списке владельцев 11% аэропорта Внуково. В декабре 2021 года «Интерфакс» сообщал, что «Юнокс» связан с частными акционерами Внуково Виталием Ванцевым и Владимиром Скочем. Во Внуково и «Бронницком ювелире» “Ъ” не ответили. Телефоны «Юнокса» 29 сентября не отвечали.

В материалах «Бронницкого ювелира» «Проминвест» упоминается как лизингополучатель оборудования для Бронницкого ювелирного завода (БЮЗ), а «Новые концепции» — структура, управляющая имуществом предприятия. На сайте администрации Бронниц ООО «Новые концепции» названо владельцем ювелирного завода. Однако, по данным СПАРК, 90% БЮЗ принадлежит Камилю Нигматуллину, 10% — гендиректору предприятия Илье Чепику. Связаться с ними не удалось.

БЮЗ также развивает розничную сеть «Бронницкий ювелир», насчитывающую, по собственным данным, более 2 тыс. магазинов в России и СНГ. По данным Infoline, по итогам 2022 года сеть заняла десятое место среди продавцов ювелирных изделий с долей рынка 0,88%. За этот же период выручка компании снизилась на 14%, до 2,71 млрд руб. с НДС.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев полагает, что получение контроля над активами «Бронницкого ювелира» — первый этап более крупной сделки. По его мнению, в перспективе весь оптово-розничный бизнес БЮЗ может быть консолидирован одним инвестором.

В целом, по данным Focus Technologies, число покупателей в ювелирных магазинах Москвы в апреле—сентябре снизилось на 8%, тогда как средний чек вырос на 23%. В магазинах Sokolov в Москве трафик упал на 4%, но в июне и июле он вырос в среднем на 6%. В сети «585*Золотой» говорят, что потребители действительно покупают реже, но более дорогие товары. Гендиректор Ассоциации ювелиров Вадим Серов отмечает, что на рост среднего чека влияют спрос на тяжеловесные изделия из золота и с драгоценными камнями, а также биржевые цены металла. Но, по его мнению, текущий рост котировок на бирже не скоро скажется на розничной стоимости: у игроков есть запасы изделий.

Из-за роста цен на золото в сентябре 2023 года на 70% год к году спрос продолжает смещаться в сторону бюджетных украшений из серебра, отмечает исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков. Средняя стоимость таких украшений в начале осени 2023 года составляла около 2 тыс. руб., изделий из золота — около 13 тыс. руб., добавляет господин Серов. В «585*Золотой» говорят, что в целом по стране цены на золотые украшения выросли на 25% год к году, а средний чек — на 33,5%. Руководитель аналитического центра Sokolov Алина Колпакова отмечает, что среднерыночные розничные цены с декабря 2022 года по конец августа 2023 года увеличились на 15%. По данным аналитического центра Sokolov, за первое полугодие 2023 года ювелирный рынок России вырос на 1,2% год к году, до 141,6 млрд руб. В Ассоциации ювелиров прогнозируют рост объемов продаж по итогам 2023 года примерно на 8%.

Алина Савицкая, Айгуль Абдуллина