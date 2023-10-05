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Коммерсантъ FM
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Пашинян подписал декларацию о признании Нагорного Карбаха за Азербайджаном

Премьер Армении Никол Пашинян на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания) подписал декларацию о признании территории Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, говорится в пресс-релизе Европейского совета. Эта территория Азербайджана включает в себя земли Нагорного Карабаха.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать в саммите. Азербайджанское агентство АПА, ссылаясь на дипломатический источник, сообщило, что Азербайджан отказался от переговоров из-за того, что стороны не допустили к участию в саммите Турцию. Однако позже помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что азербайджанский президент готов к переговорам в трехстороннем формате с Арменией и Евросоюзом в Брюсселе.

Сегодня депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге приняли резолюцию с призывом к Евросоюзу ввести санкции против Азербайджана из-за операции в Нагорном Карабахе, пока Баку не покажет «подлинную готовность уважать права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха». В случае углубления конфликта Азербайджана и Армении депутаты советуют полностью прекратить импорт азербайджанских нефти и газа. Также власти Евросоюза решили увеличить финансовую помощь для Армении с €5,2 млн до €25 млн.

До этого Азербайджан провел на территории непризнанной республики «антитеррористические мероприятия», в результате которых погибли несколько сотен человек с обеих сторон конфликта. Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

Подробнее об Армении и ее отношении к миру — в материале «Ъ» «В союзника метнули Гранаду».

Александра Горошилова

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