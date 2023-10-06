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Коммерсантъ FM
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Прошу всех судиться

Как российская правовая система защищает зарубежных инвесторов

По данным Верховного суда РФ (ВС), в российских судах растет число дел с участием зарубежных бизнесменов: в первом полугодии оно увеличилось на 60%, причем 93% споров иностранцы выиграли. В ВС настаивают на соблюдении принципов равенства и свободного доступа к правосудию, а также говорят о поддержке иностранных инвесторов в спорах с российскими госорганами примерно в половине случаев. Однако юристы рисуют иную картину — «иностранцам в судах РФ стало намного сложнее», и даже контрагенты из дружественных стран настаивают на разрешении споров в иностранных арбитражах.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе 12-го Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который прошел 5 октября в формате веб-конференции, председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев сообщил, что общее число экономических споров с участием иностранных лиц, рассмотренных судами РФ в первом полугодии, выросло на 60%, до 10,6 тыс. Зарубежные участники выиграли 93% споров, подчеркнул глава ВС.

В оспаривании действий и решений российских таможенных и налоговых органов, признал господин Лебедев, ситуация не столь радужная для иностранцев: процент побед иностранцев составил 52% и 49% соответственно. В практике по таким делам «реализуется принцип соблюдения правомерных ожиданий инвесторов», то есть «не допускается произвольное изменение налоговым органом своей позиции по вопросам применения налоговых льгот и преференций, применяемых к инвестиционной прибыли», заверил глава ВС. В целом, по его словам, ВС «ориентирует суды на необходимость исключения избыточной административной нагрузки на бизнес».

Вячеслав Лебедев отметил, что критерием эффективности правосудия по трансграничным спорам является «содействие и контроль» в отношении третейских судов и международных коммерческих арбитражей. Всего в январе—июне суды исполнили 1118 запросов о правовой помощи от зарубежных судов (рост на 19%). Также госсуды РФ удовлетворили 68% заявлений о признании и исполнении решений иностранных судов и арбитражей и 74% обращений за исполнительными листами на принудительное исполнение решений третейских судов.

Опрошенные “Ъ” юристы полагают, что господин Лебедев хотел «успокоить зарубежных, в первую очередь азиатских», инвесторов. «Чтобы иностранцы поменьше боялись, показать, что в России все хорошо, что суды защитят»,— отмечает советник юрфирмы Allen & Overy Андрей Панов. Он уточняет, что иностранцы и раньше выигрывали большинство дел в российских судах (по данным ВС, в 97% случаев в 2022 году), «другой вопрос, считать ли выигрышем частичное удовлетворение иска».

Для получения объективной оценки «требуется правильный анализ полученных статистических результатов, а не только оперирование данными с целью придания веса тезису о динамичном развитии отечественной судебной системы», подчеркивает партнер КА Pen & Paper Сергей Учитель. По наблюдениям господина Панова, на самом деле «сейчас иностранцам в судах РФ стало намного сложнее, чем раньше».

Юристы объясняют рост количества споров с иностранцами несколькими причинами. Во-первых, отчасти он связан с санкциями и невозможностью исполнения обязательств по контрактам. Во-вторых, речь может идти об «отложенном спросе, так как в начале 2022 года все замерли в шоке и не знали, что делать, а потом пришли немного в себя и пошли судиться», говорит Андрей Панов. Адвокат Usoskin Arbitration Сергей Усоскин отмечает, что часть споров так или иначе связана с уходом зарубежных компаний с российского рынка: «Но их доля не велика, и иностранцы, очевидно, не выигрывают в 90% случаев».

В основном статистику обеспечивают дела с контрагентами из дружественных юрисдикций, где много бесспорных требований, например, об оплате товара, говорит Сергей Усоскин. Также, уточняет он, много исков подается иностранцами о взыскании компенсаций за нарушение их прав на товарные знаки, «они просты, поставлены на поток и, как правило, удовлетворяются судами». Но если бы велся раздельный учет исков бизнеса из дружественных и недружественных стран, «успехи сильно бы отличались».

В практике были случаи, когда суды мотивировали отказ иностранному участнику спора ссылкой на недружественную страну происхождения (см. “Ъ” от 6 мая 2022 года).

Доля признания третейских решений могла быть выше, считают юристы. «Вопреки всем обещаниям, даже после третейской реформы и расчистки рынка госсуды продолжают пересматривать решения третейских судов по существу,— утверждает господин Усоскин.— Это мешает в первую очередь российскому бизнесу, который платит контрагентам дополнительную премию за непредсказуемость судов».

Что касается исполнения зарубежных судебных и арбитражных решений, доля признания в 68% — это «средний показатель», отмечает советник практики трансграничных споров BGP Litigation Максим Кузьмин: «В странах Европы она может достигать 90–95%, а в менее проарбитражных юрисдикциях (например, во Вьетнаме) снижается до 50%». При этом юрист признает, что «в судах РФ, к сожалению, все еще встречаются неоднозначные подходы к исполнению иностранных судебных и арбитражных решений». По оценкам Андрея Панова, большая доля из 32% отказов судов исполнять иностранные решения, касается западных арбитражных центров.

«В целом статистика грустная, и показательно, что даже для такого выступления более красивых цифр не нашли»,— полагает Сергей Усоскин. О степени доверия к отечественному правосудию, по словам господина Учителя, говорит тот факт, что «даже контрагенты из дружественных стран настаивают на разрешении споров по контрактам с российским бизнесом в иностранных арбитражах».

Анна Занина

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