Главу агрохолдинга осудили как финансиста

Черемушкинский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о хищении средств банка «Кредит Экспресс» на сумму 190 млн руб. Один из основных фигурантов дела, президент агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий получил шесть лет и шесть месяцев, остальные — от условного наказания до семи лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Бойко-Великий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Василий Бойко-Великий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Судья Валерия Боднарь огласила приговор фигурантам дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в банке «Кредит Экспресс». Все они находились под различными мерами пресечения, но не связанными с содержанием в СИЗО, поэтому пришли в суд самостоятельно и с вещами.

Как ранее рассказывал «Ъ», по версии следствия, подсудимые организовали схему по выдаче фиктивных кредитов контролируемым ими банком «Кредит Экспресс» на сумму около 190 млн руб.

Бойко-Великий свою вину не признавал с момента возбуждения против него уголовного дела и настаивал, что инкриминируемые ему деяния связаны с экономической деятельностью банковской организации.

Все подсудимые были признаны виновными в инкриминируемом им преступлении. Самый большой срок — семь лет — получили бывшие начальник кредитного управления банка Анастасия Новатная и главбух Мария Антонова. Господин Бойко-Великий, которого обвинение считало одним из организаторов растраты и для которого запрашивало девять лет колонии, получил шесть с половиной лет. Вины он не признавал ни на следствии, ни в суде, утверждая, что инкриминируемые ему деяния связаны с экономической деятельностью банковской организации.

Такой же срок был назначен бывшему замначальника кредитного управления банка Егору Пихтину. Признавшая вину директор банка Алла Кабанова осуждена на шесть с половиной лет колонии, ее сын Константин Кабанов — на два с половиной года. Седьмая фигурантка дела — член совета директоров Татьяна Макаренко — получила условный срок четыре с половиной года.

Кроме того, судом были удовлетворены иски Агентства по страхованию вкладов к осужденным в счет компенсации ущерба на сумму более 100 млн руб.

Ранее, как сообщал «Ъ», к четырем годам колонии была приговорена бывшая глава управления кассовых операций кредитного учреждения Наталья Ципинова. Она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, и ее дело рассматривалось в особом порядке.

Александр Александров