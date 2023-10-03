Хватит перстни гнуть

Производители ювелирных изделий просят Минфин вывести их из-под действия введенных с 1 октября 2023 года в том числе и на эту категорию товаров гибких экспортных пошлин, размер которых зависит от курса рубля к доллару. Они считают, что дополнительные сборы снизят конкурентоспособность российских украшений на внешних рынках. Участники рынка, впрочем, признают, что доля экспорта ювелирных изделий за пределами ЕАЭС незначительная. Однако даже такой объем позволяет особенно небольшим компаниям поддерживать рентабельность бизнеса в условиях сокращения спроса на ювелирные изделия на внутреннем рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо Гильдии ювелиров России в Минфин с предложением исключить ювелирные изделия из списка товаров, облагаемых гибкими (курсовыми) экспортными пошлинами. Такой вид сбора правительство РФ ввело с 1 октября 2023 года до 31 декабря 2024 года на широкий перечень продукции — от овощей, фруктов, молочной продукции, рыбы, живых животных до драгоценных металлов и камней, а также черных и цветных металлов. Пошлины устанавливаются только за вывоз за пределы ЕАЭС, их размер составляет 4–7% при курсе 80–95 руб. за доллар. При стоимости доллара ниже 80 руб. ставки обнуляются.

В Минфине на запрос “Ъ” не ответили. Ранее в министерстве отмечали, что не видят рисков для инвестиционных программ и операционной рентабельности компаний, попавших под действие гибкой пошлины (см. «Ъ-Онлайн» от 25 сентября).

По данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году экспорт ювелирных украшений вырос на 58% год к году, до $144,38 млн. Официальных данных за 2022 год нет, так как служба временно приостановила их публикацию. Гендиректор Ассоциации ювелиров Вадим Серов оценивает объем экспорта в 2022 году в $115 млн.

Исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков говорит, что на долю экспорта ювелирных изделий вне стран ЕАЭС приходится около 1% от общего объема производства.

Вадим Серов оценивает этот показатель, включая поставки в ЕАЭС, в 2,4%. «Для бюджета (поступления от пошлин на ювелирные изделия.— “Ъ”) — небольшой доход, тогда как размер этого сбора негативно скажется особенно на небольших предприятиях»,— отмечает господин Збойков. Такие игроки рынка начали активно осваивать продажи на онлайн-площадках, в том числе в страны дальнего зарубежья, добавляет он.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, наращивают экспорт и крупные игроки ювелирного рынка. Например, Sokolov поставляет свои изделия не только в Казахстан, Киргизию и Белоруссию, которые входят в ЕАЭС, но и в Узбекистан, Азербайджан, Грузию. Компания увеличивает экспорт и в Китай, где летом этого года открыла свои магазины. Как считает Вадим Серов, введение гибких пошлин сократит или полностью остановит экспорт вне стран ЕАЭС по причине неконкурентной цены.

Увеличение пошлин ставит экспортеров перед выбором сократить рентабельность трансграничного бизнеса либо переложить дополнительные расходы в цены, соглашается CEO Sokolov Николай Поляков. Хотя, по его словам, ощутимого влияния на состояние компании введение гибких пошлин не окажет, так как экспорт в ее выручке не превышает 2%, но нововведение потребует пересмотра бизнес-модели проекта компании в Китае, зарубежных франшиз и оптовых контрактов для заграничных контрагентов.

Повышение экспортных пошлин отрицательно скажется на маржинальности ювелиров, считает господин Бурмистров. На это также может повлиять и действующая сейчас пошлина в размере 10–15% на импорт бриллиантов мелкой огранки, используемых в подавляющем большинстве украшений (см. “Ъ” от 21 августа).

В то же время ситуация на внутреннем российском рынке для ювелиров также складывается не самым лучшим образом. После роста в 2021 году по итогам прошлого года спрос россиян на украшения сократился почти на 7%, до 308 млрд руб., отмечают в Infoline, прогнозируя по итогам 2023 года увеличение объема спроса всего на 3–5%, до 317–325 млрд руб. Такой незначительный рост связан с подорожанием ювелирных изделий, цены на которые только по итогам сентября этого года выросли на 25% в годовом выражении.

Алина Савицкая