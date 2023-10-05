Путин заявил об осколках гранат в телах погибших при крушении самолета Пригожина

Президент России Владимир Путин заявил, что глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин доложил ему о наличии осколков гранат в телах погибших при крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Внешнего воздействия на самолет не было — это факт, установленный экспертизой СКР, подчеркнул президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Евгений Пригожин, 2011 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Евгений Пригожин, 2011 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд (руб.— "Ъ") наличными, но и 5 кг кокаина. На мой взгляд, надо было провести эту экспертизу»,— сказал Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

23 августа в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет Евгения Пригожина, в котором также находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли. Господин Пригожин был похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге 29 августа. СКР расследует дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

23 июня Евгений Пригожин объявил о проведении «марша справедливости». Российские власти расценили это как вооруженный мятеж. Наемники ЧВК установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону, в том числе над штабом Южного военного округа. Было возбуждено уголовное дело о вооруженном мятеже. Ситуация была урегулирована вечером 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Бойцы развернули колонны и ушли в полевые лагеря.

24 июня сообщалось об обнаружении у отеля «Трезини», в котором, как считается, мог располагаться офис Евгения Пригожина, «Газели», набитой коробками с 5-тысячными купюрами. Сам Евгений Пригожин подтвердил информацию и заявил, что миллиарды наличных денег использовались для выплаты зарплат и похоронных денег. Позднее «Фонтанка» сообщила, что обнаруженные 10 млрд руб. вернули основателю ЧВК.

Эрдни Кагалтынов