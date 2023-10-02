Политика не отпускает

Как стало известно “Ъ”, на фоне продолжающейся специальной военной операции (СВО) резко выросло количество отказов в международно-правовом сотрудничестве и экстрадиции обвиняемых по уголовным делам из других стран в Россию. Отказы, как правило, мотивируются тем, что уголовное преследование мошенников, убийц и террористов признается политическим. В Генпрокуратуре РФ, обжалуя подобные решения, связывают их прежде всего c развивающейся «русофобией» в связи с СВО. В российском надзорном ведомстве при этом отмечают, что бывшие партнеры нарушают принципы взаимности и неотвратимости наказания, что только на руку международной преступности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

В период с января по сентябрь 2023 года, сообщили “Ъ” в Генпрокуратуре РФ, компетентными органами иностранных государств было отказано в исполнении 32 запросов о правовой помощи, из них в 28 случаях — по политическим мотивам. Больше всего отказов — 22 — последовало из Швейцарии, до СВО активно сотрудничавшей с Россией. В четырех случаях запросы отклонялись Латвией. В число отказников традиционно попали США. Более того, по итогам рассмотрения ряда запросов, поступивших из Генпрокуратуры РФ, федеральное ведомство юстиции Швейцарии проинформировало посольство России в Берне о приостановлении оказания нашей стране правовой помощи. При этом российская сторона была уведомлена о том, что швейцарская юстиция испытывает «наивысшие сомнения относительно того, что Россия будет придерживаться гарантий или других международно-правовых обязательств в связи с оказываемой правовой помощью».

Генеральная прокуратура Латвийской Республики в отказе от исполнения российских запросов о правовой помощи по уголовным делам, связанным с мошенничеством в особо крупном размере и возбуждением ненависти и вражды, сообщила о политическом преследовании их фигурантов. По другому делу — о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконному задержанию — отказ в сотрудничестве был обусловлен возможностью нанесения ущерба суверенитету Латвии. Еще по одному запросу сообщено, что, принимая во внимание суть расследуемого уголовного дела (уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица), Генеральная прокуратура Латвии в сложившейся международной обстановке не видит возможности приступить к проведению процессуальных действий на территории этой страны.

Княжество Лихтенштейн отказало в оказании правовой помощи по российскому запросу в связи с уголовным делом о хищении активов ОАО «АКБ "Пробизнесбанк"», сославшись на политический мотив преследования фигурантов.

Министерство юстиции США отказ в исполнении запроса о правовой помощи по уголовному делу о преступлениях, связанных с организацией незаконного вооруженного формирования и посягательством на жизнь сотрудника правоохранительного органа, мотивировало, как и Латвия, возможностью нанесения ущерба суверенитету своей страны.

В тот же период России было отказано в экстрадиции 85 обвиняемых для уголовного преследования или исполнения приговоров. В 27 случаях, по данным Генпрокуратуры, это было сделано по политическим мотивам. В пяти случаях, ссылаясь на них, соответствующие запросы из России отклонила Чехия. По четыре отказа приходятся на Польшу и Австрию, по три — на Германию и Италию.

Среди лиц, в выдаче которых отказано по политическим мотивам, отмечают в российском надзорном ведомстве, есть обвиняемые в убийстве; причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни потерпевшего; участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической; участии в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством, а также в незаконном сбыте наркотических средств; уклонении от уплаты налогов; незаконном получении кредита; преднамеренном банкротстве; мошенничестве и краже в особо крупном размере; незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну; совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере и других преступлениях.

Интересно, что отказы в выдаче компетентными органами Австрии и Польши были обоснованы якобы возможным нарушением прав и свобод преследуемых лиц в случае их передачи правоохранительным органам России; отказное решение Кипра объяснялось отсутствием «уверенности в надежности» ранее предоставленных гарантий соблюдения прав обвиняемого на справедливое судебное разбирательство; Албания, Болгария, Германия, Италия, Румыния и Словения, отклоняя запросы из России, пришли к выводу, что фигуранты дел могут подвергнуться бесчеловечному и унижающему достоинство обращению в СИЗО запрашивающей стороны.

В свою очередь, компетентные органы Чехии отказали в выдаче Российской Федерации фигурантов уголовных дел из-за «несовместимости с обязательствами, возникающими из других международных договоров».

Кроме того, Бельгия, Болгария, Греция, Италия, Румыния, Черногория, Чехия и в четырех случаях Венгрия немотивированно отказали России в выдаче фигурантов уголовных дел. Как считают в российском надзорном ведомстве, подобные решения также могут иметь политический подтекст.

«Данные решения противоречат обязательствам сторон по Европейской конвенции о выдаче 1957 года, а также принципу взаимности, которые Россия неукоснительно соблюдает»,— сообщил “Ъ” официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, отметив, что отказы прежде всего связаны с русофобией из-за СВО, которая развивается в западных странах, главным образом в государствах Европейского союза. Между тем, по его словам, практика неисполнения странами своих обязательств, предусмотренных международными договорами, фактически позволяет преступникам избежать уголовной ответственности за совершенные преступления.

«В целях соблюдения принципа неотвратимости наказания во всех случаях отказные решения были обжалованы, а, кроме того, фигуранты этих дел продолжают находиться в международном розыске, поэтому их могут задержать в других странах»,— отметил собеседник “Ъ”.

Господин Иванов сообщил, что на фоне политически мотивированных решений отдельных стран международно-правовое сотрудничество России с другими продолжается. Всего, отметил он, за восемь месяцев 2023 года в нашу страну из других государств были выданы 111 обвиняемых, в том числе 37 — из государств «дальнего зарубежья». Последние исполнили 162 из 248 запросов о правовой помощи. Так, например, ОАЭ отправили в Россию бывшего ведущего специалиста ВТБ, который в составе преступной группы с использованием служебного положения совершил около ста преступлений в сфере кредитования почти на 150 млн руб.

Господин Иванов добавил, что ведомству удалось решить проблему с доставкой фигурантов на родину в условиях отсутствия прямых авиарейсов. Для их транзита используются третьи страны, наиболее активно — Турция. За восемь месяцев она удовлетворила 11 запросов Генпрокуратуры о разрешении транзитных перевозок выдаваемых лиц. Отметим, что часто используется и бразильский транзит, через который в Россию были доставлены фигуранты четырех уголовных дел.

Николай Сергеев