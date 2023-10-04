Визы враждебные веют над нами

США не выдали визы российским дипломатам, которые должны были принять участие в консультациях «ядерной пятерки» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Россия недавно стала председателем этого неформального объединения официально признанных ядерных государств и должна была представить на встрече в ООН свое видение повестки и графика встреч «пятерки» на ближайший год. По данным «Ъ», визу не получил в том числе и глава российской делегации. Ранее российские дипломаты обрисовывали приоритеты Москвы для этого формата лишь в общих словах, но уже было видно, что они существенно отличаются от американских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Фото: Bing Guan, Reuters Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Фото: Bing Guan, Reuters

О том, что членам российской делегации на консультациях «ядерной пятерки» не дали визы в США, в интервью Lenta.ru в среду рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Мы планировали новые переговоры на полях проходящей сейчас в Нью-Йорке сессии Первого комитета Генассамблеи ООН. Но по состоянию на вчерашний вечер нашим представителям, которые должны были проводить и координировать мероприятие, визы еще выданы не были»,— заявил дипломат изданию на полях VI Международного форума «Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность» в Санкт-Петербургском государственном университете. По словам Сергея Рябкова, невыдача виз — это «напоминание о том, что злоупотребление американцами их функций как страны, принимающей учреждение ООН, продолжается».

По данным «Ъ», визы не получили два представителя МИД РФ, в том числе высокопоставленный дипломат, который должен был возглавить делегацию РФ на консультациях «ядерной пятерки».

Предполагалось, что 6 октября на полях мероприятий по линии Первого (занимающегося разоружением и международной безопасностью) комитета Генеральной ассамблеи ООН он вместе с другими российскими коллегами подробно представит программу российского председательства в «пятерке».

Когда и в каком формате теперь состоится это мероприятие, пока не ясно.

Переговорный процесс между представителями пяти стран—постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция) по вопросам ядерной безопасности был формализован в 2009 году. Последняя полноценная конференция ядерной «пятерки» прошла в декабре 2021 года в Париже. После начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года работа в этом формате на некоторое время застопорилась, однако затем возобновилась, хоть пока лишь на рабочем (а не высоком, как прежде) уровне. С тех пор прошло пять раундов консультаций: в августе и октябре 2022 года — в Нью-Йорке, в феврале 2023 года — в Дубае, в июне 2023 года — в Каире, в августе 2023 года — в Вене. Все эти встречи состоялись под председательством США.

В рамках своего председательства Вашингтон делал упор на обсуждении тематики снижения стратегических рисков и доктринальных установок. Как уже писал «Ъ», под термином «стратегические риски» подразумеваются риски, способные привести к вооруженному конфликту между государствами, обладающими ядерным арсеналом, и, соответственно, к применению ядерного оружия. В рамках диалога, нацеленного на снижение таких рисков, члены «пятерки» обсуждают взаимоприемлемые пути решения этой задачи, которые теоретически могут включать меры по повышению взаимопонимания, транспарентности и предсказуемости, а также совершенствованию каналов коммуникации, механизмов предотвращения кризисов и кризисного регулирования. Может идти речь и о военно-политических договоренностях, сокращающих конфликтный потенциал в отношениях ядерных держав.

На исходе своего председательства США дали понять, что заинтересованы в большей практической отдаче от работы «ядерной пятерки». Так, в своей программной речи по тематике контроля над вооружениями советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 2 июня дал понять, что Вашингтон связывает большие надежды с этим форматом. «Соединенные Штаты готовы участвовать в новых многосторонних усилиях по контролю над вооружениями, в том числе в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, то есть в рамках “пятерки”»,— подчеркнул он.

Джейк Салливан огласил одно из предложений, которое, по мнению США, можно было бы обсудить в таком формате: создание режима уведомлений о баллистических ракетных пусках всеми участниками «пятерки». У России и США есть такое соглашение, у России и Китая — тоже. Придание этим мерам пятистороннего характера отвечало бы, по словам Джейка Салливана, «здравому смыслу».

В своей речи он перечислил еще несколько практических мер, о которых, по мнению США, могла бы договориться «ядерная пятерка»: сохранение человеческого контроля над работой автоматизированных систем боевого управления ядерных сил; создание каналов кризисной коммуникации между столицами стран «пятерки»; повышение прозрачности ядерной политики, доктрин и бюджетов; выработка договоренностей для неядерных вооружений, обладающих стратегическим потенциалом. «Все это области, в которых мы могли бы предпринять дальнейшие шаги в многостороннем контексте, работая в формате “пятерки”»,— заявил тогда Джейк Салливан.

В августе американцы в рамках плановой ротации передали председательство в «ядерной пятерке» России. Российские официальные лица до сегодняшнего дня не очень подробно рассказывали о том, какими будут приоритеты Москвы на этом посту, но даже из этих немногочисленных публичных комментариев было ясно, что у РФ несколько другое видение повестки «пятерки».

Так, 6 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Ъ» сказал, что Россия намерена сохранить «некую преемственность». «Но мы не хотели бы, чтобы этот формат замыкался практически исключительно на тематику снижения ядерных рисков, к чему явным образом стремилось ушедшее американское координаторство»,— добавил он.

По словам Сергея Рябкова, «пятерка» неплохо себя показала в прошлом как площадка для координации сопряжения подходов участвующих государств к повестке дня Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также к работе с наиболее активными энтузиастами движения в пользу полного и всеобъемлющего запрещения ядерного оружия, то есть с инициаторами Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Во вторник (еще до того, как стало известно о невыдаче визы главе российской делегации) Сергей Рябков в интервью агентству «РИА Новости» подтвердил, что Москва хотела «подкорректировать» повестку «пятерки» и «не сводить все только к так называемым ядерным рискам». «Ядерные риски важны и как тема, и как сюжет — это будет обсуждаться и дальше. Но повестку дня надо расширить»,— заявил он, повторив, что российское председательство считает нужным обсудить взаимодействие «пятерки» в рамках нового обзорного цикла ДНЯО, а также по отношению к ДЗЯО.

Обсудить тут есть что. В ходе прошлой обзорной конференции ДНЯО в Нью-Йорке в августе 2022 года из-за разногласий вокруг Украины не удалось согласовать совместное заявление стран-участниц договора. Работа первой сессии подготовительного комитета нового обзорного цикла ДНЯО, прошедшей в августе 2023 года в Вене, также была осложнена спорами вокруг российской военной операции. Российские официальные лица настаивают, что эта тематика не имеет никакого отношения к ДНЯО, однако западные страны (в том числе США, Великобритания и Франция) считают, что действия России (включая взятие под контроль Запорожской АЭС) подрывают договор. Если бы «пятерка» хотя бы немного сгладила свои противоречия по этому вопросу, работа над новым обзорным циклом ДНЯО шла бы куда эффективнее.

В отношении ДЗЯО противоречий между членами «пятерки» куда меньше — никто из них не одобряет этот вступивший в силу только в 2021 году договор и не собирается отказываться от своего ядерного арсенала. Но подписанты этого самого молодого и, пожалуй, самого противоречивого договора в сфере глобальной безопасности (а это уже 93 страны) все настойчивее продвигают свою повестку. И, по мнению Москвы, «пятерке» стоило бы выработать более скоординированную позицию по отношению к этому процессу.

Отметим, что в отсутствие прямого диалога между Россией и США по вопросам стратегической стабильности «ядерная пятерка» на данный момент остается единственной площадкой, где при участии Москвы и Вашингтона регулярно обсуждаются так или иначе связанные с ядерным нераспространением и контролем над вооружениями вопросы.

Ранее США уже не раз отказывали в визах членам российских официальных делегаций, направлявшихся в Нью-Йорк на мероприятия по линии ООН. 28 сентября представитель миссии РФ при ООН Дмитрий Глухов на сессии Первого комитета обратил внимание «на неприемлемую ситуацию, препятствующую развитию диалога между государствами-членами ООН по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения» (цитата по ТАСС). Отказывая российским официальным лица в визах, Вашингтон, по его словам, «грубо нарушает свои международно-правовые обязательства по соглашению 1947 года о центральных учреждениях ООН, предусматривающему предоставление беспрепятственного проезда в район центральных учреждений организации представителей или должностных лиц государств-членов ООН, а также выдачу им виз безвозмездно и в возможно краткий срок».

«Ъ» направил в Госдепартамент запрос о причинах невыдачи виз членам российской делегации, направлявшейся в Нью-Йорк на мероприятия по линии «ядерной пятерки».

Из-за ситуации с американскими визами российские дипломаты, чиновники и члены парламента не раз говорили о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка куда-нибудь в более нейтральное место. О том, почему в обозримой исторической перспективе штаб-квартира ООН останется в Нью-Йорке, «Ъ» подробно писал 30 апреля.

Елена Черненко