Песков назвал чрезмерное внимание к курсу доллара рудиментом прошлого

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что макроэкономическая стабильность России обеспечена, а россиянам стоит привыкать жить в рублевой зоне. Как отметил представитель Кремля, Банк России и правительство полностью контролируют ситуацию, а доллар по 100 руб. не должен вызывать поводов для беспокойства у населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Нет, повода для беспокойства по-прежнему нет. Есть определенные колебания, мы все-таки живем в рублевой зоне, поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара, оно возможно с эмоциональной точки зрения. Но, скорее, это рудименты прошлого все-таки. Нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Сегодня, 3 октября, утром на открытии торгов Мосбиржи курс доллара превысил 100 руб./$ впервые с 14 августа. Курс евро составлял 104,65 руб./€. Юань — 13,65 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Доллар начал расти с начала недели. Вчера, 2 октября, на протяжении большей части торговой сессии участники рынка тестировали отметку 99 руб./$. В отсутствие новых шагов поддержки рубля со стороны властей курс доллара, по мнению аналитиков, может закрепиться выше 100 руб./$.

Подробности — в материале «Ъ» «Замах на сто рублей».