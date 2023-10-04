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Коммерсантъ FM
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МИД РФ требует арбитража в отношении США за задержку в выдаче виз дипломатам

Замглавы российской делегации, участвующей в консультациях «ядерной пятерки» в ООН, Константин Воронцов заявил, что российская сторона требует проведения процедуры арбитража в отношении США за задержку в выдаче виз дипломатам из РФ.

«Требуем незамедлительного запуска процедуры арбитража в отношении страны пребывания штаб-квартиры ООН. Ситуация вопиющая, так как в запрошенные сроки не выданы визы тем членам нашей делегации, которые должны участвовать в том числе во встрече экспертов стран "ядерной пятерки", организуемой Россией в качестве координатора на полях первого комитета»,— сказал господин Воронцов (цитата по «РИА Новости»).

«Ядерная пятерка» — неформальное объединение государств—постоянных членов Совбеза ООН, владеющих ядерным оружием. В него входят Россия, Великобритания, Франция, Китай и США. Первая встреча «ядерной пятерки» прошла в 2009 году, а задача объединения — снизить риски применения ядерного оружия.

Ранее сегодня, 4 октября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не выдали российским дипломатам визы для участия в консультациях «ядерной пятерки» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. По данным «Ъ», визы не получили два представителя МИД РФ, в том числе высокопоставленный дипломат, который должен был возглавить делегацию РФ на консультациях «ядерной пятерки». Позднее господин Рябков сообщил, что визы дипломатам все-таки выдали.

Подробнее о ситуации — в материале «Визы враждебные веют над нами».

Эрдни Кагалтынов

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