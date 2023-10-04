Конец эпохи развитого маккартизма

В США во вторник прошло историческое голосование — впервые Палата представителей сняла с поста своего спикера. Это стало возможно в результате маневра всего восьми крайне правых республиканцев, недовольных сделкой лидера консерваторов Кевина Маккарти с демократами по продолжению финансирования работы правительства США. И хотя крайне правые уверяют, что так они призывают к бюджетной экономии и хотят проучить тех, кто растрачивает народное достояние, дисфункция правительства из-за подобного шага может лишь навредить американской экономике. Работа Конгресса теперь парализована.

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Фото: Jonathan Ernst , Reuters Кевин Маккарти (в центре)

Фото: Jonathan Ernst , Reuters

«Пост объявляется вакантным»

55-й спикер Палаты представителей, республиканец из Калифорнии Кевин Маккарти пробыл на посту спикера всего 269 дней. Это второй результат за всю историю США: первое место занял 147 лет назад Майкл Керр, умерший от чахотки.

За лишение господина Маккарти молотка спикера высказались 216 законодателей.

210 республиканцев поддержали своего лидера. Против пребывания Кевина Маккарти на посту проголосовали 208 демократов, к которым присоединились 8 крайне правых республиканцев — членов полусекретного кружка «Кокус Свободы». Это Энди Биггс, Кен Бак, Тим Берчетт, Эли Крейн, Нэнси Мейс, Боб Гуд, Мэтт Розендейл и наконец Мэтт Гетц, который и стал инициатором резолюции по снятию спикера.

Конфликт законодателей давний. Последней каплей же для Мэтта Гетца, настаивавшего на жесткой бюджетной экономии, стали договоренности спикера с демпартией по продолжению финансирования правительства в течение 45 дней. Нынешние договоренности — калька слишком расточительного, с точки зрения господина Гетца, бюджета, принятого демократическим Конгрессом годом ранее.

«Пост спикера палаты объявляется вакантным»,— по итогам голосования объявил исполнявший обязанности секретаря, законодатель от штата Арканзас Стив Вомак. После этого и. о. спикера Патрик Макгенри объявил перерыв в работе Палаты представителей. Полномочия господина Макгенри ограничиваются контролем за процедурами выбора нового спикера, поэтому нижняя палата Конгресса США оказалась парализованной до тех пор, пока не будет избран новый лидер. До этого момента ни один законопроект или резолюцию не смогут вынести на голосование.

Демпартия почти сразу объявила, что поддержит своего лидера Хакима Джеффриса в битве за пост спикера.

Экс-спикер Кевин Маккарти объявил, что не будет более выдвигать свою кандидатуру, хотя поддержка в его родной партии позволяла ему снова баллотироваться. По заявлению претендента на президентскую номинацию и бывшего вице-президента Майка Пенса, который выступал в этот день в Джорджтаунском университете, большинство республиканцев в Палате представителей проголосовали бы снова за восстановление Кевина Маккарти в должности спикера. Однако, вероятно, что непростое решение больше не избираться лидер консерваторов принял во избежание очередного парламентского кризиса.

«Я покидаю спикерство с чувством гордости, выполненного долга и, да, с оптимизмом. С того дня, как я пришел в политику, моей первоначальной миссией всегда было сделать будущее лучше, чем сегодня… Мои цели не изменились, моя способность бороться никуда не делась, просто она будет выражаться в другой форме»,— сообщил теперь уже экс-спикер, общаясь с журналистами в Капитолии. Политик добавил, что «правильные поступки — не всегда легкий выбор», но он гордится тем, что не допустил остановки правительства, и тем, что американские бюджетники не потеряли источник своего дохода. На вопрос репортеров, есть ли у консерваторов кандидатура, господин Маккарти заявил, что ему о таковой неизвестно. Но он не исключил, что может поддержать выбор партии.

Большинство экспертов тем временем сходятся во мнении, что выборы нового лидера будут непростыми.

Называется кандидатура лидера большинства в Палате представителей Стива Скализа, которого готово поддержать немало консерваторов.

Но законодатели опасаются, что серьезные проблемы со здоровьем могут помешать господину Скализу выполнять возложенные на него обязанности. Также обсуждается ближайший соратник экс-спикера Патрик Макгенри — новый временный лидер Палаты представителей. В числе потенциальных кандидатов — председатель судебного комитета Джим Джордан и председатель конференции Республиканской партии Палаты представителей Элиза Стефаник. Но единства пока нет, констатирует NBC News.

Белый дом холодно прокомментировал отставку спикера. Так, пресс-секретарь ведомства Карин Жан-Пьер сообщила: «Как только Палата представителей выполнит свои обязанности по избранию спикера, он (Джо Байден.— “Ъ”) надеется на сотрудничество с ним и Сенатом для решения приоритетных задач во благо американского народа».

Внутрипартийная гражданская война

Голосование в Палате представителей стало кульминацией ожесточенной внутрипартийной борьбы между господином Маккарти и членами крайне правой фракции в его же собственной партии. Конфликт начался еще в январе, когда Кевин Маккарти лишь с 15-й попытки получил добро от крайне правых, чтобы стать спикером. Это стало абсолютным рекордом для нижней палаты: более века Конгресс США выбирал спикера с первой попытки.

Ради получения голосов республиканский лидер заключил с крайне правыми соглашение. Оно предполагало жесткую экономию в вопросах согласования бюджета и в поднятии потолка госдолга. Кроме того, он согласился вернуть в правила Палаты представителей ранее отмененную норму — о возможности начала процедуры снятия спикера с поста по запросу всего одного законодателя. Эта норма висела весь срок над Кевином Маккарти как дамоклов меч, и ей крайне правые в итоге и воспользовались.

Интересно, что за всю историю такую же попытку в Палате представителей в 1910 году предприняли только лишь раз и тоже прогрессивные республиканцы.

Они пытались отстранить спикера Джозефа Кэннона — консерватора, известного как «дядя Джо» — за отказ внести на голосование выгодную для них резолюцию. Тогда их попытка провалилась. Кевину Маккарти повезло меньше, хотя поддержка его среди однопартийцев до сих пор сильна, ее оказалось недостаточно, чтобы удержаться на посту.

То, что его политическая судьба висит на волоске, стало окончательно понятно еще утром во вторник. Комментируя вероятность потери поста, господин Маккарти сообщал журналистам, что из-за небольшого превосходства республиканцев над демократами в Палате представителей ему, чтобы провалить голосование, достаточно лишиться поддержки лишь пяти однопартийцев.

Как выяснилось позже, демократы, на которых спикер тоже возлагал определенные надежды и с которыми Кевин Маккарти заключил соглашение совсем недавно, после более чем двухчасового совещания предпочли не участвовать в разборках республиканцев. Лидер демократов в нижней палате Конгресса Хаким Джеффрис рекомендовал консерваторам самим «покончить с гражданской войной» внутри своей же партии.

Источники The Hill отмечают, что господин Маккарти отказался идти с демократами на очередную сделку, ведь речь идет не о спасении благополучия миллионов, как это было с вопросом о бюджете, а об его дальнейшей политической судьбе. Но политик предупреждал демократов, что снятие его с поста спикера может быть вредным для института Палаты представителей в целом.

При этом, по данным The New York Times, члены демпартии затаили на господина Маккарти обиду за то, что он не оценил их шаг доброй воли по сохранению работы правительства, а, напротив, критиковал за то, что они якобы процедурно пытались затянуть голосование по временной резолюции о бюджете. Другие припомнили начало расследования по импичменту против Джо Байдена в угоду крайне правым. По итогам обсуждения в демпартии решили, что спикеру нельзя доверять, и он раздает слишком много обещаний направо и налево.

Такие же претензии к Кевину Маккарти были и у крайне правых. Господин Гетц был крайне недоволен тем, что Кевин Маккарти несколькими днями ранее предпочел договариваться не с его фракцией, а с демократами. Справедливости ради, договориться с правыми Кевину Маккарти было почти невозможно. Не считая упомянутого по их запросу импичмента, господин Маккарти не включил в резолюцию помощь Украине, которая для «Кокуса Свободы» была очень болезненной темой. Но запросы правых росли — они также хотели и пересмотра сделки Кевина Маккарти с Джо Байденом по поднятию потолка госдолга и бюджетной экономии, которая была подписана как закон в июне. «Кокус Свободы» требовал еще более существенных (по некоторым статьям — до 30%) сокращений бюджета, демократический Сенат на такое пойти не мог. В итоге любой законопроект по бюджету, который вышел бы из палаты, был бы мертворожденным. Временная резолюция, которую предложил Кевин Маккарти несколькими днями ранее (она предполагала более жесткую экономию), тоже была провалена правыми, желавшими проучить правительство Джо Байдена и рассматривать расходы каждого ведомства по отдельности, несмотря на приближающий шатдаун.

В результате Кевин Маккарти, по замечанию законодателя-республиканца Тома Коула, «подставил свою шею» и сделал «правильную вещь».

Спикер пошел на неординарный шаг и по итогам переговоров с демпартией ему удалось избежать остановки работы правительства США. Обе палаты за несколько часов до часа Х (12 ночи 1 октября) успели проголосовать за так называемую чистую временную 45-дневную бюджетную резолюцию, которая дала шанс согласовать новый бюджет до 17 ноября на двухпартийной основе без остановки работы американских ведомств и соцпрограмм.

Именно это привело крайне правых в Палате представителей в ярость. В понедельник стало известно, что господин Гетц готовится поставить на голосование вопрос о соответствии спикера должности. Выступая в Палате представителей, Мэтт Гетц обвинил Кевина Маккарти в переговорах за спиной однопартийцев. А республиканцев, которые защищали спикера,— в «крокодильих слезах» и «построении воздушных замков».

Крайне правый республиканец заявил, что, возможно, он и предпринял крайне жесткий маневр, но он борется с дисфункцией правительства, которое накопило слишком большие долги, а выплачивать их приходится простым американцам.

Однако многие законодатели опасаются, что действия Мэтта Гетца и его группы, напротив, нанесут урон американскому народу и экономике. Член Палаты представителей Том Макклинток предсказал, что «палата будет парализована, мы можем ожидать неделю за неделей бесплодных голосований, в то время как никакие другие дела вести будет нельзя». Его коллега Брайан Фитцпатрик, по сообщению The New York Times, за закрытыми дверями на встрече республиканцев во вторник заявил, что такой итог голосования по должности спикера однозначно не даст возможности согласовать бюджет в срок, и правительство закроется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэтт Гетц

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Мэтт Гетц

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Председатель бюджетного комитета Палаты представителей Джейсон Смит выразил мнение, что хаос лишь ослабляет переговорную позицию Республиканской партии и «сегодняшние действия фактически расширяют возможности тех, кто хочет увеличить расходы, и тех, кто хочет дать Украине карт-бланш».

Екатерина Мур, Вашингтон