Гендиректор «Перекрестка» Андрей Калмыков покидает свой пост

Генеральный директор торговой сети «Перекресток» (входит в X5 Retail Group) Андрей Калмыков решил покинуть пост. Временно исполняющим обязанности гендиректора назначен директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Group Владимир Салахутдинов, сообщила пресс-служба группы.

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Андрей Калмыков с ноября 1998 по ноябрь 2008 года был коммерческим директором, гендиректором и председателем совета директоров Группы компаний Sunrise tour. С декабря 2008 по апрель 2010 года занимал должность помощника министра транспорта России. В апреле 2010 года перешел на пост заместителя генерального директора «Аэрофлота». С июня 2014 года был гендиректором авиакомпании «Добролет», а после ее ликвидации в 2015 году стал гендиректором компании-преемника «Победа». Ушел с поста в марте 2022 года, а с конца августа 2022 стал гендиректором «Перекрестка».

Владимир Салахутдинов — выпускник Московского инженерно-физического института и Финансовой академии при правительстве РФ. Он имеет степень MBA Kellogg School of Management Университета Нортуэстерн в Чикаго. Начал работать в X5 в мае 2019 года. С 2014 года был замгендиректора «Почты России», был членом набсовета Почта-банка. До этого с 2002 года занимал руководящие должности в Western Union и American Express.

Эрдни Кагалтынов