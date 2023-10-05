Препарат закрыт на учет

Минздрав опубликовал приказ №459н об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). В список попали препараты мифепристон и мизопростол, используемые для медикаментозного аборта. Эксперты говорят, что применение этих абортивных препаратов и раньше строго контролировалось. Проблема, по их мнению, в том, что в приказе не указана дозировка, и под ПКУ могут попасть лекарства для лечения миомы матки и экстренные контрацептивы, содержащие мифепристон. В Минздраве настаивают, что учет коснется только препаратов для прерывания беременности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как рассказывал “Ъ”, проект обновленного перечня стал доступен для общественного обсуждения в середине июля. Всего в списке лекарственных средств, подлежащих учету, свыше 130 наименований – например, диазепам, кетамин, кокаин, морфин, псевдоэфедрин, фентанил, пчелиный яд, хлороформ. Среди прочего ведомство решило добавить туда препараты для медикаментозного аборта: мифепристон и мизопростол. Это произошло на фоне дискуссии «Единой России» о способах улучшения демографии в стране и заявления министра здравоохранения Михаила Мурашко о необходимости «жесткого контроля» таких препаратов. Документ вступит в силу с апреля 2024 года. Кроме того, ведомство обещает рассмотреть предложение ряда депутатов о запрете абортов в частных клиниках.

Несмотря на протесты профсообщества, о которых писал “Ъ”, в приказе нет никаких указаний на дозировку лекарств, требующих ПКУ. При этом мифепристон в дозировке 50 мг используется также для лечения миомы матки, на его основе производятся и некоторые экстренные контрацептивы. И хотя ранее министр Михаил Мурашко заверил, что ограничения будут касаться только средств для аборта, а не для экстренной контрацепции, из документа следует, что под усиленный контроль попадут все препараты с содержанием мизопростола и мифепристона.

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина заявила, что новые правила отпуска препаратов для медикаментозного аборта не повлияют на их доступность. По ее словам, в медицинских организациях работа с такими средствами отлажена и не вызывает каких-либо проблем. «Препараты для медикаментозного аборта могут быть опасны при самостоятельном применении. Именно поэтому их перевод на препаратно-количественный учет совершенно оправдан,— сказала госпожа Долгушина.— Мера направлена на сохранение здоровья женщин, так как для профилактики осложнений медикаментозного аборта необходимы консультация и назначение врача».

Впрочем, в профессиональном сообществе есть и иное мнение. Ранее “Ъ” рассказывал об опросе, проведенном среди 1,6 тыс. врачей профессиональным сервисом «Справочник врача». Как оказалось, 59% опрошенных медиков выступили против ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности. Врачи считают, что это приведет к росту криминальных абортов, всплеску «медицинского туризма» и большому проценту отказа от детей. “Ъ” обратился к нескольким гинекологам с просьбой прокомментировать опрос, но все они отказались, заявив, что тема имеет «политический контекст». Один из экспертов на условиях анонимности сказал, что «полученные коллегами данные, вероятно, не в полной мере отражают истинную позицию врачей, поскольку ответ опытного врача сложнее и не всегда однозначный». Собеседник “Ъ” также отметил, что любой запрет на оборот лекарственных средств постепенно смещает продажи препаратов в теневой сектор. В итоге статистика искажается, и решения, влияющие на демографическую политику страны, принимаются на основе неверных данных. Гинеколог напомнил, что позиция ВОЗ не исключает свободного оборота препаратов для медикаментозного прерывания беременности. При этом особое внимание уделяется полноценному информированию пациенток, приобретающих препарат, о рисках и действиях при осложнениях.

Заместитель гендиректора компании AlphaRM (специализируется на исследованиях фармотрасли) Татьяна Ковальчук подчеркнула: препараты для прерывания беременности и так используются «исключительно в клиниках» — они уже рецептурные и приобретаются по назначению. А изменения проявятся лишь в том, что теперь для них будут использовать специальные бланки. Ажиотаж вокруг мифепристона и мизопростола не понимает и акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева. По ее словам, они и так были подучетными: «Их все равно нельзя купить в аптеке ни по рецепту, ни без рецепта. Их покупают клиники, как частные, так и государственные. И в них проводят аборт под контролем врача, упаковки не выбрасываются, все это регистрируется. То есть вместо строгого учета препарата решили учет сделать еще строже».

Впрочем, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов говорил “Ъ”, что препараты мизопростола и мифепристона в дозировках, предназначенных для прерывания беременности, все же продаются в аптеках, хоть и в незначительном количестве — не более 2–3% от общих объемов (порядка 23–25 тыс. упаковок в год). По его словам, они могут применяться как для проведения аборта в домашних условиях, так и для «серых» клиник, которые делают аборты неофициально.

Любовь Ерофееву беспокоит, что в приказе нет обозначения дозировки, а это значит, что под учет попадают и препараты для лечения миомы матки и экстренной контрацепции: «Так как аптеки — это частные предприятия, там есть владельцы, а коль скоро это так и персонала, чтобы заполнять дополнительные бумаги, им недостаточно, то они просто не будут закупать эти препараты. Под сурдинку можно и другие экстренные контрацептивы запретить». Она обращает внимание, что даже в католических западных странах, как, например, Ирландии, за последние 25 лет барьеры в отношении прерывания нежелательной беременности были сняты, а в России с 2011 года «идет откусывание кусочков прав женщин». При этом число абортов в России, отмечает она, и так низкое в сравнении с общемировой статистикой, а рожают российские женщины больше, чем гражданки Польши, где искусственное прерывание беременности запрещено.

Отметим, по данным Минздрава, в 2022 году в России был проведен 395 201 аборт — на 4% меньше, чем в 2021-м. В целом с начала 1990-х число абортов в стране неуклонно снижается — в среднем на 6% в год, и сейчас показатель более чем пятикратно ниже уровня 1990 года.

Наталья Костарнова