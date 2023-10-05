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Коммерсантъ FM
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Опровержение Ибсена

Нобелевскую премию по литературе получил Юн Фоссе

Нобелевскую премию за литературные заслуги присудили драматургу, романисту и детскому писателю Юну Фоссе, чье имя в России знают прежде всего в театральном мире. Автора, изучающего через свои тексты вопросы смысла существования и смерти, многие считают продолжателем Ибсена — тогда как сам он предпочитает его опровергать.

Нобелевская премия сделала Юна Фоссе самым титулованным норвежским драматургом со времен Ибсена

Нобелевская премия сделала Юна Фоссе самым титулованным норвежским драматургом со времен Ибсена

Фото: JESSICA GOW / TT NEWS AGENCY / AFP

Нобелевская премия сделала Юна Фоссе самым титулованным норвежским драматургом со времен Ибсена

Фото: JESSICA GOW / TT NEWS AGENCY / AFP

Норвежец Юн Олаф Фоссе стал теперь самым титулованным драматургом в мире — к Премии Ибсена, называемой «неофициальной Нобелевской премией», которую он получил в 2009 году, Фоссе прибавил теперь и настоящую Нобелевскую. Конечно, если просто пришла очередь наградить кого-то из драматургического цеха, то, скажем, при живом Томе Стоппарде странно чествовать Фоссе как первого драматурга мира. Но, видимо, пришла очередь не только театра, но и Норвегии — а уж в том, что после Ибсена никто из норвежских драматургов не достигал такой славы, как Фоссе, сомнений нет.

Важность именно национального представительства подчеркнута словами Нобелевского литературного комитета о том, что особенности творчества Фоссе укоренены в норвежском языке и природе. Конечно, здесь имеет значение и язык, на котором Фоссе написал свои первые тексты в 1980-х: это не официальный букмол — «государственный» письменный язык Норвегии, на котором пишет городское большинство жителей Норвегии, а нюнорск — альтернативная литературная норма, происходящая из языка сельского меньшинства страны, живущего на юго-западе.

Впрочем, для Нобелевки по литературе и этого локального обстоятельства, и славы современного наследника Ибсена недостаточно. Кроме того, расцвет популярности Юна Фоссе случился примерно двадцать лет назад. Всего Фоссе написал около трех десятков пьес и почти столько же прозаических произведений. Одна из первых его пьес, «Имя», обратила на него внимание театрального мира еще в 90-х. Настоящая слава пришла пятью годами позже, когда по сценам всего мира триумфально шел его «Осенний сон» (он был поставлен и в России), минималистская, созерцательная пьеса о тщете всего сущего.

Главные темы Фоссе в его пьесах под стать тому же Ибсену — время и смерть. Наследуя многим скандинавским авторам, он настойчиво и при этом немногословно описывает экзистенциальную обреченность человека.

Меланхолик и пессимист, конечно, он пришелся ко времени — и сегодня, в эпоху разлома и всеобщего помешательства, его лишенный надежды взгляд на человека вполне отражает настроение зрителей.

Даже с учетом того факта, что уже лет десять как за пределами Норвегии о Фоссе, который перестал выпускать театральные новинки в 2007 году, мало кто вспоминал.

Впрочем, для самого Юна Фоссе, наверное, чрезвычайно смешно и, может быть, досадно, что именно в 2023 году десятки тысяч больших и малых медиа по всему миру будут бесконечно говорить о «современном Ибсене». В интервью New Yorker в 2022 году сам автор определенно давал понять, что в отношении Генрика Ибсена, которого он считает «самым саморазрушительным автором в истории», нет ничего более противоположного, чем он сам. Саморазрушение Фоссе совершенно иное. Это — ограничение до тонкой графики, идеи линии в рисунке, простоты существования и предельной отчаянности этой простоты, которая и дает ей истинную красоту. Фоссе — это про то, что все мы смертны, и это не простая истина, а очень и очень сложная. Только выглядит она просто.

Пьесы Фоссе поставлены более чем в 40 странах мира, в том числе такими знаменитыми режиссерами, как Томас Остермайер и Роберт Уилсон. В России честь первооткрывателя главного современного норвежского драматурга принадлежит режиссеру Климу (Владимир Клименко) — еще в 2002 году он поставил в театре «Балтийский дом» его «Сон об осени». Но, пожалуй, лучшей отечественной постановкой этой пьесы стал сомнамбулический, гипнотически-красивый спектакль Юрия Бутусова в Театре имени Ленсовета, вышедший в 2016 году и до сих пор остающийся в репертуаре театра.

Кому присудили премию в области литературы в 2022 году

В 2018 году в России прошел целый фестиваль Юна Фоссе: его хедлайнером был спектакль Александра Огарева «Сюзанна» в «Школе драматического искусства», где главную героиню — медленно сходящую с ума вдову Ибсена — сыграла Евгения Симонова. Фотография актрисы в этой роли украшала и вышедший в издательстве АСТ первый сборник Фоссе «Когда ангел проходит по сцене», включавший переводы 12 его пьес,— конечно, пьесы Фоссе переводят в России. И не только на русский: в Театре Камала в Казани уже десять лет идет спектакль «Однажды летним днем» в постановке Фарида Бикчантаева на татарском языке.

Но драматургия — лишь часть того, что делает Фоссе. И если пьесы Фоссе — это мировое достояние, то его основные работы 1980-х, продолжившиеся в 1990-х параллельно с творчеством для театра, то есть крупные романные формы, даже на английский начали переводить только сейчас — очевидно, следуя за театральной славой автора. И здесь Фоссе, что, очевидно, лучше знакомо норвежцам,— выдающийся продолжатель Пруста. С медленным временем в этом очень быстром мире мало кто готов работать так же, как он: там, где не хватало трилогий, Фоссе создавал многотомные философские романы (в том числе семитомную «Септологию», 2019–2021), где обсуждаются — в дополнение к неизменным смерти и любви — в том числе новооткрытые в католическом богословии XX века теории, претендующие на то, чтобы быть истиной. Видимо, это не скучно, но сложно не менее, чем сложен Пруст. В молодости Фоссе считал себя чем-то вроде анархиста, коммуниста и одновременно с журналистикой учился литературоведению в Бергене, но уже тогда много интересовался старинной немецкой теологией: здесь было чем наполнить медленно идущее время.

И проза, и драматургия Фоссе, и его переводы на свой язык — от Еврипида до Кафки — для мира, который по умолчанию теперь требует от литератора быть сенсацией, предельно неповерхностны и поэтому несенсационны.

Видимо, решение Нобелевского комитета это учитывало — его решения последних лет в этом смысле как раз предпочитают нечто противоположное сенсации, сенсационность отказа от сенсационности.

Тем более интересно то, насколько стало обычным узнавать, что практически все авторы такой сложности, такой красоты и с таким внутренним чувством обреченности известны своими детскими книгами. Фоссе в том числе — детский писатель: в нечастых интервью он любит рассказывать о своей тяжелой болезни в детском возрасте, к которой во многом возводит свое творчество, чувство обреченности и красоты окружающего мира, которые вместе дали ему понять, чем он будет заниматься в своей долгой жизни, когда ему было семь лет. Но, если подумать, в самом-то деле — кто, как не дети, знают в этом мире правильные ответы на те вопросы, которые Фоссе задает в пустоту любому, кто готов над ними неторопливо размышлять? Только потом эти ответы почему-то забываются, и нужен Юн Фоссе, чтобы вспоминать то, что мы когда-то и так знали.

Дмитрий Бутрин, Марина Шимадина, Эсфирь Штейнбок

Нобелевские лауреаты–2023

Нобелевские лауреаты–2023

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