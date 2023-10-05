Инвесторы клюнули на осетра

Собственник агрохолдинга «Агриволга» и инвестор в туристические проекты Сергей Бачин расширяет портфель активов в рыбоводстве. Подконтрольная бизнесмену структура стала основным владельцем компании, развивающей в Ярославской области проект по производству осетровых мощностью около 100 тонн на первом этапе. Спрос на этот вид рыбы есть, несмотря на рост цен за два года на 75%, говорят производители. Однако эксперты допускают его снижение из-за сложностей в экономике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Подконтрольная Сергею Бачину компания «Рыбинское море» в сентябре 2023 года получила 51% ООО НПФ «Касатка», занимающегося рыбоводством в Ярославской области, следует из ЕГРЮЛ. В правительстве региона ранее сообщали, что НПФ «Касатка» реализует проект по производству осетровых, выращивает молодь стерляди и судака, планирует строительство цеха с установками замкнутого водоснабжения объемом производства около 100 тонн рыбы в год и площадки для переработки с дальнейшим расширением. Еще 49% НПФ «Касатка» владеет гендиректор Дмитрий Новиков.

Сергей Бачин в 2003–2009 годах управлял девелоперскими активами «Интерроса» Владимира Потанина, в 2009–2019 годах был гендиректором «Розы Хутор», а затем — главой совета директоров курорта. Развивает свою группу «Агранта», в которую входит агрохолдинг «Агриволга» со специализацией на органическом сельском хозяйстве, комплексы «Большое Завидово» и «Ярославское взморье» в Тверской и Ярославской областях. «Васта Дискавери» господина Бачина занимается туристическими проектами на Дальнем Востоке. В «Агранте» и НПФ «Касатка» “Ъ” не ответили.

В последние годы у Сергея Бачина появилось несколько активов в производстве и добыче рыбы. «Рыбинское море» было создано в 2021 году под проект по выпуску 300 тонн форели в год с переработкой в Ярославской области, говорил ранее “Ъ” местный чиновник. А этим летом другая структура господина Бачина стала владельцем сахалинской компании «Алаид» с квотами на вылов минтая, сельди и гребешка, а также ведущей добычу и переработку лососевых (см. “Ъ” от 19 июля).

По данным Росрыболовства, по итогам первой половины 2023 года в РФ выпущено 228,2 тыс. тонн товарной рыбы, что на 5,8% больше, чем годом ранее. Основная доля (95 тыс. тонн) приходится на лососевые, 65,4 тыс. тонн — на морепродукты, 58,1 тыс.— на карповые, 4,45 тыс. тонн — на осетровые. В Россельхозбанке (РСХБ) оценивают инвестиционный потенциал рыбоводства в 60–70 млрд руб. в среднесрочной перспективе с учетом новых производств кормов и посадочного материала. Пока, указывают эксперты, бизнес осложняется большой зависимостью от импортного корма и мальков. По данным РСХБ, при потребности отрасли в кормах в 280 тыс. тонн в РФ производится около 110 тыс. тонн ежегодно. Кроме того, указывали аналитики, риски несет зависимость от погодных условий и утрата биомассы из-за вспышек заболеваний с длительным периодом восстановления бизнеса.

Президент Союза осетроводов Александр Новиков говорит, что рынок осетровых может быть привлекательным, но производство требует верно выбранной технологии и опытной команды, от чего будет зависеть и себестоимость продукции. По его словам, цены на осетровые за последние два года выросли примерно на 75% в условиях растущих издержек предприятий. Но это говорит и о сохраняющемся спросе, указывает господин Новиков. По подсчетам Рыбного союза на основе данных Росрыболовства, заметнее всего в России за 2016–2021 годы увеличилось среднедушевое потребление креветок, мидий, лососевых и осетровых.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк говорит, что интерес инвесторов к рыбоводству растет в том числе за счет новых местных проектов по производству кормов. Кроме того, объем производства рыбы в стране по сравнению с объемом вылова пока остается небольшим, отмечает он. В Национальном рейтинговом агентстве допускают снижение спроса на рыбу в России из-за осложнений в экономике, а также отмечают рост себестоимости посадочного материала и сокращение доли прибыльных организаций в рыбоводстве и рыболовстве.

Анатолий Костырев