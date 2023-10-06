Яйца раскладываются по новым корзинам

Основанный в Башкирии агрохолдинг «Таврос» близок к занятию лидирующих позиций на рынке пищевого яйца. Группа может приобрести птицефабрику «Комсомольская» мощностью 650 млн яиц в год, ранее принадлежавшую экс-акционеру Бинбанка Микаилу Шишханову. Цены на яйца сегодня активно растут, в том числе за счет дополнительного спроса потребителей из новых регионов, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Агрохолдинг «Таврос» договаривается с банком непрофильных активов «Траст» о покупке выпускающей пищевое яйцо птицефабрики «Комсомольская» в Пермском крае, сообщил источник “Ъ” в отрасли. О сделке знают еще три собеседника “Ъ”. По словам двух источников “Ъ”, окончательное согласование планируется на следующей неделе. В «Трасте» и «Тавросе» комментарии не предоставили.

«Комсомольская» мощностью около 650 млн яиц в год входила в ГК «Здоровая ферма» экс-акционера Бинбанка Микаила Шишханова. В 2018 году после объявления ЦБ о санации Бинбанка контроль над «Здоровой фермой» получил «Траст». Весной этого года банк выставил птицефабрику на торги с начальной ценой в 1,95 млрд руб., но аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

В ходе сделки с «Тавросом» актив может быть продан по цене не ниже объявленной на торгах, говорит один из источников “Ъ”. Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев отмечает, что участие в аукционе могло привести к повышению начальной цены, поэтому прямая сделка может оказаться выгоднее для покупателя.

Основные активы «Тавроса» сосредоточены в Башкирии. По собственным данным, агрохолдинг управляет 117 тыс. га сельхозземель, производит мясо, сахар, кондитерские изделия. Более 80% ООО «УК "Таврос"» владеет управляющий партнер AVG Capital Partners Рустем Миргалимов, 19,01% агрохолдинга этим летом получил Альфа-банк (см. “Ъ” от 29 июня).

Об интересе «Тавроса» к «Комсомольской» источники “Ъ” говорили этой весной. Если сделка состоится, подконтрольные холдингу птицефабрики могут выйти в лидеры по выпуску пищевого яйца. В конце 2022 года структура, которую на рынке связывают с «Тавросом», приобрела у группы «Черкизово» птицефабрику «Башкирская» мощностью 750 млн яиц в год. В августе 2023 года «Таврос» выкупил предприятие в Кировской области, которое в этом году может выпустить 320–325 млн яиц. Совокупная мощность активов в более чем 1,7 млрд яиц в год превышает результат лидера рейтинга Росптицесоюза птицефабрики «Синявинская», выпустившей в 2022 году 1,6 млрд яиц. В УК «Траст—Птицеводческие активы» говорили, что при дополнительных инвестициях «Комсомольская» может увеличить производство до 1,5 млрд яиц в год.

Яйца сегодня входят в перечень наиболее дорожающих продуктов питания. По данным Росстата, с 26 сентября по 2 октября куриные яйца подорожали в среднем на 3,2%, с конца 2022 года — на 6,63%. В августе этого года, по последним доступным данным Росстата, яйца в среднем стоили 79,33 руб. против 70,74 руб. годом ранее. По данным участников рынка, на себестоимости сказывается удорожание топлива, шрота, а также рост зарплат персонала.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что помимо этого на росте цен на рынке пищевого яйца сказывается дополнительный спрос со стороны жителей присоединенных регионов. Там нет крупных птицефабрик, но есть около 3,8 млн потребителей, которые чаще выбирают яйцо как наиболее доступный источник белка, отмечает эксперт. А производство яиц, продолжает господин Давлеев, в России существенно не выросло, поэтому колебания спроса и сказываются на ценах.

По данным Росстата, производство куриных яиц в РФ в январе—августе 2023 года увеличилось на 3,1% год к году, до 25,46 млрд штук. По прогнозам Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, за 2021–2025 годы потребление яиц в стране на душу населения может вырасти с 308 до 320 штук. Перспективы рынка аналитики связывали с ростом спроса на более здоровую и питательную еду, а на долгосрочном горизонте — с производством и экспортом продуктов переработки яиц.

Анатолий Костырев