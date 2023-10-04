Головокружение от запретов

Как стало известно “Ъ”, правительство готово в ближайшие дни частично снять запрет на экспорт дизельного топлива из-за рисков для нефтепереработки, связанных с переполнением хранилищ «Транснефти». Предполагается, что будет разрешен только трубопроводный экспорт дизтоплива, причем его объем может быть квотирован, чтобы избежать скачков оптовых цен. Запрет экспорта бензина пока останется в силе. Эксперты отмечают, что ослабление введенных две недели назад радикальных ограничений технологически необходимо ради того, чтобы НПЗ не снижали загрузку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство готово приоткрыть экспорт дизтоплива для крупных нефтяных компаний, чтобы избежать проблем с загрузкой НПЗ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Правительство готово приоткрыть экспорт дизтоплива для крупных нефтяных компаний, чтобы избежать проблем с загрузкой НПЗ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Правительство в ближайшее время может ослабить запрет на экспорт нефтепродуктов, выведя из него трубопроводные поставки дизельного топлива, рассказали несколько источников “Ъ”. Такое решение может быть формализовано 4 октября на совещании у вице-премьера Александра Новака с участием нефтекомпаний. По данным “Ъ”, смягчение экспортных ограничений пока не коснется бензина.

Речь идет о поставках по продуктопроводам «Транснефти» «Север» и «Юг», которые обеспечивают три четверти экспорта дизтоплива из России. Продуктопровод «Север» мощностью 25 млн тонн в год позволяет отгружать дизтопливо с Нижегородского НПЗ ЛУКОЙЛа, Ярославского НПЗ (СП «Газпром нефти» и «Роснефти») и Киришского НПЗ «Сургутнефтегаза» через балтийские порты Приморск и Высоцк. Продуктопровод «Юг» мощностью 4 млн тонн служит для отправки дизтоплива на экспорт с Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа через порт Новороссийск.

Вопрос открытия экспорта дизтоплива остро встал после того, как мощности хранения дизтоплива в системе «Транснефти» оказались практически полностью исчерпаны, а перенаправление этих объемов на внутренний рынок практически невозможно технологически. На этом фоне крупные нефтекомпании, по словам источников “Ъ”, в последние дни активно указывали отраслевым регуляторам на значительные риски снижения нефтепереработки: после затоваривания резервуаров НПЗ заводам пришлось бы снижать производство, причем не только дизтоплива, но и других светлых нефтепродуктов, в том числе бензина.

По словам одного из собеседников “Ъ” в отрасли, предполагалось, что запрет на экспорт нефтепродуктов, введенный 21 сентября, может продлиться до 10 октября. По словам собеседников “Ъ”, введение запрета экспорта поддерживала «Роснефть», крупнейший в стране производитель топлива.

Два источника “Ъ” утверждают, что правительство думает над введением механизма квотирования трубопроводного экспорта дизтоплива, чтобы его возобновление в моменте не привело к резкому повышению биржевой стоимости топлива, которая с 21 сентября упала на 25%. 3 октября стоимость дизтоплива в европейской части РФ на СПбМСТБ снизилась на 7,9%, до около 53,9 тыс. руб. за тонну. Рост стоимости топлива на АЗС на этом фоне стал постепенно замедляться, однако пока более чем в два раза опережает темпы инфляции.

Пока правительство не успело утвердить меры, которые должны стабилизировать цены на топливо после отмены экспортных ограничений. Ключевым механизмом, на который правительство возлагает надежды, является демпфер, однако корректировка его параметров до сих пор не согласована с Минфином (см. “Ъ” от 3 октября), хотя со времени введения запрета на экспорт прошло почти две недели. Также правительство так и не утвердило обещанные меры по борьбе с «серым экспортом». По мнению собеседников “Ъ”, об ослаблении запрета на экспорт разумно было бы объявить параллельно с новыми мерами по демпферу, что могло бы обнадежить рынок.

Регуляторы пока неохотно комментируют вопрос снятия эмбарго на экспорт топлива. Александр Новак 3 октября так прокомментировал продолжительность его действия: «Столько, сколько нужно, чтобы обеспечить стабилизацию внутреннего рынка» (цитата по ТАСС).

В первые десять дней запрета нефтекомпании предпочли хранить дизтопливо в системе «Транснефти» и держать собственные хранилища как можно менее загруженными, отмечает Виктор Катона из Kpler, поэтому «акцент на скорейшее открытие портов целесообразен, так как пока что именно они переполняются товаром». По мнению господина Катоны, вероятно, снижение экспортных ограничений по дизтопливу будет реализовано за счет «поштучного рассмотрения экспортных партий».

Среднемесячный уровень экспорта дизтоплива в январе—августе 2023 года составил 3,3 млн тонн, сообщили в «Петромаркете», из которых трубопроводным транспортом без последующей перевалки по железной дороге было отправлено 2,2 млн тонн, или 67% от общего объема экспорта (240 тыс. тонн пришлось на трубопроводно-железнодорожные маршруты, 540 тыс. тонн на железнодорожные, на прочие — 310 тыс. тонн). Снятие ограничения на трубопроводный экспорт выглядит как мера, которая позволит вывезти из страны излишки топлива, которые никогда не будут потреблены в России. С другой стороны, считают в консалтинговой компании, сохранение ограничений на остальные способы экспорта позволит сохранить российский рынок профицитным по дизтопливу.

Дмитрий Козлов, Ольга Мордюшенко, Татьяна Дятел