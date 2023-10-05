Путин еще не решил, нужно ли проводить ядерные испытания

Президент Владимир Путин в ходе конференции в рамках XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что не знает, нужно ли России проводить испытания ядерного оружия. Он отметил, что США лишь подписали запрет на испытания ядерного оружия, а Россия — подписала и ратифицировала. По его мнению, «теоретически можно отозвать эту ратификацию». Трансляцию с заседания ведет телеканал «Россия-24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вижу призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия. Не готов сказать, нужно ли проводить ядерные испытания, но мы ответим зеркально на действия»,— сказал президент.

По его словам, в случае применения в отношении России ядерного оружия в ответном ударе появится «столько сотен ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется». Господин Путин отметил, что возможности применения ядерного оружия указаны в военной доктрине. Пока что он не видит необходимости что-то в ней менять.

«Все можно поменять, я просто не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой, допустим, сегодня что-то угрожало бы российской государственности и существованию российского государства»,— добавил президент.

Владимир Путин также ответил на вопрос о производстве стратегического ракетного комплекса «Сармат». «Мы фактически закончили работу над "Сарматом", над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно просто уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство»,— сказал президент. По его словам, это произойдет в «ближайшее время». Он также сообщил о проведении успешных испытаний «Буревестника» — крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной установкой. Президент не уточнил, когда именно проводились эти испытания. ТАСС сообщал, что испытания данного вида оружия были проведены в 2019 году.

В военной доктрине РФ указывается возможность применения ядерного оружия в двух случаях — «в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения», а также в случае агрессии против нее с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

3 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя материал газеты The New York Times (NYT) о возможной подготовке России к испытанию «Буревестник» в Арктике, посоветовал журналистам «более детально изучить спутниковые снимки». Он также отметил, что Россия не принимала решений о выходе из режима отказа от ядерных испытаний. Журналисты NYT ссылались на спутниковые снимки от 20 и 28 сентября.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и США идут неиспытанными путями».