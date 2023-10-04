Бизнесу рекомендовано позеленеть

Энергопереход в развивающихся странах для достижения его целей на 80–90% должен обеспечиваться частными инвестициями, полагают в Международном валютном фонде (МВФ). Эксперты фонда в двух новых докладах развивают ранее высказанные идеи профильных организаций в этой сфере — в частности, о том, что попытка достичь климатических целей расширением госвложений может обернуться ростом и так высокой долговой нагрузки развивающихся стран, при этом частным инвесторам такие вложения не особо интересны из-за их не всегда понятной отдачи. Между тем подсчитано, что для успеха энергоперехода в развивающихся странах их инвестиции в чистую энергетику должны быть в пять раз больше нынешних и составлять до $2 трлн в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Probst / AP Фото: Michael Probst / AP

Достижение климатических целей в установленные сроки (прежде всего, углеродной нейтральности к 2050 году) как развитыми, так и развивающимися странами, видимо, становится все менее вероятным. Возможное невыполнение углеродного плана ЕС уже признал Европейский центральный банк (см. “Ъ” от 10 августа), пессимистично настроены и эксперты МВФ. Два новых обзора фонда — «Фискальный мониторинг» и «Доклад о глобальной финансовой стабильности» — затрагивают тему растущей цены энергоперехода для развивающихся стран.

По оценке МВФ, для выполнения углеродных планов в срок необходимo около $2 трлн в год — и это в пять раз больше, чем тратится государствами на эти цели сейчас. Поэтому в фонде полагают, что примерно 80% климатических инвестиций (90% — для стран без учета Китая) должны приходиться на частный сектор. Пока же его активного участия МВФ не наблюдает. Дело в том, что риски, связанные с инвестициями в климатические проекты в развивающихся странах, как правило, превышают потенциальную выгоду от них. Кроме того, качественных данных о темпах энергоперехода и использовании чистой энергии у многих таких государств нет, из-за чего опасения частного сектора только растут. В качестве варианта «принудительного» привлечения инвесторов МВФ предлагает установление тарифов на выбросы углерода (по аналогии с европейской системой ETS; см. “Ъ” от 26 апреля). К этому, впрочем, политически и экономически готовы далеко не все развивающиеся государства, отмечают эксперты: подобные меры всерьез рассматривают менее 20 из них.

В качестве примера страны с растущей ролью частного сектора в обеспечении энергоперехода МВФ приводит Германию. Отмечается, что на фоне скачка цен на энергоносители в 2022 году ее предприятия не только адаптировались, сократив энергопотребление, но и нарастили инвестиции в зеленую энергетику. Отметим, что оценить долгосрочный эффект от этих вложений пока сложно, краткосрочные же последствия перестройки промсектора, по прогнозам, приведут к сокращению размера крупнейшей экономики Европы по итогам года на 0,4%.

Идеи последних отчетов МВФ повторяют выводы опубликованных ранее докладов профильных организаций — в частности, Международного энергетического агентства (МЭА). Его аналитики полагают, что увеличение государственных инвестиций в декарбонизацию обернется ростом долговой нагрузки в развивающихся странах, которая и так уже высока. В МВФ отмечают, что государственные вложения в энергопереход среди прочего ограничиваются и дополнительным давлением высоких процентных ставок центробанков и ухудшением перспектив экономического роста.

Отметим, что хотя описанные фондом риски понятны, но перекладывание большей части климатических обязательств на частный сектор выглядит не очень перспективным: у инвесторов нет мотивации для наращивания вложений. По всей видимости, вопрос балансировки государственных и частных инвестиций в достижение углеродных целей будет обсуждаться уже в декабре этого года на Конференции ООН по изменению климата в Дубае.

Кристина Боровикова