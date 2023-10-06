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Коммерсантъ FM
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Правительство с 1 октября восстанавливает топливный демпфер в полном объеме

Правительство приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме. Изменение коэффициента с 0,5 до 1 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам за выпадающие доходы при продаже моторного топлива на внутреннем рынке, сообщила пресс-служба правительства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Кроме этого, правительство утвердило иные меры по стабилизации топливного рынка.

Вводится заградительная пошлина на купленные для перепродажи нефтепродукты — 50 тыс. руб. за тонну. Ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты по трубам, сняты, но при условии, что производитель поставляет не менее 50% дизельного топлива на внутренний рынок. Кроме того, доля продажи дизеля на бирже увеличена с 9,5% до 12%, бензина 5-го класса — с 13% до 15%.

«Продажа части топлива на бирже позволяет независимым АЗС приобретать его по рыночным ценам. Это снижает риски монопольного ценообразования. Изменения повысят объем предложения на торгах и увеличат долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях»,— говорится в сообщении правительства.

С сентября топливный демпфер был понижен с 1 до 0,5. Как ранее подсчитывал «Ъ», в случае возвращения полных выплат по демпферу дополнительные расходы бюджета составят около 150 млрд руб. в месяц. Ограничения были введены после длительного периода роста цен на нефтепродукты в опте и последующего повышения цен в рознице. Также для стабилизации топливного рынка правительство 21 сентября запретило экспортировать бензин и дизельное топливо.

4 октября вице-премьер Александр Новак заявил, что экспортный запрет позволил снизить оптовые цены на топливо. При этом 5 октября биржевые цены АИ-92 и АИ-95 продолжили рост. В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость АИ-92 достигла 56 908 руб., АИ-95 — 59 174 руб. за тонну. Тем не менее собеседники «Ъ» в отрасли считают, что о частичной отмене запрета на экспорт будет объявлено в ближайшие дни.

О том, как правительство обсуждало варианты повышения демпфера,— в материале «Топливо осваивает механизмы защиты».

Михаил Беляев, Милена Костерева

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