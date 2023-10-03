Товарный пакуется парк

Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина может быть продана новому собственнику. По информации источников “Ъ”, переговоры о сделке, которая носит денежный характер, находятся в продвинутой стадии, хотя еще и не завершены. Эксперты оценивают ПГК в сумму до 220 млрд руб., что примерно на 20% превышает цену покупки компании в 2011–2012 годах. Они отмечают, что сейчас удачное время для монетизации инвестиций в профильные предприятия, так как ставка оперирования на максимумах, а вагоны, даже подержанные, стоят очень дорого. Зато приобретение подобных крупных активов, напротив, выглядит рискованным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Владимир Лисин может продать принадлежащую ему Первую грузовую компанию. О переговорах рассказали шесть источников на рынке. По данным собеседников “Ъ”, планируемая сделка носит денежный характер, переговоры находятся в продвинутой стадии, однако еще не завершены.

Покупатель неизвестен. Источники “Ъ” называют «Деметра-Холдинг», его акционеров или входящий в состав холдинга «Русагротранс», а также совладельца «Трансфин-М», «Атланта» и Brunswick Rail Алексея Тайчера. Однако все эти стороны прямо или через представителей опровергли “Ъ” участие в сделке. Два собеседника “Ъ” говорят, что речь может идти о «совершенно новой структуре, хотя и аффилированной с известными участниками рынка». Один из источников утверждает, что сделка должна быть закрыта до конца года. В ФАС “Ъ” не ответили.

ПГК — лидер рынка оперирования вагонами, сейчас в рейтинге INFOLine Rail Russia Top она делит первые два места с подконтрольной ОАО РЖД Федеральной грузовой компанией. ПГК создана в 2007 году, затем выделена из состава ОАО РЖД в рамках реформы. В 2011 году 75% минус 2 акции приобрела структура Владимира Лисина за 125,5 млрд руб. В 2012 году, выкупив у ОАО РЖД оставшийся пакет за 50 млрд руб., холдинг господина Лисина консолидировал 100% оператора.

Сегодня в парке ПГК более 100 тыс. вагонов (с момента приватизации он сократился почти вдвое), в последнее время компания вышла из сегментов малокубовых крытых вагонов (см. “Ъ” от 10 ноября 2022 года) и универсальных платформ (см. “Ъ” от 5 апреля 2022 года). По итогам 2022 года выручка ПГК по РСБУ выросла на 19,4%, до 105,8 млрд руб., чистая прибыль — в 1,7 раза, до 38,4 млрд руб.

Время для продажи пакета сейчас очень удачное, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, напоминая, что стоимость может рассчитываться двумя способами: на базе финансовых показателей, а EBITDA в минувшем году у всех операторов была очень хорошей, и исходя из стоимости б/у вагона, которая базируется на стоимости нового вагона, а она с начала года возросла примерно на 40%. Рынок очень позитивный с точки зрения грузовой базы, отмечает он, доходы операторов будут расти, а конкуренцию и закупки ограничивает высокая цена новых вагонов. В чистом виде стоимость парка ПГК может составить порядка 140 млрд руб., подсчитал господин Бурмистров, и это консервативная оценка бизнеса. А оптимистичная оценка с учетом показателей прибыльности, потенциальной выплаты дивидендов, наличия средств на счетах, а также нахождения в залоге у ПГК «Транс Синергии»,— 200–220 млрд руб. Господин Бурмистров считает, что выход из операторского бизнеса не скажется на условиях перевозок грузов принадлежащего господину Лисину НЛМК, так как обслуживание осуществляется по долгосрочным сервисным контрактам.

Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин соглашается, что время для того, чтобы продать пакет, очень хорошее: ставки оперирования находятся на максимуме, хотя их кратный рост вряд ли возможен, а ПГК — компания с отличными компетенциями, причем не только в оперировании, но и в промышленной логистике. С точки зрения же покупателя, ситуация выглядит гораздо более рискованной и видимых трендов, которые бы требовали сейчас в обязательном порядке покупать, не просматривается. С другой стороны, отмечает эксперт, сейчас довольно много факторов, которые находятся за пределами чисто рыночной логики. Господин Иванкин полагает, что сделка, исходя из условий рынка, будет весьма дорогой.

Наталья Скорлыгина