Депутаты заполняют пробелы

Парламенты регионов, чей состав обновился по итогам сентябрьских выборов, заканчивают комплектовать Совет федерации (СФ). На этой неделе с сенаторами определятся калмыцкие, башкирские и якутские депутаты — их новыми представителями в верхней палате станут Герой Советского Союза, глава района и экс-министр экологии соответственно. По сведениям “Ъ”, Собрание депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) на следующей неделе может делегировать в СФ своего спикера Александра Лутовинова. Неизвестным из парламентских выдвиженцев по-прежнему остается только будущий сенатор от Верховного совета Хакасии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заполнение всех вакансий в Совете федерации, образовавшихся по итогам сентябрьских выборов, должно закончиться в ближайшие две недели

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Заполнение всех вакансий в Совете федерации, образовавшихся по итогам сентябрьских выборов, должно закончиться в ближайшие две недели

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В среду Госсобрание (парламент) Якутии выберет своего представителя в СФ. Два источника сообщили “Ъ”, что полномочиями сенатора будет наделен экс-министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев («Единая Россия»). В прошлом созыве он возглавлял комитет Госсобрания по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии, а в 2011–2014 годах руководил исполкомом якутского отделения единороссов. Прежний сенатор от парламента, зампред комитета верхней палаты по федеративному устройству Александр Акимов, в новый созыв не избирался.

Как ранее сообщал “Ъ”, часть сенаторов, делегированных законодательными органами субъектов, после выборов сохранили мандаты. К первому осеннему заседанию палаты (см. “Ъ” от 25 сентября) полномочия подтвердили Сергей Брилка (Иркутская область), Ирина Рукавишникова (Ростовская область), Сергей Рябухин (Ульяновская область) и Ольга Бас (Луганская народная республика). Позже к ним присоединились Александр Варфоломеев (Бурятия), Сергей Михайлов (Забайкальский край) и Наталия Косихина (Ярославская область).

В свою очередь, в парламентах Архангельской, Владимирской, Ивановской и Кемеровской областей, а также ДНР были избраны новые сенаторы: Иван Новиков, Владимир Киселев, Валерий Васильев, Надежда Ильина и Александр Волошин соответственно. Кроме того, представителями впервые сформированных заксобраний Запорожской и Херсонской областей стали Дмитрий Ворона и Игорь Кастюкевич.

Первой из оставшихся была заполнена вакансия Смоленской облдумы: 28 сентября парламент делегировал в СФ депутата последних трех созывов, руководителя регионального исполкома «Единой России» Артема Малащенкова. Он заменил члена комитета по науке, образованию и культуре Ирину Кожанову, которая в новый созыв заксобрания не избиралась.

Представителем Народного хурала (парламента) Калмыкии в верхней палате станет генерал-лейтенант Валерий Очиров — Герой Советского Союза, заслуженный военный летчик и кандидат в президенты республики на выборах 1993 года (финишировал вторым, уступив Кирсану Илюмжинову). Соответствующее решение 26 сентября приняли делегаты конференции регионального отделения «Единой России», которая получила квалифицированное большинство в заксобрании. Господин Очиров заменит первого зампреда комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Алексея Майорова, не избиравшегося в новый созыв хурала.

Полномочиями сенатора от Госсобрания Башкирии будет наделен глава Благовещенского района республики Олег Голов. Такое решение приняла фракция единороссов (также имеющая большинство в парламенте) на заседании 3 октября. Господин Голов заменит зампреда комитета верхней палаты по экономической политике Ирека Ялалова, не претендовавшего на мандат в новом созыве республиканского парламента.

Наконец, Собрание депутатов НАО, которое уже дважды откладывало свою первую сессию — сначала на 4-е, а затем на 9 октября,— может делегировать в СФ спикера предыдущего созыва парламента Александра Лутовинова («Единая Россия»). Об этом “Ъ” сообщил собеседник в заксобрании.

Неизвестным остается только имя кандидата в сенаторы от Верховного совета (парламента) Хакасии. Занимавший эту должность единоросс Александр Жуков прошел в новый созыв, однако уже получил там высокий пост, возглавив фракцию единороссов. Ранее СМИ не исключали, что кресло в верхней палате может получить бессменный спикер парламента Владимир Штыгашев, уступивший в новом созыве пост председателя экс-кандидату в губернаторы от «Единой России» Сергею Соколу. Перед выборами господин Штыгашев разругался с единороссами и баллотировался в Верховный совет от КПРФ. По данным “Ъ”, сейчас рассматривается вариант, при котором господин Жуков все-таки будет вновь наделен полномочиями сенатора.

Что касается сенаторов от исполнительной власти, то из 26 человек, представлявших регионы, где прошли губернаторские выборы, посты сохранили 16, а остальные попали под ротацию (см. “Ъ” от 25 сентября). Впрочем, масштабные изменения в сенаторском корпусе в этом году связаны не только с выборами. Так, на минувшем заседании верхней палаты в отставку досрочно ушел представитель Белгородской области, последний председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, объяснив это решение возрастом (94 года). Его сенаторские полномочия истекали в 2026 году.

Помимо господина Рыжкова в сенаторскую тройку белгородского губернатора Вячеслава Гладкова входят бывший спикер облдумы Ольга Павлова и действующий депутат Александр Шумейко. По информации “Ъ”, оба они могут отказаться от перехода в СФ. В таком случае губернатор получит право наделить полномочиями кого-то из состава регионального парламента. Не исключено, что новым сенатором может стать главврач областной клинической больницы Святителя Иоасафа Жанна Чефранова, избравшаяся в облдуму на довыборах в сентябре. В правительстве Белгородской области эту информацию не комментируют. По данным пресс-службы Вячеслава Гладкова, он может сообщить о новом сенаторе после своего отпуска.

Андрей Прах; Сергей Толмачев, Воронеж; Николай Борисов, Якутск; Валерий Лавский, Новосибирск