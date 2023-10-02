Евросоюз перешел все границы

Министры иностранных дел стран Евросоюза 2 октября провели неформальную встречу в Киеве. Как и большинство мероприятий с участием иностранных гостей в украинской столице, съезд дипломатов заранее не анонсировался. Но по-настоящему беспрецедентной эту встречу сделал тот факт, что Совет ЕС впервые в истории собрался за пределами объединения. Встреча, состоявшаяся на фоне возникших проблем с поддержкой Украины со стороны США и разговоров об усталости Запада от украинского конфликта, стала демонстрацией решимости руководства Евросоюза во что бы то ни стало продолжить поддержку Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба повторил слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Совет Евросоюза впервые собрался за пределами ЕС, и выразил надежду, что эта встреча — первая «в пределах будущих границ Евросоюза»

Фото: Handout / Ukrainian Foreign Ministry press-service / AFP Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба повторил слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Совет Евросоюза впервые собрался за пределами ЕС, и выразил надежду, что эта встреча — первая «в пределах будущих границ Евросоюза»

Фото: Handout / Ukrainian Foreign Ministry press-service / AFP

Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в последнее время редко баловал общественность громкими новостями. Однако 2 октября у него явно получилось сформировать актуальную новостную повестку. Утром в понедельник господин Боррель сообщил: «Сегодня я созываю министров иностранных дел ЕС в Киеве на первую в истории встречу всех 27 государств-членов за пределами ЕС. Будущее Украины находится внутри ЕС».

Решение собраться в украинской столице пришлось как нельзя кстати: вопрос дальнейшей помощи со стороны Запада все чаще оказывается предметом жарких дискуссий и уже успел вызвать первые потенциально серьезные последствия из-за внутриполитических разногласий в рядах союзников. Другими словами, пока главный донор военной и прочей помощи Киеву — США — не мог определиться по параметрам федеральных расходов и избежал шатдауна с помощью временного бюджета, не включив в него помощь Украине, в Брюсселе решили оказать мощную моральную поддержку союзнику, ведущему боевые действия.

По словам Жозепа Борреля, целью встречи было продемонстрировать солидарность с Украиной и украинским народом, а также напомнить, что нынешняя «война — экзистенциальная угроза» и именно из этого должен исходить Евросоюз.

В Киеве жест доброй воли восприняли с благодарностью и уловили в нем несколько сигналов. Как подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, речь идет об историческом событии не только потому, что совет «впервые собирается за пределами нынешних границ», но еще и потому, что он впервые собирается «в пределах будущих границ Евросоюза». «Это само по себе уже сигнал — сигнал поддержки, безраздельной поддержки, которую ЕС распространяет на Украину и за которую мы чрезвычайно благодарны»,— признался господин Кулеба.

Глава МИД Германии Анналена Бербок, вдохновившись намеком Жозепа Борреля и недвусмысленной оценкой перспектив Дмитрием Кулебой, пошла еще дальше и заявила: «Будущее Украины в ЕС, в нашем сообществе свободы. И скоро оно распространится от Лиссабона до Луганска». Для этого, правда, уточнила она, Украине нужна поддержка, чтобы с «каждым поселком, каждым метром» Киев «прокладывал себе путь в ЕС».

Отчасти воспользовавшись благоприятным фоном, Дмитрий Кулеба довольно смело прокомментировал и ситуацию с американской помощью. Он заверил, что поддержка со стороны Вашингтона не ослабевает, а невключение во временный бюджет денег для Киева — «инцидент», а не признак сдвига в американской политике. Дипломат подчеркнул, что украинская сторона контактирует и с республиканцами, и с демократами, и не сомневается, что «необходимые решения» будут найдены. Примечательно, но по этому вопросу Дмитрий Кулеба полностью совпал в оценках с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, который назвал отсутствие финансирования для Киева «временным явлением». «Конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт»,— заключил господин Песков.

Победа левой популистской партии «Курс — социальная демократия» во главе с Робертом Фицо в Словакии тоже господина Кулебу — при такой-то поддержке — не смутила. Несмотря на обещания господина Фицо прекратить военную помощь Украине, дипломат призвал не «судить слишком рано» и напомнил, что будущему премьеру соседней республики еще придется формировать коалиционное правительство. Удивительно, но мнения господина Кулебы и господина Пескова снова совпали. «Там же еще предстоит процесс создания коалиционного правительства, если я правильно понимаю»,— сказал российский чиновник.

Кстати, Роберт Фицо после оглашения результатов выборов заявил, что не отказывается помогать Украине «гуманитарно». «Мы готовы помочь в восстановлении государства, но вы знаете наше мнение о вооружении Украины» — уже не так жестко, как на предвыборных митингах, высказался метящий в премьеры Словакии политик.

Хотя неформальная встреча европейских дипломатов в Киеве и была исторической, прорывных решений от нее не ждали. Никто, впрочем, и не скрывал, что ее главная задача — создание эмоционально-психологического эффекта и демонстрация непоколебимости поддержки Украины. Тем не менее насущные вопросы на ней поднимались. Например, последние встречи союзников — будь то в формате «Рамштайн» или на других площадках — все чаще фокусируются на вопросах помощи Киеву в осенне-зимние месяцы, когда в силу погодных условий на фронтах ожидается затишье. Киевский съезд не стал исключением.

Как заявила Анналена Бербок, союзникам необходимо приложить все усилия, чтобы создать «зимний щит» для прикрытия критической инфраструктуры Украины. Дипломат подчеркнула, что прямо сейчас необходимо отправить Киеву как можно больше систем противовоздушной обороны, а также генераторы.

Зашел на заседание и президент Украины Владимир Зеленский. Он высоко оценил решение союзников собраться в Киеве и счел его «новым шагом к усилению Европы, что добавляет Европе лидерства и инициативности». И эти слова в контексте разногласий в Вашингтоне прозвучали, конечно, недвусмысленно. Кроме того, он выразил надежду, что в ближайшее время Брюссель утвердит долгосрочный финансовый инструмент Ukraine Facility с общим фондом €50 млрд на восстановление страны. Взамен украинский лидер пообещал продолжать реформы и заверил, что Киев выполнит все семь рекомендаций Еврокомиссии по изменениям в государстве и будет готов к переговорам о членстве уже в нынешнем году. Также он попросил разблокировать восьмой транш в размере €500 млн в рамках Европейского фонда мира.

Между тем идея лидерства приглянулась Жозепу Боррелю, который по итогам встречи заявил, что «ЕС есть и остается первым среди поддерживающих Украину».

Он отметил, что на заседании дипломаты обсудили безопасность, военную поддержку, евроинтеграцию и процесс реформ, а также «формулу мира». «ЕС привержен обязательствам, и наша поддержка продолжится во всех направлениях»,— заверил господин Боррель, несмотря на то что министрам не удалось согласовать дополнительные $5 млрд помощи Киеву в 2024 году, а историческая встреча обошлась без исторических решений.

Алексей Забродин