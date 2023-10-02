Российская нефть пошла по Африке

По данным “Ъ”, российские нефтекомпании в сентябре стали основными поставщиками нефти в Гану, отправив две танкерные партии. В последние годы РФ почти не поставляла нефть в страну, но возобновила экспорт весной. По словам экспертов, нефть предназначена для местного НПЗ Tema (принадлежит китайской Sentuo), мощность которого может удвоиться в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Российские компании доставили в Гану в сентябре две танкерные партии нефти. По данным Kpler, ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть» отправили два танкера арктической нефти объемом по 1 млн баррелей для НПЗ Tema в Гане. Страна впервые за четыре года импортировала пробную партию российской нефти (Siberian Light) весной в объеме 600 тыс. баррелей.

НПЗ Tema принадлежит китайской Sentuo. Сейчас НПЗ расширяется, на первом этапе мощность первичной переработки составит 2 млн тонн нефти в год, а в 2024 году достингнет 5 млн тонн.

Еще до начала отгрузок нефти, в 2022 году, Гана стала ключевым в Западной Африке покупателем российских нефтепродуктов. По данным Kpler, с марта страна закупила 200 тыс. тонн дизтоплива, в сентябре также получала партии нафты и бензина.

Нефтяники РФ начали осваивать новые направления морских поставок после отказа стран ЕС от российского сырья в результате начала военных действий на Украине. До этого Европа была крупнейшим рынком сбыта для российской нефти. Но с 5 декабря 2022 года ЕС стал применять эмбарго и потолок цен на нефть, а с 5 февраля 2023 года — на нефтепродукты из России.

Сейчас ключевыми импортерами морских партий российской нефти выступают Индия и Китай. Кроме того, с 2022 года РФ начала активно отправлять нефть и нефтепродукты в направлении эмиратского торгового хаба в Фуджейре, в том числе для блендирования и реэкспорта (см. “Ъ” от 9 августа).

Но Африка привлекает отечественные компании не только в плане поставок. В последние годы ЛУКОЙЛ активно интересуется шельфовыми нефтяными месторождениями в Западной Африке, в том числе в Гане.

Нефтекомпания уже владеет 38% в морском глубоководном проекте Tano на шельфе Ганы. Исходно оператором проекта была норвежская Aker (доля 50%), которая весной 2023 года продала долю Africa Finance Corp. Ресурсная база блока оценивалась в 450–550 млн баррелей.

Но работы на проекте сопровождались рядом трудностей. Так, сначала он был приостановлен в 2020 году на фоне пандемии и падения цен на нефть. Уже в 2022 году Aker на фоне санкций затормозила проект, отказавшись согласовывать план разработки открытого на Tano месторождения — Pecan — с властями Ганы из-за опасения санкций против энергетического сектора РФ.

Также ЛУКОЙЛ владеет долями в геологоразведочных проектах на шельфе Камеруна, Нигерии.

Дополнительные поставки российской арктической нефти свидетельствуют о том, что в ближайшее время НПЗ Tema будет полностью введен в эксплуатацию, считает Виктор Катона из Kpler, а РФ может стать ключевым поставщиком нефти на завод. По его словам, исходно предполагалось, что НПЗ будет перерабатывать нигерийские сорта нефти.

При этом, уточняет эксперт, легкие арктические сорта российской нефти полностью соответствуют качественным параметрам лучших сортов Западной Африки, хотя логистика поставок дольше — 20 дней пути из Мурманска.

Дмитрий Козлов, Ольга Никитина