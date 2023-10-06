В Узбекистане от Yandex Go потребовали стать налоговым резидентом страны

Налоговый комитет Узбекистана потребовал от сервиса Yandex Go до декабря зарегистрироваться как налоговый резидент страны — в противном случае ему грозит блокировка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Налоговый комитет. Yandex Go уже ведет переговоры с налоговым комитетом по теме локализации, подтвердила компания «РИА Новости».

«В сентябре этого года компании Ridetech International B.V. выдвинуты требования об организации в двухмесячный срок своей деятельности в соответствии с законодательными документами»,— сказано в сообщении.

Комитет требует от компании пройти регистрацию в качестве налогового резидента для оплаты налогов и интегрировать сервис в электронную систему налоговых органов Узбекистана, чтобы предоставлять клиентам фискальные чеки. В случае невыполнения поставленных условий до 1 декабря Налоговый комитет потребует заблокировать сервис на территории страны.

В марте в комитете рассказали, что доходы нидерландской компании Ridetech International, которой принадлежит Yandex Go, не облагаются налогами, поскольку между странами действует соглашение об избежании двойного налогообложения.

Ранее источники «Ъ» подтвердили, что условия по разделению активов «Яндекса» между российскими и международными структурами изменились после критики сооснователя компании Аркадия Воложа по отношению к военным действиям на территории Украины. По неофициальной информации, сумма, которая должна перейти нидерландской Yandex N.V., сократилась с $250 млн до $70–80 млн. Собеседники «Ъ» считают, что возможное снятие европейских санкций для господина Воложа важнее суммы сделки.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Владелец ''Яндекса'' ответит за слова».

Петр Бузлаев