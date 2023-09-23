Ситуация в Нагорном Карабахе, визит главы МИД Китая в Россию и Генассамблея ООН

Инициативы недели

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики приняли условия Баку и согласились распустить свои вооруженные формирования, а также начать переговоры с Азербайджаном о гарантиях безопасности армянского населения.

На заседании Совета Безопасности ООН президент Украины Владимир Зеленский представил свою «формулу мира» как глобальный план разрешения международных проблем.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал генсека ООН запустить процедуру арбитража против США.

Правительство РФ предлагает обложить неосновной экспорт пошлинами, зависящими от курса рубля.

Власти нескольких российских регионов объявили о возобновлении масочного режима.

В России могут запустить единую «социально ориентированную программу» кредитования взамен льготной ипотеки, действие которой закончится летом 2024 года.

Банки отмечают повышенный спрос на золотые слитки со стороны населения.

Госдума планирует изменить действующие правила государственной регистрации транспортных средств.

Московская пивоваренная компания займется поставками ирландского пива Guinness Draught.

Минэнерго хочет в несколько раз увеличить тарифы на передачу электроэнергии для промышленных ферм по майнингу криптовалюты.

Минюст намерен смягчить пороги ответственности за преступления, связанные с нарушением авторских прав.

По букве закона

После взрыва газа в жилом доме в Балашихе, в результате которого погибли жильцы и спасатели, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Совет Госдумы принял решение об использовании депутатами только отечественных автомобилей.

В Азербайджане возбудили уголовные дела по факту гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое вводит временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России.

Цифры недели

Единый цифровой реестр воинского учета полноценно заработает не раньше 2025 года.

Сеть высокоскоростных магистралей будет стоить около 10,8 трлн руб.

В 2022 году в отношении медработников было возбуждено 1860 уголовных дел — практически по каждому третьему из 5747 обращений пациентов.

Группа американских законодателей выступила против выделения дополнительных $24 млрд на помощь Украине.

В рейтинге стран по уровню экономической свободы РФ заняла 104-е место.

54% россиян считают, что президент России, который будет избран на выборах 2024 года, должен выстраивать дружественные отношения с Китаем.

За восемь месяцев в России спрос на ремонт бытовых приборов вырос на 20–100%.

Через соглашения о защите и поощрении капиталовложений в экономику России поступило 929 млрд руб.

Отставки и назначения

Народный совет ДНР возглавил комбат «Спарты» Артем Жога.

Бывший депутат Госдумы Сергей Сокол избран председателем Верховного совета Хакасии.

Денис Всесвятский покинул пост гендиректора телеканала 2х2, его место займет Дмитрий Лимарь.

Официального представителя сил территориальный обороны ВСУ сержанта Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности.

Сделки недели

Банк непрофильных активов «Траст» продал 99,48% акций АО «Балтийский лизинг» за 26,93 млрд руб.

«Ростелеком» получил 100% в разработчике мобильной операционной системы «Аврора», реализовав опцион на выкуп 25% у структур Григория Березкина.

Совладелец алкогольного дистрибутора «Полини Импорт» Ибрагим Абиев стал собственником ООО «Легенда Крыма».

Setl Group приобрела 933 га в Санкт-Петербург в районе Каменка, севернее Юнтоловского лесопарка.

Цитаты недели

«Современный мир переживает тектонические сдвиги: перед лицом меняющейся турбулентной международной ситуации ускоренными темпами разворачивается процесс многополярности мира, но все-таки наблюдается тенденция антиглобализации» (глава МИД КНР Ван И на встрече с президентом России Владимиром Путиным).

«Мир изменился, а наши институты — нет. Мы не можем эффективно решать проблемы настоящего времени, если институты не отражают мир таким, какой он есть. Вместо механизма решения проблем они могут стать частью проблем» (генсек ОНН Антониу Гутерриш о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН).

«Мы должны стремиться вместе защитить мир от главной экзистенциальной угрозы — глобального потепления, изменения климата и катастрофического уничтожения природы» (король Великобритании Карл III, выступая во французском Сенате).