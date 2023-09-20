Комбат в парламент, батяня комбат

В среду законодательные органы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей провели первые после выборов заседания, на которых избрали председателей и представителей в Совете федерации. Спикером донецкого парламента неожиданно для самого себя стал командир батальона «Спарта» Артем Жога. В остальных заксобраниях назначения были более ожидаемыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Агитационный баннер команды «Единой России» на рекламном щите в ДНР: слева направо Артем Жога, Денис Пушилин и Анна Железная

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Агитационный баннер команды «Единой России» на рекламном щите в ДНР: слева направо Артем Жога, Денис Пушилин и Анна Железная

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Народный совет ДНР 20 сентября возглавил комбат «Спарты» Артем Жога, который баллотировался в парламент вторым номером списка «Единой России» (ЕР) после врио главы республики Дениса Пушилина. Господин Жога — отец прежнего комбата Владимира Жоги (позывной Воха), погибшего в марте прошлого года и посмертно получившего звание Героя России. 9 мая 2022 года президент Владимир Путин лично вручил господину Жоге-старшему звезду Героя его сына.

По данным источника “Ъ” в руководстве ДНР, на пост спикера рассматривалось несколько кандидатур, и до последнего момента этот вопрос оставался открытым. Одним из вероятных претендентов был замсекретаря донецкой ячейки ЕР и близкий соратник господина Пушилина Алексей Муратов (см. “Ъ” от 18 сентября). Выбор в пользу Артема Жоги собеседник “Ъ” объяснил необходимостью «поддерживать участников спецоперации».

На партийной конференции ЕР, которая прошла вечером во вторник, господин Жога назвал это решение «действительно неожиданным».

«Я шел на выборы с надеждой на то, что останусь руководить батальоном»,— признался новоиспеченный депутат.

Однако господин Муратов заверил комбата, что он гораздо нужнее «здесь — на информационном и идеологическом фронте». «Вы — символ нашей республики, и очень важно, чтобы вы жили»,— объяснил единоросс.

Впрочем, сама по себе смена руководства донецкого парламента была ожидаемой, поскольку прежний спикер, экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Бидевка (возглавлял Народный совет самопровозглашенной республики с 2018 года, когда Денис Пушилин перешел на должность ее главы), в новый созыв не избирался. Не принимал участия в выборах и сенатор от заксобрания Александр Ананченко. В среду депутаты делегировали на его место волонтера Александра Волошина.

Господин Волошин — уроженец Минска, в 2010 году окончил Московский государственный строительный университет, занимался бизнесом. С конца прошлого года является советником Дениса Пушилина «по взаимодействию с органами власти РФ». По данным сайта праймериз ЕР, в Донбассе занимался общественной деятельностью: помогал военнослужащим, малоимущим семьям, организовывал поездки мариупольских подростков в Москву.

Руководство Народного совета ЛНР, как и предполагал “Ъ”, осталось неизменным. Председателем вновь был избран секретарь луганской ячейки ЕР Денис Мирошниченко, а должность сенатора сохранила Ольга Бас.

Пост спикера заксобрания Запорожской области занял вице-губернатор по внутренней политике Виктор Емельяненко. С начала нулевых годов он работал на различных должностях в Орехове и Ореховском районе (сейчас находится под контролем ВСУ), в 2011 году стал первым заместителем главы запорожской облгосадминистрации, состоял в украинской Партии регионов. В 2014-м на фоне переворота на Украине покинул госслужбу.

Сенатором от Запорожского заксобрания, как и ожидал “Ъ”, стал нынешний представитель врио губернатора Евгения Балицкого в Совете федерации Дмитрий Ворона.

Освобождаемую им должность, как ожидается, займет бывший вице-премьер правительства России и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Впрочем, не исключено, что господин Балицкий может делегировать в верхнюю палату советника руководителя исполкома «Народного фронта» Владимира Рогова или другого кандидата. Кстати, в остальных новых регионах, по данным “Ъ”, сенаторы от исполнительной власти — Наталья Никонорова (ДНР), Дарья Лантратова (ЛНР) и Константин Басюк (Херсонская область) — останутся на своих местах.

Наконец, спикером Херсонской облдумы стала ректор местного педагогического университета Татьяна Томилина. С конца нулевых она работала в региональной сфере образования, в 2015 году баллотировалась в мэры Херсона. Летом 2022-го возглавила вуз, за что Генпрокуратура Украины предъявила ей подозрение в коллаборационизме. В сентябре на госпожу Томилину было совершено покушение: в подъезде дома сработало взрывное устройство, ректор получила легкие ранения.

Сенатором от облдумы, как и предполагал “Ъ”, стал секретарь херсонской ячейки ЕР, экс-депутат Госдумы Игорь Кастюкевич. Ранее во вторник нижняя палата удовлетворила его заявление о сложении полномочий.

Андрей Прах