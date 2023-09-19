«Прибыльные инвестиции» пришли в «Балтийский лизинг»

Банк «Траст» реализовал «Балтийский лизинг» более чем на 30% дороже стартовой цены. За 99,8% акций компании боролись несколько претендентов, победило ООО «Прибыльные инвестиции», косвенно связанное со Сбербанком. Участники рынка считают, что даже при такой переплате актив при определенных условиях может окупиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Банк непрофильных активов «Траст» продал 99,48% акций АО «Балтийский лизинг» за 26,93 млрд руб. В результате торгов итоговая цена оказалась более чем на 30% выше стартовой. Сделка будет закрыта в третьем квартале 2023 года.

Группа «Балтийский лизинг» — в нее входят одноименные АО и ООО, а также ООО «Балтлиз Технологии» — на середину 2023 года занимала в рэнкинге «Эксперт РА» седьмое место по объему нового бизнеса (71,6 млрд руб.). Размер портфеля оценивался в 124 млрд руб., чистая прибыль за полугодие составила 2,55 млрд руб. 61% портфеля занимает автотранспорт, 14% приходится на строительное оборудование и спецтехнику.

Торги прошли в два этапа — с 10:00 до 12:00 и с 16:30 до 17:00, свидетельствуют данные площадки. На первом этапе борьба развернулась среди трех участников. Как следует из протокола аукциона, под первым номером выступало ООО «Прибыльные инвестиции» Михаила Жарницкого, возглавляющего «Контрол лизинг». Последняя не участвовала в аукционе, но была замечена в списке регистрации получения документации. Как «инвестор и связанная сторона» для компании назывался Сбербанк, свидетельствует презентация для инвесторов. Большая часть ее долей (74,9%) находится в залоге у госбанка.

Вторым претендентом выступал Совкомбанк. Третий участник аукциона — АО «Свобода», среди собственников которого, согласно системе СПАРК, было юридическое агентство «КБ Эгида», принадлежащее двум физлицам.

На первом этапе прошли 22 шага по 200 млн руб. В результате цена (от первого участника) достигла 24,89 млрд руб. Второй предложил 24,68 млрд руб., тогда как третий не поднимался выше 24 млрд руб.

Во втором круге соперничали уже только «Прибыльные инвестиции» и Совкомбанк. Как отмечает управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский, «второй участник явно чувствовал себя менее уверенно и каждый раз размышлял, тогда как первый всегда готов был перебивать ставку другого». В результате «Прибыльные инвестиции» довели цену до 26,93 млрд руб. и были признаны победителем.

Представители «Прибыльных инвестиций» и Совкомбанка не стали комментировать итоги аукциона. В «Контрол лизинге» не ответили на запрос “Ъ”.

Участники рынка в целом достаточно высоко оценивают «Балтийский лизинг». Однако, по словам одного из собеседников “Ъ”, «за 24 млрд руб.— это была бы очень хорошая покупка, а цена 27 млрд руб. кажется немного завышенной».

Собеседник “Ъ” в другой крупной лизинговой компании считает, что инвестиции «могут окупиться даже при такой цене сделки». Однако перспективы во многом зависят от того, сможет ли компания финансироваться при новом владельце на тех же условиях, что и в период близости к банку «ФК Открытие», подчеркивает источник “Ъ”.

С учетом того, что аукцион выиграла компания, близкая к Сбербанку, участники рынка в этом не сомневаются. «Если "Балтлизинг" объединят со "Сберлизингом", покупка будет однозначно удачной»,— полагает один из собеседников “Ъ”. По оценке господина Курбатского, «шестилетняя окупаемость может составить 17% годовых». А если Сбербанку перейдут клиентская база и портфель компании, добавляет эксперт, «это создаст дополнительный фактор окупаемости».

Ольга Шерункова, Полина Трифонова, Ксения Дементьева, Максим Буйлов