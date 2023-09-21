Азербайджан возбудил дела по фактам гибели шести российских миротворцев

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовных дел по двум инцидентам в Нагорном Карабахе, в которых погибли шесть российских миротворцев. В ведомстве отметили, что азербайджанские военные 20 сентября по ошибке приняли машину миротворцев за транспорт карабахских формирований из-за «сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий»

«В результате происшествия погибли 5 военнослужащих РМК», — говорится в сообщении. Еще один случай гибели, по данным ведомства, произошел из-за обстрела со стороны «незаконных армянских вооруженных формирований».

Сегодня днем стало известно, что один из погибших миротворцев — заместитель командующего российским миротворческим контингентом, замкомандующего подводными силами Северного флота РФ Иван Ковган. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора извинился перед президентом России Владимиром Путиным за гибель миротворцев. Он пообещал провести тщательное расследование произошедшего и наказать виновных.

Накануне Минобороны РФ сообщало об обстреле 20 сентября автомобиля с миротворцами, возвращавшимися с поста в Джанятаге, и об обстреле 19 сентября российского БТР-82А. По данным ведомства, при обстреле 20 сентября все находившиеся в автомобиле российские военные погибли. Их число не уточнялось. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщала, что погибших было пятеро. При обстреле 19 сентября пострадавших не было, сообщили в Минобороны.

Подробнее о конфликте в Карабахе — в материале «Ъ» «На свой Арцах и риск».