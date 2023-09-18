Коммуниста усадили за стол переговоров

В понедельник коммунист Валентин Коновалов вновь вступил в должность главы Хакасии. В 2018 году федеральный центр проигнорировал его инаугурацию, однако на этот раз церемонию посетил полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, заявивший, что развитие республики возможно только «за столом переговоров». Уже в пятницу Верховный совет Хакасии возглавит единоросс Сергей Сокол — главный оппонент господина Коновалова, и в КПРФ препятствовать этому не намерены. Судьба бессменного спикера парламента Владимира Штыгашева, накануне выборов перешедшего в стан коммунистов, остается под вопросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Хакасии Валентин Коновалов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Глава Хакасии Валентин Коновалов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Инаугурация Валентина Коновалова прошла спустя неделю после губернаторских выборов, на которых он победил с 63,1% голосов при явке 39,5%. За коммуниста проголосовало 98,3 тыс. избирателей — больше, чем в первом туре 2018 года (77,6 тыс.), но меньше, чем во втором (101,4 тыс.). Основным соперником господина Коновалова должен был стать депутат Госдумы Сергей Сокол (ЕР), однако за неделю до голосования он снялся с гонки, сославшись на здоровье. Впрочем, это не помешало ему получить мандат депутата Верховного совета на параллельных парламентских выборах (ЕР взяла 34 места из 50).

На этот раз, в отличие от первой инаугурации Валентина Коновалова, в церемонии принял участие представитель президента. Пять лет назад тогдашнего полпреда Сергея Меняйло в Абакане не дождались: якобы телеграмма с приглашением пришла слишком поздно. Сменивший господина Меняйло в 2021 году Анатолий Серышев 18 сентября не только прибыл в столицу Хакасии, но и совершил для этого непростую поездку — еще в первой половине дня он был в Барнауле на инаугурации алтайского губернатора Виктора Томенко.

«Результат выборов — это мнение людей, которые уверенно сказали, что они вам верят»,— обратился полпред к Валентину Коновалову, посоветовав учиться у президента РФ терпению и «работе вдолгую».

Господин Серышев подчеркнул, что движение вперед возможно только в случае, «когда мы способны садиться за стол переговоров», а также предложил коммунисту «подойти к вещам разумно» и использовать в дальнейшей работе «стратегию развития Хакасии» — предвыборный документ Сергея Сокола.

Следом господина Коновалова поздравил бессменный спикер Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев. Накануне избирательной кампании он вышел из ЕР и баллотировался в новый созыв парламента от КПРФ, став неожиданным союзником действующего губернатора. Господин Штыгашев похвалил его за увеличение республиканского бюджета, но призвал не обольщаться и не думать, что удалось «удержать Бога за бороду». Сам Валентин Коновалов закончил церемонию утверждением, что за прошедшую пятилетку общим «усердным трудом» власти смогли вывести республику из кризиса, а также призвал все политические силы объединиться для ее развития.

Компромисса коммунисту, похоже, избежать действительно не удастся. 19 сентября Госдума должна удовлетворить заявление Сергея Сокола о сложении депутатских полномочий, и уже в пятницу, как ожидается, он будет избран председателем хакасского парламента.

В Компартии признают победу единороссов на выборах в Верховный совет, оставляя решение по ключевым постам — спикера и сенатора от заксобрания — за ЕР, рассказал “Ъ” первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«Ключевые задачи нашего губернатора — формирование правительства и продолжение развития республики. На уровне региона идут переговоры с точки зрения формирования комитетов и так далее, но это технические вопросы»,— добавил он.

Кто будет делегирован от Верховного совета в Совет федерации, пока неизвестно. Сейчас пост сенатора занимает единоросс Александр Жуков. Теоретически в качестве «почетной пенсии» эту должность может занять Владимир Штыгашев, однако и господин Жуков вновь избрался в парламент по списку ЕР. Судьба сенаторского кресла, по данным собеседников “Ъ”, будет решена на второй сессии Верховного совета нового созыва.

Валерий Лавский, Новосибирск; Андрей Прах